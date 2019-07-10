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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3496349734983499 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 181 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 50 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 181 Додано: Сер 10 лип, 2019 20:47 freeze написав: Кстати у действующей Рады осталось два рабочих дня.



На трибунах становится тише...

Тает быстрое время чудес.

Пожелаем друг другу успеха, И добра, и любви без конца...

Не грусти, улыбнись на прощанье, Вспоминай эти дни, вспоминай...

Пожелай исполненья желаний, Новой встречи нам всем пожелай.

Расстаются друзья. Остается в сердце нежность...

Будем песню беречь. До свиданья, до новых встреч. Кстати у действующей Рады осталось два рабочих дня.На трибунах становится тише...Тает быстрое время чудес.Пожелаем друг другу успеха, И добра, и любви без конца...Не грусти, улыбнись на прощанье, Вспоминай эти дни, вспоминай...Пожелай исполненья желаний, Новой встречи нам всем пожелай.Расстаются друзья. Остается в сердце нежность...Будем песню беречь. До свиданья, до новых встреч.





мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду.

https://hvylya.net/news/digest/filaret-prokommentiroval-svoe-intervju-rossija-24.html мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2678 З нами з: 03.12.14 Подякував: 330 раз. Подякували: 357 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лип, 2019 21:26 Украино-российский телемост проведут на российском телевидении



Как в старом анекдоте, даже если девки не пришли, оргия все равно состоится.



https://www.interfax.ru/russia/668641

Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.



"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", - сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве.



Зачастили они туда. Ну да, надо же жити по-новому же, вылизывать агрессору. Как в старом анекдоте, даже если девки не пришли, оргия все равно состоится.Зачастили они туда. Ну да, надо же жити по-новому же, вылизывать агрессору. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4481 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лип, 2019 22:52 Волгарь написав: rjkz написав: У меня вопрос в очередной раз - откуда вы это все черпаете? Из передовицы газеты Правда/Известия/Труд/Красный чекист/Юный пионэр/мурзилка или служба такая ? У меня вопрос в очередной раз - откуда вы это все черпаете? Из передовицы газеты Правда/Известия/Труд/Красный чекист/Юный пионэр/мурзилка

Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы, где делают ракеты для С-400 и С-500, на таком же расстоянии от знаменитого 21-го авиазавода, где в годы войны собрали 13,5 тысяч истребителей Ла-5/7, а теперь собирают первые МИГ-35, чуть ближе к малоизвестсному широкой публике ОКБМ,где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции. Город у нас не такой большой, везде работают знакомые или родственники, и ВСЕ ВСЕ ЗНАЮТ (в общих чертах).

А о реальном состоянии ОС и украинского ВПК, я, милейший, черпаю информацию НА ФОРУМЕ. Едва ли не ежедневно.

Но в сущности, дело ведь не в том, ГДЕ Я БЕРУ ту или иную информацию - Вы просто опровергните хоть один факт или цифру из моего перечня. Лучшее доказательство того, ЧТО Я АБСОЛЮТНО ПРАВ - то, что мой пост стерли уже через 10 минут после его появления. А все возражения - на уровне Вашего Красного Чекиста. Я, вообще-то, сижу в офисе, расположенном всего в 10 км от завода имени 70-ти летия Победы, где делают ракеты для С-400 и С-500, на таком же расстоянии от знаменитого 21-го авиазавода, где в годы войны собрали 13,5 тысяч истребителей Ла-5/7, а теперь собирают первые МИГ-35, чуть ближе к малоизвестсному широкой публике ОКБМ,где за годы холодной войны собрали больше атомных реакторов, чем ВСЯ военная промышленность ВСЕГО остального мира (и продолжают собирать), через реку от меня - НИТЕЛ, производящий РЛС, ГИДРОМАШ, делающий шасси ко всему, что летает, в 3 км - Теплообменник, производящий системы кондиционирования для подобной же продукции. Город у нас не такой большой, везде работают знакомые или родственники, и ВСЕ ВСЕ ЗНАЮТ (в общих чертах).А о реальном состоянии ОС и украинского ВПК, я, милейший, черпаю информацию НА ФОРУМЕ. Едва ли не ежедневно.Но в сущности, дело ведь не в том, ГДЕ Я БЕРУ ту или иную информацию - Вы просто опровергните хоть один факт или цифру из моего перечня. Лучшее доказательство того, ЧТО Я АБСОЛЮТНО ПРАВ - то, что мой пост стерли уже через 10 минут после его появления. А все возражения - на уровне Вашего Красного Чекиста.



Пардон, чтобы в дальнейшем все было по уставу - в каком вы звании? Пардон, чтобы в дальнейшем все было по уставу - в каком вы звании? rjkz

Повідомлень: 9659 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лип, 2019 22:55 vitaliian написав: ОБСЯГ ДЕПОЗИТІВ ФІЗОСІБ У БАНКУ ПОРОШЕНКА ВПАВ МАЙЖЕ НА 40%



Із даних НБУ випливає, що за підсумками 5 місяців депозитний портфель фізосіб у МІБ ("Міжнародний інвестиційний банк", підконтрольний Петру Порошенку) скоротився на 1,1 млрд грн (-38,7%) - до 1,76 млрд грн, а депозитний портфель юросіб - на 583 млн грн (-10%) до 5,24 млрд грн.



