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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 00:46
Оранжевый-хит сезона написав:
Вступаем в фазу грязных технологий, наблюдаем.
А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?
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