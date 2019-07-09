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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3494349534963497 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 179 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 18% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 50 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 11 Всього голосів : 179 Додано: Сер 10 лип, 2019 17:07 Sommer написав: Аlександр написав: Sommer написав: Вот зекоманда старается, рисует изо всех сил картинки про Порошенко... Вот зекоманда старается, рисует изо всех сил картинки про Порошенко...



Sommer написав: А с другой стороны - ничего даже рисовать не надо, все натурально. А с другой стороны - ничего даже рисовать не надо, все натурально.



Вот, о таких школотских потугах я и писал.



Спасибо за иллюстрацию. Вот, о таких школотских потугах я и писал.Спасибо за иллюстрацию.

Не за что. Не за что. Аlександр Повідомлень: 3242 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лип, 2019 17:09 Sommer написав: shapo написав: sequence написав: тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым



А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.

Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии. А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.



Вот сейчас немцам обидно стало. Самая технологичная (по числу изобретений) сторона... и проиграла.



Можно еще Афганистан взять - там душманы с вооружением чуть ли не 100-летней давности успешно сопротивлялись СА. Вот сейчас немцам обидно стало. Самая технологичная (по числу изобретений) сторона... и проиграла.Можно еще Афганистан взять - там душманы с вооружением чуть ли не 100-летней давности успешно сопротивлялись СА.



А Понсе де Леон не в обиде. По разному бывало (и, вероятно, будет дальше). Однозначного ответа тут нет А Понсе де Леон не в обиде. По разному бывало (и, вероятно, будет дальше). Однозначного ответа тут нет Востаннє редагувалось zРадио в Сер 10 лип, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2896 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1727 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лип, 2019 17:10 Sommer написав: Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.

Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства



Скоро начнет мусорные баки открывать? Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.Скоро начнет мусорные баки открывать?





Бу-га-га )) Реальный Петросян ))



Ты хоть понимаешь значение букв и слов, что ты написал



Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства.

Ты что на полном мозговом штурме думал, что он ленточку перерезал при открытии.



У тебя сколько классов образования ? Только не ври по среднее. Бу-га-га )) Реальный Петросян ))Ты хоть понимаешь значение букв и слов, что ты написалЗеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства.Ты что на полном мозговом штурме думал, что он ленточку перерезал при открытии.У тебя сколько классов образования ? Только не ври по среднее. freeze 4 Повідомлень: 12179 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3598 раз. Подякували: 5237 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3494349534963497 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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