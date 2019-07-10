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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3495349634973498>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:25

  Аlександр написав:
  Sommer написав:Вот, о таких школотских потугах я и писал.

Спасибо за иллюстрацию.

Не за что.


Скажи, а у вас там видео с распятым мальчиком нету? Или там снятые с борта МКС обстрелы "мирных жителей" лугандонии?

Должно же быть!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:27

Re: Політичні дискусії

  Sommer написав:В принципе теперь понятно, почему он шаурму любит - там вилкой с ножом пользоваться не надо.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:31

  sequence написав: тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым


  shapo написав:А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.
Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.


  Sommer написав: сейчас немцам обидно стало. Самая технологичная (по числу изобретений) сторона... и проиграла. :mrgreen:
Можно еще Афганистан взять - там душманы с вооружением чуть ли не 100-летней давности успешно сопротивлялись СА.


1) Для "знатока" истории - Гитлера в 1941г остановил генерал мороз , в 1942г СССР тоже спасло чудо - залили кровью и трупами завалили пока к 1943г не научились воевать на земле и в воздухе. А если бы не было ленд-лиза, война бы закончилась еще в 1942г.
Германия в 1939-1945г воевала фактически со всем миром, только в европе на 2 фронта.
2) Пока не получили стингеры и другое эффективное оружие от амеров своими кремневыми ружьями афганцы очень "много" навоевали.
Тем более, что СССР не ставил задач завоевания Афганистана любой ценой.
Так что и тут мимо
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:32

  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий
https://korrespondent.net/ukraine/41167 ... za-fekalyi

Один туалеты и остановки открывал, другой канализациями занят :mrgreen:
Ну шо за... президенты то такие...

Ярика выгнал как Махновца
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-b ... 51171.html

Перешел по ссылке. Прочитал:
"Я здесь прочитал: член "Батькивщины", секретарь бориспольского городского совета ранее осужден по ч.3 ст. 142 УПК Украины "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Разбойник ты", - сказал он.

Полез в Гугл. Посмотрел Закон. Посмотрел видео, убедился, что Зеленский сказал именно так, как написано. А теперь самое интересное:
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
...
Стаття 142. Розгляд клопотання про здійснення приводу
...
3. Слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов’язана з’явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Может ошибся? Имел в виду не КПК, а КК? Читаем КК:
Кримінальний кодекс України
...
Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Но там вообще нет 3-ей части! Там всего 2 части!

Прошло уже 6 часов с момента этой публикации, но в Инете никто так и не заметил несоответствия - https://www.google.com/search?client=fi ... 1%82%D0%B0

P.S. В КПК вообще нет термина "Розбій", в КК это статья 187.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:32

  Sommer написав:Если бы Зе имел какое-то отношение к постройке этого саркофага...


Точно такое же как и шоколадный
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:38

  Frant написав:А по колгоспам - буде їздити преЗЕдент?
І нагороджувати зе-грамотами передовиків???


Похоже Зеленые и порошенковцы могут быть партнерами.
Так что вы аккуратней с критикой, всё таки будущие друзья.

Говорят, что в штабе Слуги народа вчера на полном серьезе обсуждали будущую коалицию с партией Порошенко с их гонцами.

Выдвинуты два условия, Порошенко персонально не будет участником коалиции, это вполне выполнимо, так как Порошенко не собирается становится депутатом, а второе - надо куда то убрать Иру Геращенко, у Слуг почему то к ней персональная антипатия. Этот вопрос пока не порешали.


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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:49

  yanyura написав:P.S. В КПК вообще нет термина "Розбій", в КК это статья 187.

Вот такой Зеленский-юрист
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:58

  shapo написав:2) Пока не получили стингеры и другое эффективное оружие от амеров своими кремневыми ружьями афганцы очень "много" навоевали.


Т.е. СА завоевало практически весь Афганистан и стингеры некому стало поставлять?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:10

  shapo написав:
  sequence написав: тем более, что численное и качественный(техника) перевес не всегда несут победу. Доказано Суворовым


  shapo написав:А, этот людоед типа Жукова многое доказал бросая раненых на поле боя.
Естественно, боевой дух и выучка вкупе с использованием местности вещь серьезная, но побеждают в конечном счете технологии.


  Sommer написав: сейчас немцам обидно стало. Самая технологичная (по числу изобретений) сторона... и проиграла. :mrgreen:
Можно еще Афганистан взять - там душманы с вооружением чуть ли не 100-летней давности успешно сопротивлялись СА.


1) Для "знатока" истории - Гитлера в 1941г остановил генерал мороз , в 1942г СССР тоже спасло чудо - залили кровью и трупами завалили пока к 1943г не научились воевать на земле и в воздухе. А если бы не было ленд-лиза, война бы закончилась еще в 1942г.
Германия в 1939-1945г воевала фактически со всем миром, только в европе на 2 фронта.
2) Пока не получили стингеры и другое эффективное оружие от амеров своими кремневыми ружьями афганцы очень "много" навоевали.
Тем более, что СССР не ставил задач завоевания Афганистана любой ценой.
Так что и тут мимо

Мать работала врачем в военном госпитале в Северной Группе Войск в середине-конце 80х, куда массово раненых из Афгана доставляли, чтобы в Союзе никто не знал реальные масштабы происходящего. После появления у моджахедов стингеров многие советские вертолетчики, в случае ранения, делали все чтобы ни в коем случае не вернуться в Афган. Вплоть до того, что симулировали. И врачи входили в положение. Так что сила советского оружия - это Ми-24 против крестьян с АК-47. А как только у моджахедов современное американское оружие начало появляться - все советские победы в Афгане подошли к концу.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:36

  Sommer написав:
  shapo написав:2) Пока не получили стингеры и другое эффективное оружие от амеров своими кремневыми ружьями афганцы очень "много" навоевали.


Т.е. СА завоевало практически весь Афганистан и стингеры некому стало поставлять?


Ты лучше меньше пости чуши если нечего больше сказать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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