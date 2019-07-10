Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
sequence написав: тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым
shapo написав:А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя. Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.
Sommer написав: сейчас немцам обидно стало. Самая технологичная (по числу изобретений) сторона... и проиграла. Можно еще Афганистан взять - там душманы с вооружением чуть ли не 100-летней давности успешно сопротивлялись СА.
1) Для "знатока" истории - Гитлера в 1941г остановил генерал мороз , в 1942г СССР тоже спасло чудо - залили кровью и трупами завалили пока к 1943г не научились воевать на земле и в воздухе. А если бы не было ленд-лиза, война бы закончилась еще в 1942г. Германия в 1939-1945г воевала фактически со всем миром, только в европе на 2 фронта. 2) Пока не получили стингеры и другое эффективное оружие от амеров своими кремневыми ружьями афганцы очень "много" навоевали. Тем более, что СССР не ставил задач завоевания Афганистана любой ценой. Так что и тут мимо
"Я здесь прочитал: член "Батькивщины", секретарь бориспольского городского совета ранее осужден по ч.3 ст. 142 УПК Украины "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Разбойник ты", - сказал он.
Полез в Гугл. Посмотрел Закон. Посмотрел видео, убедился, что Зеленский сказал именно так, как написано. А теперь самое интересное:
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ... Стаття 142. Розгляд клопотання про здійснення приводу ... 3. Слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов’язана з’явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.
Frant написав:А по колгоспам - буде їздити преЗЕдент? І нагороджувати зе-грамотами передовиків???
Похоже Зеленые и порошенковцы могут быть партнерами. Так что вы аккуратней с критикой, всё таки будущие друзья.
Говорят, что в штабе Слуги народа вчера на полном серьезе обсуждали будущую коалицию с партией Порошенко с их гонцами.
Выдвинуты два условия, Порошенко персонально не будет участником коалиции, это вполне выполнимо, так как Порошенко не собирается становится депутатом, а второе - надо куда то убрать Иру Геращенко, у Слуг почему то к ней персональная антипатия. Этот вопрос пока не порешали.
sequence написав: тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым
shapo написав:А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя. Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.
Sommer написав: сейчас немцам обидно стало. Самая технологичная (по числу изобретений) сторона... и проиграла. Можно еще Афганистан взять - там душманы с вооружением чуть ли не 100-летней давности успешно сопротивлялись СА.
1) Для "знатока" истории - Гитлера в 1941г остановил генерал мороз , в 1942г СССР тоже спасло чудо - залили кровью и трупами завалили пока к 1943г не научились воевать на земле и в воздухе. А если бы не было ленд-лиза, война бы закончилась еще в 1942г. Германия в 1939-1945г воевала фактически со всем миром, только в европе на 2 фронта. 2) Пока не получили стингеры и другое эффективное оружие от амеров своими кремневыми ружьями афганцы очень "много" навоевали. Тем более, что СССР не ставил задач завоевания Афганистана любой ценой. Так что и тут мимо
Мать работала врачем в военном госпитале в Северной Группе Войск в середине-конце 80х, куда массово раненых из Афгана доставляли, чтобы в Союзе никто не знал реальные масштабы происходящего. После появления у моджахедов стингеров многие советские вертолетчики, в случае ранения, делали все чтобы ни в коем случае не вернуться в Афган. Вплоть до того, что симулировали. И врачи входили в положение. Так что сила советского оружия - это Ми-24 против крестьян с АК-47. А как только у моджахедов современное американское оружие начало появляться - все советские победы в Афгане подошли к концу.