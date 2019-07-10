Політичні дискусії
+ Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:40
Frant написав:
А чи не був Зедент під дією транквілізаторів? Чи більш потужних психоактивних речовин?
не,я йому не залишив,тому в1н злий
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Повідомлень: 2670
З нами з: 03.12.14
Подякував: 329 раз.
Подякували: 357 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:51
До выборов: "Мы не будем пиариться на открытиях инфраструктуры"
После выборов:
Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, приняв участие в открытии нового саркофага от "Novarka". Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter.
Склероз, наверное. Ну или традиционное "я вам ничего не обещал".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
Повідомлень: 4478
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:58
freeze написав: Sommer написав: freeze написав:
Ты реально такой глупый ?
Про приговор это ты писал
.
Зекоманда и вранье неразделимы.
Глупенький, Альцгеймер замучал, зайди в раздел поиск на форуме, выбери меня, поставь искать по пользователю слово Приговор и поищи, откуда такие тормоза берутся ?
И что? Найдешь сообщение, в котором именно я первым написал про приговор?
Или врать для тебя уже стало привычным делом?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
Повідомлень: 4478
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:59
Рабинович предложил Медведеву без камер обсудить конфликт Москвы и Киева
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Вадим Рабинович на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым предложил обсудить «без камер» причины конфликта между Россией и Украиной, передает корреспондент РБК. «Я бы хотел чтобы мы поговорили без камер, как вышло так, что отношения двух стран, которые близки друг к другу, сегодня оказались в таком состоянии., как сделать так, чтобы это не отражалось на людях, как снизить накал», — сказал Рабинович. Как произошло так, что маховик ненависти раскручивается
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d25ee28 ... m=newsfeed
Как же так вышло? Кто же виноват? Неужели какие-нибудь инопланетяне прилетели и устроили войну на Донбассе?
Сплошные загадки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
Повідомлень: 4478
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лип, 2019 17:00
Sommer написав:
До выборов: "Мы не будем пиариться на открытиях инфраструктуры"
После выборов:
Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, приняв участие в открытии нового саркофага от "Novarka". Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter.
Склероз, наверное. Ну или традиционное "я вам ничего не обещал".
Разницы между открытием Порошенко медпункта и саркофага над АЭС порохоботы уловить не в состоянии )
freeze
4
Повідомлень: 12180
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3598 раз.
Подякували: 5237 раз.
Профіль
19
2
3
Додано: Сер 10 лип, 2019 17:04
freeze написав: Sommer написав:
До выборов: "Мы не будем пиариться на открытиях инфраструктуры"
После выборов:
Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, приняв участие в открытии нового саркофага от "Novarka". Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter.
Склероз, наверное. Ну или традиционное "я вам ничего не обещал".
Разницы между открытием Порошенко медпункта и саркофага над АЭС порохоботы уловить не в состоянии )
Если бы Зе имел какое-то отношение к постройке этого саркофага...
Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства
Скоро начнет мусорные баки открывать?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
Повідомлень: 4478
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лип, 2019 17:09
Sommer написав: shapo написав: sequence написав:
тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым
А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.
Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.
Вот сейчас немцам обидно стало. Самая технологичная (по числу изобретений) сторона... и проиграла.
Можно еще Афганистан взять - там душманы с вооружением чуть ли не 100-летней давности успешно сопротивлялись СА.
А Понсе де Леон не в обиде. По разному бывало (и, вероятно, будет дальше). Однозначного ответа тут нет
Востаннє редагувалось
zРадио
в Сер 10 лип, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Повідомлень: 2894
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1725 раз.
Профіль
2
3
3
Додано: Сер 10 лип, 2019 17:10
Sommer написав:
Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства
Скоро начнет мусорные баки открывать?
Бу-га-га )) Реальный Петросян ))
Ты хоть понимаешь значение букв и слов, что ты написал
Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства.
Ты что на полном мозговом штурме думал, что он ленточку перерезал при открытии.
У тебя сколько классов образования ? Только не ври по среднее.
freeze
4
Повідомлень: 12180
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3598 раз.
Подякували: 5237 раз.
Профіль
19
2
3
Додано: Сер 10 лип, 2019 17:18
freeze написав: Sommer написав:
Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства
Скоро начнет мусорные баки открывать?
Бу-га-га )) Реальный Петросян ))
Ты хоть понимаешь значение букв и слов, что ты написал
Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства.
Ты что на полном мозговом штурме думал, что он ленточку перерезал при открытии.
У тебя сколько классов образования ? Только не ври по среднее.
А по колгоспам - буде їздити преЗЕдент?
І нагороджувати зе-грамотами передовиків???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 20279
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лип, 2019 17:22
freeze написав: Sommer написав:
Ну а насчет медпункта - открытие прохода это еще круче, чем открытие медпункта.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства
Скоро начнет мусорные баки открывать?
Бу-га-га )) Реальный Петросян ))
Ты хоть понимаешь значение букв и слов, что ты написал
Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства.
Ты что на полном мозговом штурме думал, что он ленточку перерезал при открытии.
Что, ему даже ленточку не доверяют перерезать? Боятся что поранит себя ненароком? Вот же незадача.
В принципе теперь понятно, почему он шаурму любит - там вилкой с ножом пользоваться не надо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
Повідомлень: 4478
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор