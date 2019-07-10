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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Політичні дискусії 7.1 5 179
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:39

  airmax78 написав: Мать работала врачем в военном госпитале в Северной Группе Войск в середине-конце 80х, куда массово раненых из Афгана доставляли, чтобы в Союзе никто не знал реальные масштабы происходящего.Так что сила советского оружия - это Ми-24 против крестьян с АК-47. А как только у моджахедов современное американское оружие начало появляться - все советские победы в Афгане подошли к концу.


Что такое Северная группа войск? Польша, что ли?
Из Афгана всех раненых везли в Ташкент, а это то ли Средне-Азиатский,то ли Туркестанский ВО.
Афганцы может и неграмотные крестьяне, но прирожденные вояки мгновенно разбирающиеся в любом стрелковом оружии.
Кроме того, отношение к жизни и смерти в 15 веке в котором афганцы ментально находятся и в 20 веке СССР сильно отличаются.
Несколько моих знакомых там служили, так что кое что рассказывали.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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