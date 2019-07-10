Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав: Мать работала врачем в военном госпитале в Северной Группе Войск в середине-конце 80х, куда массово раненых из Афгана доставляли, чтобы в Союзе никто не знал реальные масштабы происходящего.Так что сила советского оружия - это Ми-24 против крестьян с АК-47. А как только у моджахедов современное американское оружие начало появляться - все советские победы в Афгане подошли к концу.
Что такое Северная группа войск? Польша, что ли? Из Афгана всех раненых везли в Ташкент, а это то ли Средне-Азиатский,то ли Туркестанский ВО. Афганцы может и неграмотные крестьяне, но прирожденные вояки мгновенно разбирающиеся в любом стрелковом оружии. Кроме того, отношение к жизни и смерти в 15 веке в котором афганцы ментально находятся и в 20 веке СССР сильно отличаются. Несколько моих знакомых там служили, так что кое что рассказывали.
"Бориспольская истерика Зеленского - это демонстрация не силы, а слабости Вот если бы он так поговорил с Луценко или Климкиным...
Так себе истерика от Зеленского. Да, сейчас такое хавается, когда ты на взлете. Типа, крутой парень, который может послать, а не какая-то там марионетка тайных кукловодов.
Но тут есть несколько нюансов. Секретарь горсовета Борисполя – это мелочь. Совсем-совсем мелочь. Чуть круче, чем начальник ЖЭКа.
Вот если бы Зеленский таким тоном с Луценко разговаривал. Или Климкиным. Вообще, с любой одиозной фигурой у которой есть узнаваемость – это было бы другое дело. А вот с ними он как раз молчит.
А еще эмоциональность, когда она несрежиссированна – это признак слабости. Ну вот чем это отличается от хватания за нос и срывания шапок?
С места выкрикивали? Проявляли неуважение? Так оно – неуважение и небоязнь – как раз и выходят с того, что Зе помалкивает, когда его лошат большие. Вот где посадки? А вот отсюда и неуважение.
А дальше ведь будет только сложнее. Все ведь раздражены до чертиков. И никто не обещает лояльности.
МХАТ-овская пауза затянулась. За новые лица спасибо не скажут. Скажут спасибо за смену старых. Но «спасибо» ты на хлеб не намажешь. Сегодня «спасибо», а завтра будут дружно скандировать «ганьба» и «пшел найух».
Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко.
А потом мы удивляемся, что Зеленский за границей зачитывает дословно речи своего предшественника. А что он еще может зачитывать с такой кадровой обоймой?"
))) ПыСы Напомнило известное: Боец среди овец, а среди бойцов и сам овца.
" Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко. "
По-моему кто-то начинает прозревать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
" Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко. "
По-моему кто-то начинает прозревать.
кажись начинают догадываться))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Кстати у действующей Рады осталось два рабочих дня.
На трибунах становится тише... Тает быстрое время чудес. Пожелаем друг другу успеха, И добра, и любви без конца... Не грусти, улыбнись на прощанье, Вспоминай эти дни, вспоминай... Пожелай исполненья желаний, Новой встречи нам всем пожелай. Расстаются друзья. Остается в сердце нежность... Будем песню беречь. До свиданья, до новых встреч.