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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3494349534963497

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:07

  Sommer написав:
  Аlександр написав:
  Sommer написав:Вот зекоманда старается, рисует изо всех сил картинки про Порошенко...


  Sommer написав:А с другой стороны - ничего даже рисовать не надо, все натурально.


Вот, о таких школотских потугах я и писал.

Спасибо за иллюстрацию.

Не за что.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:09

  Sommer написав:
  shapo написав:
  sequence написав: тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым


А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.
Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.


Вот сейчас немцам обидно стало. Самая технологичная (по числу изобретений) сторона... и проиграла. :mrgreen:

Можно еще Афганистан взять - там душманы с вооружением чуть ли не 100-летней давности успешно сопротивлялись СА.


А Понсе де Леон не в обиде. По разному бывало (и, вероятно, будет дальше). Однозначного ответа тут нет
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 10 лип, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:10

  Sommer написав:Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства


Скоро начнет мусорные баки открывать? :mrgreen:



Бу-га-га )) Реальный Петросян ))

Ты хоть понимаешь значение букв и слов, что ты написал :lol: :lol: :lol:

Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства.
Ты что на полном мозговом штурме думал, что он ленточку перерезал при открытии.

У тебя сколько классов образования ? Только не ври по среднее.
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