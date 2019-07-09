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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 лип, 2019 17:07
Sommer написав: Аlександр написав: Sommer написав:
Вот зекоманда старается, рисует изо всех сил картинки про Порошенко...
Sommer написав:
А с другой стороны - ничего даже рисовать не надо, все натурально.
Вот, о таких школотских потугах я и писал.
Спасибо за иллюстрацию.
Не за что.
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Аlександр
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:09
Sommer написав: shapo написав: sequence написав:
тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым
А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.
Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.
Вот сейчас немцам обидно стало. Самая технологичная (по числу изобретений) сторона... и проиграла.
Можно еще Афганистан взять - там душманы с вооружением чуть ли не 100-летней давности успешно сопротивлялись СА.
А Понсе де Леон не в обиде. По разному бывало (и, вероятно, будет дальше). Однозначного ответа тут нет
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 10 лип, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:10
Sommer написав:
Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства
Скоро начнет мусорные баки открывать?
Бу-га-га )) Реальный Петросян ))
Ты хоть понимаешь значение букв и слов, что ты написал
Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства.
Ты что на полном мозговом штурме думал, что он ленточку перерезал при открытии.
У тебя сколько классов образования ? Только не ври по среднее.
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freeze
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:18
freeze написав: Sommer написав:
Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства
Скоро начнет мусорные баки открывать?
Бу-га-га )) Реальный Петросян ))
Ты хоть понимаешь значение букв и слов, что ты написал
Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства.
Ты что на полном мозговом штурме думал, что он ленточку перерезал при открытии.
У тебя сколько классов образования ? Только не ври по среднее.
А по колгоспам - буде їздити преЗЕдент?
І нагороджувати зе-грамотами передовиків???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:22
freeze написав: Sommer написав:
Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства
Скоро начнет мусорные баки открывать?
Бу-га-га )) Реальный Петросян ))
Ты хоть понимаешь значение букв и слов, что ты написал
Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства.
Ты что на полном мозговом штурме думал, что он ленточку перерезал при открытии.
Что, ему даже ленточку не доверяют перерезать? Боятся что поранит себя ненароком? Вот же незадача.
В принципе теперь понятно, почему он шаурму любит - там вилкой с ножом пользоваться не надо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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