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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3496349734983499

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 180
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
11
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:47

  freeze написав:Кстати у действующей Рады осталось два рабочих дня.

На трибунах становится тише...
Тает быстрое время чудес.
Пожелаем друг другу успеха, И добра, и любви без конца...
Не грусти, улыбнись на прощанье, Вспоминай эти дни, вспоминай...
Пожелай исполненья желаний, Новой встречи нам всем пожелай.
Расстаются друзья. Остается в сердце нежность...
Будем песню беречь. До свиданья, до новых встреч.

Зображення

мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду.
https://hvylya.net/news/digest/filaret-prokommentiroval-svoe-intervju-rossija-24.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:26

Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

Как в старом анекдоте, даже если девки не пришли, оргия все равно состоится. :mrgreen:

https://www.interfax.ru/russia/668641
Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.

"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", - сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве.


Зачастили они туда. Ну да, надо же жити по-новому же, вылизывать агрессору.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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