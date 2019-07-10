Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Кстати у действующей Рады осталось два рабочих дня.
На трибунах становится тише... Тает быстрое время чудес. Пожелаем друг другу успеха, И добра, и любви без конца... Не грусти, улыбнись на прощанье, Вспоминай эти дни, вспоминай... Пожелай исполненья желаний, Новой встречи нам всем пожелай. Расстаются друзья. Остается в сердце нежность... Будем песню беречь. До свиданья, до новых встреч.