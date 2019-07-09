Sommer написав:
Всю ночь пытался осознать, что такое алиби? Ну похвально, конечно.
Но раз осознал - больше вопросов нет? Не будешь позориться с "приговором"?
Ты реально такой глупый ? Про приговор это ты писал.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:38
Ты реально такой глупый ? Про приговор это ты писал.
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:55
А чи не був Зедент під дією транквілізаторів? Чи більш потужних психоактивних речовин?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 лип, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:58
Забавно наблюдать как парады в Москве и Минске вызывали дружных гогот отдельных украинских ЛОМов тех же Парубия, Геращенко и тому подобных - обычно осуждение проходило под тэгом Победобесие.
И вот эти же лица нас убеждают, что на премии военным не надо, надо только на парад.
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:58
Re: Політичні дискусії
Хха
"Ярослав Годунок: "А мне что, пойти посмотреть в интернете, как он яйцами бьет по роялю?"
"Я за этого д*била тянул мазу… Я просто был против Порошенко, поэтому я вынужденно голосовал за Зеленского. А вы посмотрите, как он себя вел! Разве президент может так себя вести? Он говорил, что каждый из нас президент – так дайте мне слово! Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал – проверьте меня. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу."
Бедняга, порохоботов небось мочил по всякому...
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:03
Яке відношення має СБУ до Годунка?
Клоун щось переплутав?
"Президент України Володимир Зеленський звернеться до т.в.о голови СБУ Івана Баканова з приводу діяльності секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка."
Джерело:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:05
Re: Політичні дискусії
"Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей."
"Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку."
Какие славные новые лица нас ожидают в раде. Кто как не они поведут страну в светлое будущее, и голосовать будут умом и сердцем, не по приказу какому
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:15
Кстати, помойму в одном полит ток шоу Гройсман нормально так Геращенко убрал. Говорит вся ваша банда с пьным вождём погрязла в лицемерии. Геращенко ответила всё той же пластинкой про "грудью защищать нэньку"
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:28
Зекоманда и вранье неразделимы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:30
Все правильно, у презедента учатся. Достаточно заучить "я вам ничего не обещал" или хотя бы "Мэээ... бэээ... да." и готов универсальный ответ политика.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:37
кому война...
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