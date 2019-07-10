Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Кстати у действующей Рады осталось два рабочих дня.
На трибунах становится тише... Тает быстрое время чудес. Пожелаем друг другу успеха, И добра, и любви без конца... Не грусти, улыбнись на прощанье, Вспоминай эти дни, вспоминай... Пожелай исполненья желаний, Новой встречи нам всем пожелай. Расстаются друзья. Остается в сердце нежность... Будем песню беречь. До свиданья, до новых встреч.
rjkz написав:У меня вопрос в очередной раз - откуда вы это все черпаете? Из передовицы газеты Правда/Известия/Труд/Красный чекист/Юный пионэр/мурзилка или служба такая?
Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы, где делают ракеты для С-400 и С-500, на таком же расстоянии от знаменитого 21-го авиазавода, где в годы войны собрали 13,5 тысяч истребителей Ла-5/7, а теперь собирают первые МИГ-35, чуть ближе к малоизвестсному широкой публике ОКБМ,где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции. Город у нас не такой большой, везде работают знакомые или родственники, и ВСЕ ВСЕ ЗНАЮТ (в общих чертах). А о реальном состоянии ОС и украинского ВПК, я, милейший, черпаю информацию НА ФОРУМЕ. Едва ли не ежедневно. Но в сущности, дело ведь не в том, ГДЕ Я БЕРУ ту или иную информацию - Вы просто опровергните хоть один факт или цифру из моего перечня. Лучшее доказательство того, ЧТО Я АБСОЛЮТНО ПРАВ - то, что мой пост стерли уже через 10 минут после его появления. А все возражения - на уровне Вашего Красного Чекиста.
Пардон, чтобы в дальнейшем все было по уставу - в каком вы звании?
vitaliian написав:ОБСЯГ ДЕПОЗИТІВ ФІЗОСІБ У БАНКУ ПОРОШЕНКА ВПАВ МАЙЖЕ НА 40%
Із даних НБУ випливає, що за підсумками 5 місяців депозитний портфель фізосіб у МІБ ("Міжнародний інвестиційний банк", підконтрольний Петру Порошенку) скоротився на 1,1 млрд грн (-38,7%) - до 1,76 млрд грн, а депозитний портфель юросіб - на 583 млн грн (-10%) до 5,24 млрд грн.
Згідно зі звітністю МІБ, на початок 2019 року обсяг коштів пов’язаних осіб у його портфелі становив 6,3 млрд грн (загальний депозитний портфель - 8,7 млрд грн).
zРадио написав:Опять на сравнении с Украиной самоутверждаешься? Вообще то мы говорили о силах США vs РФ. Вы ж им (зачем-то) перчатку бросаете - вот и не тули здесь Украину! У нас имперских амбиций нет
А мне интересно сравнение качества ( количество несоизмеримо) танков Меркава с российскими Т-99,Т-14,Т-72Б3М,американских самолетов F15,16 и 35 с Су35 и МИГ-35 , ПВО России с Израильским железным куполом и пр..
Как получали туземцы на советских самолетах по кумполу так и будут получать. Как Вы думаете, на чем основан тот факт, что государство Израиль до сих пор существует и неплохо себя чувствует, несмотря на окружение фанатичных режимов, десятилетия мечтающих его уничтожить?
antey1969 написав:Если Гройсман не пройдет в Раду, то после подобных финтов(сначала окунул в овно По, потом выпендрился перед Зе) его не возьмут даже директором рынка никуда, чтобы не стал подсиживать благодетеля
Не переживайте вы за этих пацанов - они все нахомячили столько ,что внукам хватит
" Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко. "
"Царь хороший, обойма плохая." А "я вам ничего не должен", хамство и истеричность во время предвыборной кампании ? И совершенно верно - он входит в канву порошенка , власть проявляет нутро человеческое. Не в подпевке дело - просто понимногу вылазит натура, за которую такой же хамовитый плебс вознес себе подобного героя , за которую скоро начнет и топтать.
Вся проблемма в избирателе - который выбирает себе подобных - Януковичи, Порошенки, Зе. Во всех вариантах жлобство, хамство и истеричность в разных пропорциях. Это к сожалению и переполняет обратной связью окуружающую действительность - хамство , агрессия быкование на каждом углу. Подобное выбирает подобное. Пока не осознаем это так и будем бегать по заклятому кругу.
Ну а по Зе можно сказать - что если и дальше так продолжит - до конца срока не досидит. Ляшку такое прощалось - потому что роль у него придворного шута. Шуту на посту президента такое уже не простят.