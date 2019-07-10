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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3496349734983499

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 181
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:47

  freeze написав:Кстати у действующей Рады осталось два рабочих дня.

На трибунах становится тише...
Тает быстрое время чудес.
Пожелаем друг другу успеха, И добра, и любви без конца...
Не грусти, улыбнись на прощанье, Вспоминай эти дни, вспоминай...
Пожелай исполненья желаний, Новой встречи нам всем пожелай.
Расстаются друзья. Остается в сердце нежность...
Будем песню беречь. До свиданья, до новых встреч.

Зображення

мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду.
https://hvylya.net/news/digest/filaret-prokommentiroval-svoe-intervju-rossija-24.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:26

Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

Как в старом анекдоте, даже если девки не пришли, оргия все равно состоится. :mrgreen:

https://www.interfax.ru/russia/668641
Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.

"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", - сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве.


Зачастили они туда. Ну да, надо же жити по-новому же, вылизывать агрессору.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:52

  Волгарь написав:
  rjkz написав:У меня вопрос в очередной раз - откуда вы это все черпаете? Из передовицы газеты Правда/Известия/Труд/Красный чекист/Юный пионэр/мурзилка или служба такая?

Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы, где делают ракеты для С-400 и С-500, на таком же расстоянии от знаменитого 21-го авиазавода, где в годы войны собрали 13,5 тысяч истребителей Ла-5/7, а теперь собирают первые МИГ-35, чуть ближе к малоизвестсному широкой публике ОКБМ,где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции. Город у нас не такой большой, везде работают знакомые или родственники, и ВСЕ ВСЕ ЗНАЮТ (в общих чертах).
А о реальном состоянии ОС и украинского ВПК, я, милейший, черпаю информацию НА ФОРУМЕ. Едва ли не ежедневно.
Но в сущности, дело ведь не в том, ГДЕ Я БЕРУ ту или иную информацию - Вы просто опровергните хоть один факт или цифру из моего перечня. Лучшее доказательство того, ЧТО Я АБСОЛЮТНО ПРАВ - то, что мой пост стерли уже через 10 минут после его появления. А все возражения - на уровне Вашего Красного Чекиста.


Пардон, чтобы в дальнейшем все было по уставу - в каком вы звании? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:55

  vitaliian написав:ОБСЯГ ДЕПОЗИТІВ ФІЗОСІБ У БАНКУ ПОРОШЕНКА ВПАВ МАЙЖЕ НА 40%

Із даних НБУ випливає, що за підсумками 5 місяців депозитний портфель фізосіб у МІБ ("Міжнародний інвестиційний банк", підконтрольний Петру Порошенку) скоротився на 1,1 млрд грн (-38,7%) - до 1,76 млрд грн, а депозитний портфель юросіб - на 583 млн грн (-10%) до 5,24 млрд грн.

Згідно зі звітністю МІБ, на початок 2019 року обсяг коштів пов’язаних осіб у його портфелі становив 6,3 млрд грн (загальний депозитний портфель - 8,7 млрд грн).


http://финбаланс.ком.юа/news/depozitniy-portfel-fizosib-u-banku-poroshenka-skhud-mayzhe-na-40


Ну вот он снял налом центнеры баксов, а потом ФГВФЛ будет гривну обваливать, чтобы рассчитаться с оставшимися вкладчиками кондитера.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:00

  shapo написав:
  zРадио написав:Опять на сравнении с Украиной самоутверждаешься? Вообще то мы говорили о силах США vs РФ. Вы ж им (зачем-то) перчатку бросаете - вот и не тули здесь Украину! У нас имперских амбиций нет


А мне интересно сравнение качества ( количество несоизмеримо) танков Меркава с российскими Т-99,Т-14,Т-72Б3М,американских самолетов F15,16 и 35 с Су35 и МИГ-35 , ПВО России с Израильским железным куполом и пр..


Как получали туземцы на советских самолетах по кумполу так и будут получать.
Как Вы думаете, на чем основан тот факт, что государство Израиль до сих пор существует и неплохо себя чувствует, несмотря на окружение фанатичных режимов, десятилетия мечтающих его уничтожить?
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:03

  shapo написав:
  antey1969 написав:Если Гройсман не пройдет в Раду, то после подобных финтов(сначала окунул в овно По, потом выпендрился перед Зе) его не возьмут даже директором рынка никуда, чтобы не стал подсиживать благодетеля


Не переживайте вы за этих пацанов - они все нахомячили столько ,что внукам хватит


внукам...внуков.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:21

"
Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко.
"


"Царь хороший, обойма плохая." А "я вам ничего не должен", хамство и истеричность во время предвыборной кампании ? И совершенно верно - он входит в канву порошенка , власть проявляет нутро человеческое. Не в подпевке дело - просто понимногу вылазит натура, за которую такой же хамовитый плебс вознес себе подобного героя , за которую скоро начнет и топтать.

Вся проблемма в избирателе - который выбирает себе подобных - Януковичи, Порошенки, Зе. Во всех вариантах жлобство, хамство и истеричность в разных пропорциях. Это к сожалению и переполняет обратной связью окуружающую действительность - хамство , агрессия быкование на каждом углу. Подобное выбирает подобное. Пока не осознаем это так и будем бегать по заклятому кругу.

Ну а по Зе можно сказать - что если и дальше так продолжит - до конца срока не досидит. Ляшку такое прощалось - потому что роль у него придворного шута. Шуту на посту президента такое уже не простят.
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