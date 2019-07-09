RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 34933494349534963497>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:38

  Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Ты все-таки на досуге освой, что такое алиби и почему при его наличии суд снял с подозреваемых требования о браслетах и домашних арестах.


Все кроме соммеров понимают, что это подставное алиби.


Всю ночь пытался осознать, что такое алиби? Ну похвально, конечно.

Но раз осознал - больше вопросов нет? Не будешь позориться с "приговором"?


Ты реально такой глупый ? Про приговор это ты писал.
freeze
4
 
Повідомлень: 12179
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3598 раз.
Подякували: 5237 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:55

  antey1969 написав:
  zРадио написав:Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий
https://korrespondent.net/ukraine/41167 ... za-fekalyi

Один туалеты и остановки открывал, другой канализациями занят :mrgreen:
Ну шо за... президенты то такие...

Там была совсем другая тема.
Зе приехал туда, уже горя желанием раздать люлей за все хорошее и за больницу в частности. По больнице вроде бы как все не причем, но типа поорать на Президента шанса не упустили. Что еще больше раззадорило Зе.
Далее, вместо того чтобы просечь ситуацию и молча обтекать, ему в ответ стали лепить горбатого... дескать много гадят. Вот и получился эдакий занятный разговор на тему фекалий.

А чи не був Зедент під дією транквілізаторів? Чи більш потужних психоактивних речовин?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 лип, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20279
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:58

  vitaliian написав:Гройсман наперекор Зеленскому поручил профинансировать военный парад
"Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Вместе с тем предложение президента Украины о направлении 300 млн. грн на повышение стандартов для воинов также верно", - сказал Гройсман.
.
а на гречку бабушкам останется?


Забавно наблюдать как парады в Москве и Минске вызывали дружных гогот отдельных украинских ЛОМов тех же Парубия, Геращенко и тому подобных - обычно осуждение проходило под тэгом Победобесие.
И вот эти же лица нас убеждают, что на премии военным не надо, надо только на парад.
freeze
4
 
Повідомлень: 12179
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3598 раз.
Подякували: 5237 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:58

Re: Політичні дискусії

Хха :mrgreen:
https://strana.ua/articles/interview/210736-a-mne-chto-pojti-posmotret-v-internete-kak-on-jajtsami-bet-po-rojalju.html
"Ярослав Годунок: "А мне что, пойти посмотреть в интернете, как он яйцами бьет по роялю?" :mrgreen:
"Я за этого д*била тянул мазу… Я просто был против Порошенко, поэтому я вынужденно голосовал за Зеленского. А вы посмотрите, как он себя вел! Разве президент может так себя вести? Он говорил, что каждый из нас президент – так дайте мне слово! Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал – проверьте меня. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу."
Бедняга, порохоботов небось мочил по всякому... :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1269
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:03

  vano80 написав:Хха :mrgreen:
https://strana.ua/articles/interview/210736-a-mne-chto-pojti-posmotret-v-internete-kak-on-jajtsami-bet-po-rojalju.html
"Ярослав Годунок: "А мне что, пойти посмотреть в интернете, как он яйцами бьет по роялю?" :mrgreen:
"Я за этого д*била тянул мазу… Я просто был против Порошенко, поэтому я вынужденно голосовал за Зеленского. А вы посмотрите, как он себя вел! Разве президент может так себя вести? Он говорил, что каждый из нас президент – так дайте мне слово! Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал – проверьте меня. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу."
Бедняга, порохоботов небось мочил по всякому... :mrgreen:

Яке відношення має СБУ до Годунка?
Клоун щось переплутав? :mrgreen:

"Президент України Володимир Зеленський звернеться до т.в.о голови СБУ Івана Баканова з приводу діяльності секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка."

Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3136713
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20279
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:05

Re: Політичні дискусії

https://strana.ua/articles/istorii/210364-mazhory-na-provode.html
"Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей."
"Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку."
Какие славные новые лица нас ожидают в раде. Кто как не они поведут страну в светлое будущее, и голосовать будут умом и сердцем, не по приказу какому :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1269
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:15

  freeze написав:
украинских ЛОМов тех же Парубия, Геращенко и тому подобных - обычно осуждение проходило под тэгом Победобесие.
И вот эти же лица нас убеждают, что на премии военным не надо, надо только на парад.

Кстати, помойму в одном полит ток шоу Гройсман нормально так Геращенко убрал. Говорит вся ваша банда с пьным вождём погрязла в лицемерии. Геращенко ответила всё той же пластинкой про "грудью защищать нэньку" :D
hume
 
Повідомлень: 5668
З нами з: 27.12.12
Подякував: 514 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:28

  freeze написав:
  Sommer написав:Всю ночь пытался осознать, что такое алиби? Ну похвально, конечно.

Но раз осознал - больше вопросов нет? Не будешь позориться с "приговором"?


Ты реально такой глупый ? Про приговор это ты писал.


Зекоманда и вранье неразделимы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4478
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:30

  vano80 написав:"Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей."


Все правильно, у презедента учатся. Достаточно заучить "я вам ничего не обещал" или хотя бы "Мэээ... бэээ... да." и готов универсальный ответ политика.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4478
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:37

кому война...

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2742
З нами з: 06.04.16
Подякував: 693 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34933494349534963497>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (924)
10.07.2019 18:17
Альфа-Банк (73093)
10.07.2019 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.