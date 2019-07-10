airmax78 написав: Мать работала врачем в военном госпитале в Северной Группе Войск в середине-конце 80х, куда массово раненых из Афгана доставляли, чтобы в Союзе никто не знал реальные масштабы происходящего.Так что сила советского оружия - это Ми-24 против крестьян с АК-47. А как только у моджахедов современное американское оружие начало появляться - все советские победы в Афгане подошли к концу.
Что такое Северная группа войск? Польша, что ли?
Из Афгана всех раненых везли в Ташкент, а это то ли Средне-Азиатский,то ли Туркестанский ВО.
Афганцы может и неграмотные крестьяне, но прирожденные вояки мгновенно разбирающиеся в любом стрелковом оружии.
Кроме того, отношение к жизни и смерти в 15 веке в котором афганцы ментально находятся и в 20 веке СССР сильно отличаются.
Несколько моих знакомых там служили, так что кое что рассказывали.