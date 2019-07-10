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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 180
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
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10
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22%
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Українська стратегія
0
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Інша
6%
11
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:39

  airmax78 написав: Мать работала врачем в военном госпитале в Северной Группе Войск в середине-конце 80х, куда массово раненых из Афгана доставляли, чтобы в Союзе никто не знал реальные масштабы происходящего.Так что сила советского оружия - это Ми-24 против крестьян с АК-47. А как только у моджахедов современное американское оружие начало появляться - все советские победы в Афгане подошли к концу.


Что такое Северная группа войск? Польша, что ли?
Из Афгана всех раненых везли в Ташкент, а это то ли Средне-Азиатский,то ли Туркестанский ВО.
Афганцы может и неграмотные крестьяне, но прирожденные вояки мгновенно разбирающиеся в любом стрелковом оружии.
Кроме того, отношение к жизни и смерти в 15 веке в котором афганцы ментально находятся и в 20 веке СССР сильно отличаются.
Несколько моих знакомых там служили, так что кое что рассказывали.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:55

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Может ошибся?
тогда это была 142 по старому УК
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:11

Re: Політичні дискусії

Мизантрóп написав:
  yanyura написав:Может ошибся?
тогда это была 142 по старому УК


По любому этот секретарь горсовета из сидельцев, чтобы он там не говорил, простые смертные не говорят - я тянул мазу
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 19:15

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:По любому этот секретарь горсовета из сидельцев
может под следствием ток или в райотделе три дня посидел.Лягавый он был (беркутенок) ,условно получил 5 на 3.
Почитал еще и латентный террорюга)) https://znaj.ua/kompromat/245611-kogo-z ... chinovnika
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:05

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:По любому этот секретарь горсовета из сидельцев
может под следствием ток или в райотделе три дня посидел.Лягавый он был (беркутенок) ,условно получил 5 на 3.
Почитал еще и латентный террорюга)) https://znaj.ua/kompromat/245611-kogo-z ... chinovnika


ФБ Игорь Лесев

"Бориспольская истерика Зеленского - это демонстрация не силы, а слабости
Вот если бы он так поговорил с Луценко или Климкиным...

Так себе истерика от Зеленского. Да, сейчас такое хавается, когда ты на взлете. Типа, крутой парень, который может послать, а не какая-то там марионетка тайных кукловодов.

Но тут есть несколько нюансов. Секретарь горсовета Борисполя – это мелочь. Совсем-совсем мелочь. Чуть круче, чем начальник ЖЭКа.

Вот если бы Зеленский таким тоном с Луценко разговаривал. Или Климкиным. Вообще, с любой одиозной фигурой у которой есть узнаваемость – это было бы другое дело. А вот с ними он как раз молчит.

А еще эмоциональность, когда она несрежиссированна – это признак слабости. Ну вот чем это отличается от хватания за нос и срывания шапок?

С места выкрикивали? Проявляли неуважение? Так оно – неуважение и небоязнь – как раз и выходят с того, что Зе помалкивает, когда его лошат большие. Вот где посадки? А вот отсюда и неуважение.

А дальше ведь будет только сложнее. Все ведь раздражены до чертиков. И никто не обещает лояльности.

МХАТ-овская пауза затянулась. За новые лица спасибо не скажут. Скажут спасибо за смену старых. Но «спасибо» ты на хлеб не намажешь. Сегодня «спасибо», а завтра будут дружно скандировать «ганьба» и «пшел найух».

Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко.

А потом мы удивляемся, что Зеленский за границей зачитывает дословно речи своего предшественника. А что он еще может зачитывать с такой кадровой обоймой?"


))) ПыСы Напомнило известное: Боец среди овец, а среди бойцов и сам овца.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:18

  Мизантрóп написав:
  yanyura написав:Может ошибся?
тогда это была 142 по старому УК

Я не собираюсь обелять Годунка, просто показываю "ляп".
16 мая 2002 года Святошинский районный суд Киева вынес приговор Годунку по трем статьям Уголовного кодекса - разбой (ст. 142 ч.3 УК Украины)

https://censor.net.ua/news/3136757/poda ... o_skandale

Смотрим КК, версии от 04.04.2002, т.е. действующий на момент суда - то же самое, "Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною ", предыдущая от 17.01.2002, аналогично:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20020404
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20020117
(в этих версиях "Розбій" уже ст. 187)

Стаття 142. Розбій
была последний раз только в версии от 20.06.2001 г. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05/ed20010620). Т.е. ссылаться на нее "16 мая 2002 года" означало незнание судом действующего Закона, ну а уж в 2019-м тем более.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:24

yanyura возбуждалось по 142 до решения суда
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:25

  freeze написав:ФБ Игорь Лесев

"
Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко.
"


По-моему кто-то начинает прозревать. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:27

  Sommer написав:
  freeze написав:ФБ Игорь Лесев

"
Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко.
"


По-моему кто-то начинает прозревать. :mrgreen:

кажись начинают догадываться))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:30

Кстати у действующей Рады осталось два рабочих дня.

На трибунах становится тише...
Тает быстрое время чудес.
Пожелаем друг другу успеха, И добра, и любви без конца...
Не грусти, улыбнись на прощанье, Вспоминай эти дни, вспоминай...
Пожелай исполненья желаний, Новой встречи нам всем пожелай.
Расстаются друзья. Остается в сердце нежность...
Будем песню беречь. До свиданья, до новых встреч.
freeze
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