Згідно зі звітністю МІБ, на початок 2019 року обсяг коштів пов’язаних осіб у його портфелі становив 6,3 млрд грн (загальний депозитний портфель - 8,7 млрд грн).





http://финбаланс.ком.юа/news/depozitniy-portfel-fizosib-u-banku-poroshenka-skhud-mayzhe-na-40 ОБСЯГ ДЕПОЗИТІВ ФІЗОСІБ У БАНКУ ПОРОШЕНКА ВПАВ МАЙЖЕ НА 40%Із даних НБУ випливає, що за підсумками 5 місяців депозитний портфель фізосіб у МІБ ("Міжнародний інвестиційний банк", підконтрольний Петру Порошенку) скоротився на 1,1 млрд грн (-38,7%) - до 1,76 млрд грн, а депозитний портфель юросіб - на 583 млн грн (-10%) до 5,24 млрд грн.Згідно зі звітністю МІБ, на початок 2019 року обсяг коштів пов’язаних осіб у його портфелі становив 6,3 млрд грн (загальний депозитний портфель - 8,7 млрд грн).http://финбаланс.ком.юа/news/depozitniy-portfel-fizosib-u-banku-poroshenka-skhud-mayzhe-na-40



Ну вот он снял налом центнеры баксов, а потом ФГВФЛ будет гривну обваливать, чтобы рассчитаться с оставшимися вкладчиками кондитера. Ну вот он снял налом центнеры баксов, а потом ФГВФЛ будет гривну обваливать, чтобы рассчитаться с оставшимися вкладчиками кондитера. rjkz

Повідомлень: 9659 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лип, 2019 23:00 shapo написав: zРадио написав: Опять на сравнении с Украиной самоутверждаешься? Вообще то мы говорили о силах США vs РФ. Вы ж им (зачем-то) перчатку бросаете - вот и не тули здесь Украину! У нас имперских амбиций нет Опять на сравнении с Украиной самоутверждаешься? Вообще то мы говорили о силах США vs РФ. Вы ж им (зачем-то) перчатку бросаете - вот и не тули здесь Украину! У нас имперских амбиций нет



А мне интересно сравнение качества ( количество несоизмеримо) танков Меркава с российскими Т-99,Т-14,Т-72Б3М,американских самолетов F15,16 и 35 с Су35 и МИГ-35 , ПВО России с Израильским железным куполом и пр.. А мне интересно сравнение качества ( количество несоизмеримо) танков Меркава с российскими Т-99,Т-14,Т-72Б3М,американских самолетов F15,16 и 35 с Су35 и МИГ-35 , ПВО России с Израильским железным куполом и пр..



Как получали туземцы на советских самолетах по кумполу так и будут получать.

Как Вы думаете, на чем основан тот факт, что государство Израиль до сих пор существует и неплохо себя чувствует, несмотря на окружение фанатичных режимов, десятилетия мечтающих его уничтожить? Как получали туземцы на советских самолетах по кумполу так и будут получать.Как Вы думаете, на чем основан тот факт, что государство Израиль до сих пор существует и неплохо себя чувствует, несмотря на окружение фанатичных режимов, десятилетия мечтающих его уничтожить? rjkz

Повідомлень: 9659 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лип, 2019 23:03 shapo написав: antey1969 написав: Если Гройсман не пройдет в Раду, то после подобных финтов(сначала окунул в овно По, потом выпендрился перед Зе) его не возьмут даже директором рынка никуда, чтобы не стал подсиживать благодетеля Если Гройсман не пройдет в Раду, то после подобных финтов(сначала окунул в овно По, потом выпендрился перед Зе) его не возьмут даже директором рынка никуда, чтобы не стал подсиживать благодетеля



Не переживайте вы за этих пацанов - они все нахомячили столько ,что внукам хватит Не переживайте вы за этих пацанов - они все нахомячили столько ,что внукам хватит



внукам...внуков. внукам...внуков. rjkz

Повідомлень: 9659 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лип, 2019 23:21 "

Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко.

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"Царь хороший, обойма плохая." А "я вам ничего не должен", хамство и истеричность во время предвыборной кампании ? И совершенно верно - он входит в канву порошенка , власть проявляет нутро человеческое. Не в подпевке дело - просто понимногу вылазит натура, за которую такой же хамовитый плебс вознес себе подобного героя , за которую скоро начнет и топтать.



Вся проблемма в избирателе - который выбирает себе подобных - Януковичи, Порошенки, Зе. Во всех вариантах жлобство, хамство и истеричность в разных пропорциях. Это к сожалению и переполняет обратной связью окуружающую действительность - хамство , агрессия быкование на каждом углу. Подобное выбирает подобное. Пока не осознаем это так и будем бегать по заклятому кругу.



Ну а по Зе можно сказать - что если и дальше так продолжит - до конца срока не досидит. Ляшку такое прощалось - потому что роль у него придворного шута. Шуту на посту президента такое уже не простят. "Царь хороший, обойма плохая." А "я вам ничего не должен", хамство и истеричность во время предвыборной кампании ? И совершенно верно - он входит в канву порошенка , власть проявляет нутро человеческое. Не в подпевке дело - просто понимногу вылазит натура, за которую такой же хамовитый плебс вознес себе подобного героя , за которую скоро начнет и топтать.Вся проблемма в избирателе - который выбирает себе подобных - Януковичи, Порошенки, Зе. Во всех вариантах жлобство, хамство и истеричность в разных пропорциях. Это к сожалению и переполняет обратной связью окуружающую действительность - хамство , агрессия быкование на каждом углу. Подобное выбирает подобное. Пока не осознаем это так и будем бегать по заклятому кругу.Ну а по Зе можно сказать - что если и дальше так продолжит - до конца срока не досидит. Ляшку такое прощалось - потому что роль у него придворного шута. Шуту на посту президента такое уже не простят. Surfer

Повідомлень: 1932 З нами з: 14.11.13 Подякував: 125 раз. Подякували: 656 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3496349734983499 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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