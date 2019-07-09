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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3494349534963497>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:38

Re: Політичні дискусії

  Sommer написав:Достаточно заучить "я вам ничего не обещал" или хотя бы "Мэээ... бэээ... да." и готов универсальный ответ политика.
самое главное в непонятке отвечать "дякую"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:40

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Всю ночь пытался осознать, что такое алиби? Ну похвально, конечно.

Но раз осознал - больше вопросов нет? Не будешь позориться с "приговором"?


Ты реально такой глупый ? Про приговор это ты писал.


Зекоманда и вранье неразделимы.


Глупенький, Альцгеймер замучал, зайди в раздел поиск на форуме, выбери меня, поставь искать по пользователю слово Приговор и поищи, откуда такие тормоза берутся ?
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:40

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:А чи не був Зедент під дією транквілізаторів? Чи більш потужних психоактивних речовин?
не,я йому не залишив,тому в1н злий
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:51

До выборов: "Мы не будем пиариться на открытиях инфраструктуры"

После выборов:
Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, приняв участие в открытии нового саркофага от "Novarka". Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter.


Склероз, наверное. Ну или традиционное "я вам ничего не обещал".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:58

  freeze написав:
Sommer написав:
  freeze написав:Ты реально такой глупый ? Про приговор это ты писал.


Зекоманда и вранье неразделимы.


Глупенький, Альцгеймер замучал, зайди в раздел поиск на форуме, выбери меня, поставь искать по пользователю слово Приговор и поищи, откуда такие тормоза берутся ?


И что? Найдешь сообщение, в котором именно я первым написал про приговор?

Или врать для тебя уже стало привычным делом?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:58

  Sommer написав:Вот зекоманда старается, рисует изо всех сил картинки про Порошенко...


  Sommer написав:А с другой стороны - ничего даже рисовать не надо, все натурально.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:59

И еще один такой ничего не понимающий...

Рабинович предложил Медведеву без камер обсудить конфликт Москвы и Киева
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Вадим Рабинович на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым предложил обсудить «без камер» причины конфликта между Россией и Украиной, передает корреспондент РБК.

«Я бы хотел чтобы мы поговорили без камер, как вышло так, что отношения двух стран, которые близки друг к другу, сегодня оказались в таком состоянии.
Как произошло так, что маховик ненависти раскручивается, как сделать так, чтобы это не отражалось на людях, как снизить накал», — сказал Рабинович.


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d25ee28 ... m=newsfeed

Как же так вышло? Кто же виноват? Неужели какие-нибудь инопланетяне прилетели и устроили войну на Донбассе?

Сплошные загадки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:00

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:До выборов: "Мы не будем пиариться на открытиях инфраструктуры"

После выборов:
Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, приняв участие в открытии нового саркофага от "Novarka". Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter.


Склероз, наверное. Ну или традиционное "я вам ничего не обещал".


Разницы между открытием Порошенко медпункта и саркофага над АЭС порохоботы уловить не в состоянии )
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:00

  Аlександр написав:
  Sommer написав:Вот зекоманда старается, рисует изо всех сил картинки про Порошенко...

  Sommer написав:А с другой стороны - ничего даже рисовать не надо, все натурально.


Вот, о таких школотских потугах я и писал.

Спасибо за иллюстрацию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:04

  freeze написав:
Sommer написав:До выборов: "Мы не будем пиариться на открытиях инфраструктуры"

После выборов:
Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, приняв участие в открытии нового саркофага от "Novarka". Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter.


Склероз, наверное. Ну или традиционное "я вам ничего не обещал".


Разницы между открытием Порошенко медпункта и саркофага над АЭС порохоботы уловить не в состоянии )


Если бы Зе имел какое-то отношение к постройке этого саркофага...

Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства


Скоро начнет мусорные баки открывать? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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