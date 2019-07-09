Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:38
Sommer написав:
Достаточно заучить "я вам ничего не обещал" или хотя бы "Мэээ... бэээ... да." и готов универсальный ответ политика.
самое главное в непонятке отвечать "дякую"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:40
Sommer написав: freeze написав: Sommer написав:
Всю ночь пытался осознать, что такое алиби? Ну похвально, конечно.
Но раз осознал - больше вопросов нет? Не будешь позориться с "приговором"?
Ты реально такой глупый ?
Про приговор это ты писал
.
Зекоманда и вранье неразделимы.
Глупенький, Альцгеймер замучал, зайди в раздел поиск на форуме, выбери меня, поставь искать по пользователю слово Приговор и поищи, откуда такие тормоза берутся ?
freeze
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:40
Frant написав:
А чи не був Зедент під дією транквілізаторів? Чи більш потужних психоактивних речовин?
не,я йому не залишив,тому в1н злий
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:51
До выборов: "Мы не будем пиариться на открытиях инфраструктуры"
После выборов:
Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, приняв участие в открытии нового саркофага от "Novarka". Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter.
Склероз, наверное. Ну или традиционное "я вам ничего не обещал".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:58
freeze написав: Sommer написав: freeze написав:
Ты реально такой глупый ?
Про приговор это ты писал
.
Зекоманда и вранье неразделимы.
Глупенький, Альцгеймер замучал, зайди в раздел поиск на форуме, выбери меня, поставь искать по пользователю слово Приговор и поищи, откуда такие тормоза берутся ?
И что? Найдешь сообщение, в котором именно я первым написал про приговор?
Или врать для тебя уже стало привычным делом?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:58
Sommer написав:
Вот зекоманда старается, рисует изо всех сил картинки про Порошенко...
Sommer написав:
А с другой стороны - ничего даже рисовать не надо, все натурально.
Аlександр
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:59
Рабинович предложил Медведеву без камер обсудить конфликт Москвы и Киева
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Вадим Рабинович на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым предложил обсудить «без камер» причины конфликта между Россией и Украиной, передает корреспондент РБК. «Я бы хотел чтобы мы поговорили без камер, как вышло так, что отношения двух стран, которые близки друг к другу, сегодня оказались в таком состоянии., как сделать так, чтобы это не отражалось на людях, как снизить накал», — сказал Рабинович. Как произошло так, что маховик ненависти раскручивается
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d25ee28 ... m=newsfeed
Как же так вышло? Кто же виноват? Неужели какие-нибудь инопланетяне прилетели и устроили войну на Донбассе?
Сплошные загадки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:00
Sommer написав:
До выборов: "Мы не будем пиариться на открытиях инфраструктуры"
После выборов:
Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, приняв участие в открытии нового саркофага от "Novarka". Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter.
Склероз, наверное. Ну или традиционное "я вам ничего не обещал".
Разницы между открытием Порошенко медпункта и саркофага над АЭС порохоботы уловить не в состоянии )
freeze
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:00
Аlександр написав: Sommer написав:
Вот зекоманда старается, рисует изо всех сил картинки про Порошенко...
Sommer написав:
А с другой стороны - ничего даже рисовать не надо, все натурально.
Вот, о таких школотских потугах я и писал.
Спасибо за иллюстрацию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:04
freeze написав: Sommer написав:
До выборов: "Мы не будем пиариться на открытиях инфраструктуры"
После выборов:
Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, приняв участие в открытии нового саркофага от "Novarka". Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter.
Склероз, наверное. Ну или традиционное "я вам ничего не обещал".
Разницы между открытием Порошенко медпункта и саркофага над АЭС порохоботы уловить не в состоянии )
Если бы Зе имел какое-то отношение к постройке этого саркофага...
Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства
Скоро начнет мусорные баки открывать?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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