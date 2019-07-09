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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 лип, 2019 17:07
Sommer написав: Аlександр написав: Sommer написав:
Вот зекоманда старается, рисует изо всех сил картинки про Порошенко...
Sommer написав:
А с другой стороны - ничего даже рисовать не надо, все натурально.
Вот, о таких школотских потугах я и писал.
Спасибо за иллюстрацию.
Не за что.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:09
Sommer написав: shapo написав: sequence написав:
тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым
А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.
Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.
Вот сейчас немцам обидно стало. Самая технологичная (по числу изобретений) сторона... и проиграла.
Можно еще Афганистан взять - там душманы с вооружением чуть ли не 100-летней давности успешно сопротивлялись СА.
А Понсе де Леон не в обиде. По разному бывало (и, вероятно, будет дальше). Однозначного ответа тут нет
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 10 лип, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:10
Sommer написав:
Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства
Скоро начнет мусорные баки открывать?
Бу-га-га )) Реальный Петросян ))
Ты хоть понимаешь значение букв и слов, что ты написал
Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства.
Ты что на полном мозговом штурме думал, что он ленточку перерезал при открытии.
У тебя сколько классов образования ? Только не ври по среднее.
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