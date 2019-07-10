Додано: Сер 10 лип, 2019 20:05

Мизантрóп написав: freeze написав: По любому этот секретарь горсовета из сидельцев По любому этот секретарь горсовета из сидельцев может под следствием ток или в райотделе три дня посидел.Лягавый он был (беркутенок) ,условно получил 5 на 3.

Почитал еще и латентный террорюга)) https://znaj.ua/kompromat/245611-kogo-z ... chinovnika может под следствием ток или в райотделе три дня посидел.Лягавый он был (беркутенок) ,условно получил 5 на 3.Почитал еще и латентный террорюга))

ФБ Игорь Лесев"Бориспольская истерика Зеленского - это демонстрация не силы, а слабостиВот если бы он так поговорил с Луценко или Климкиным...Так себе истерика от Зеленского. Да, сейчас такое хавается, когда ты на взлете. Типа, крутой парень, который может послать, а не какая-то там марионетка тайных кукловодов.Но тут есть несколько нюансов. Секретарь горсовета Борисполя – это мелочь. Совсем-совсем мелочь. Чуть круче, чем начальник ЖЭКа.Вот если бы Зеленский таким тоном с Луценко разговаривал. Или Климкиным. Вообще, с любой одиозной фигурой у которой есть узнаваемость – это было бы другое дело. А вот с ними он как раз молчит.А еще эмоциональность, когда она несрежиссированна – это признак слабости. Ну вот чем это отличается от хватания за нос и срывания шапок?С места выкрикивали? Проявляли неуважение? Так оно – неуважение и небоязнь – как раз и выходят с того, что Зе помалкивает, когда его лошат большие. Вот где посадки? А вот отсюда и неуважение.А дальше ведь будет только сложнее. Все ведь раздражены до чертиков. И никто не обещает лояльности.МХАТ-овская пауза затянулась. За новые лица спасибо не скажут. Скажут спасибо за смену старых. Но «спасибо» ты на хлеб не намажешь. Сегодня «спасибо», а завтра будут дружно скандировать «ганьба» и «пшел найух».Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко.А потом мы удивляемся, что Зеленский за границей зачитывает дословно речи своего предшественника. А что он еще может зачитывать с такой кадровой обоймой?"))) ПыСы Напомнило известное: Боец среди овец, а среди бойцов и сам овца.