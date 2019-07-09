Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Один туалеты и остановки открывал, другой канализациями занят Ну шо за... президенты то такие...
Там была совсем другая тема. Зе приехал туда, уже горя желанием раздать люлей за все хорошее и за больницу в частности. По больнице вроде бы как все не причем, но типа поорать на Президента шанса не упустили. Что еще больше раззадорило Зе. Далее, вместо того чтобы просечь ситуацию и молча обтекать, ему в ответ стали лепить горбатого... дескать много гадят. Вот и получился эдакий занятный разговор на тему фекалий.
А чи не був Зедент під дією транквілізаторів? Чи більш потужних психоактивних речовин?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 лип, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
vitaliian написав:Гройсман наперекор Зеленскому поручил профинансировать военный парад "Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Вместе с тем предложение президента Украины о направлении 300 млн. грн на повышение стандартов для воинов также верно", - сказал Гройсман. . а на гречку бабушкам останется?
Забавно наблюдать как парады в Москве и Минске вызывали дружных гогот отдельных украинских ЛОМов тех же Парубия, Геращенко и тому подобных - обычно осуждение проходило под тэгом Победобесие. И вот эти же лица нас убеждают, что на премии военным не надо, надо только на парад.
Хха https://strana.ua/articles/interview/210736-a-mne-chto-pojti-posmotret-v-internete-kak-on-jajtsami-bet-po-rojalju.html "Ярослав Годунок: "А мне что, пойти посмотреть в интернете, как он яйцами бьет по роялю?" "Я за этого д*била тянул мазу… Я просто был против Порошенко, поэтому я вынужденно голосовал за Зеленского. А вы посмотрите, как он себя вел! Разве президент может так себя вести? Он говорил, что каждый из нас президент – так дайте мне слово! Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал – проверьте меня. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу." Бедняга, порохоботов небось мочил по всякому...
vano80 написав:Хха https://strana.ua/articles/interview/210736-a-mne-chto-pojti-posmotret-v-internete-kak-on-jajtsami-bet-po-rojalju.html "Ярослав Годунок: "А мне что, пойти посмотреть в интернете, как он яйцами бьет по роялю?" "Я за этого д*била тянул мазу… Я просто был против Порошенко, поэтому я вынужденно голосовал за Зеленского. А вы посмотрите, как он себя вел! Разве президент может так себя вести? Он говорил, что каждый из нас президент – так дайте мне слово! Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал – проверьте меня. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу." Бедняга, порохоботов небось мочил по всякому...
Яке відношення має СБУ до Годунка? Клоун щось переплутав?
"Президент України Володимир Зеленський звернеться до т.в.о голови СБУ Івана Баканова з приводу діяльності секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка."
https://strana.ua/articles/istorii/210364-mazhory-na-provode.html "Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей." "Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку." Какие славные новые лица нас ожидают в раде. Кто как не они поведут страну в светлое будущее, и голосовать будут умом и сердцем, не по приказу какому
freeze написав: украинских ЛОМов тех же Парубия, Геращенко и тому подобных - обычно осуждение проходило под тэгом Победобесие. И вот эти же лица нас убеждают, что на премии военным не надо, надо только на парад.
Кстати, помойму в одном полит ток шоу Гройсман нормально так Геращенко убрал. Говорит вся ваша банда с пьным вождём погрязла в лицемерии. Геращенко ответила всё той же пластинкой про "грудью защищать нэньку"
vano80 написав:"Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей."
Все правильно, у презедента учатся. Достаточно заучить "я вам ничего не обещал" или хотя бы "Мэээ... бэээ... да." и готов универсальный ответ политика.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.