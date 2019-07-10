Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Оранжевый-хит сезона написав:Вступаем в фазу грязных технологий, наблюдаем.
А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?
Порох сам по себе одна грязная технология , пришедшая к власти на грязном популизме и крови, именно поэтому голосовали за кого угодно , лишь бы эту гадость убрать. И кстати говоря на президентских выборах именно порох и его команда - чемпион по грязным технологиям, так что не надо ляля. Во многом благодаря своим грязным технологиям они сами себя закопали, но как видно до сих пор этого так и не поняли. Жто ж, туда им и дорога.
Оранжевый-хит сезона написав:Вступаем в фазу грязных технологий, наблюдаем.
А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?
Порох сам по себе одна грязная технология , пришедшая к власти на грязном популизме и крови, именно поэтому голосовали за кого угодно , лишь бы эту гадость убрать. И кстати говоря на президентских выборах именно порох и его команда - чемпион по грязным технологиям, так что не надо ляля. Во многом благодаря своим грязным технологиям они сами себя закопали, но как видно до сих пор этого так и не поняли. Жто ж, туда им и дорога.
Зеленський - набагато гірший президент, ніж Порошенко. Зе- взагалі не президент. Я йому не довірив би навіть поганий колгосп. Капітулянт хрєнов.
" Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко. "
"Царь хороший, обойма плохая." А "я вам ничего не должен", хамство и истеричность во время предвыборной кампании ? И совершенно верно - он входит в канву порошенка , власть проявляет нутро человеческое. Не в подпевке дело - просто понимногу вылазит натура, за которую такой же хамовитый плебс вознес себе подобного героя , за которую скоро начнет и топтать.
Вся проблемма в избирателе - который выбирает себе подобных - Януковичи, Порошенки, Зе. Во всех вариантах жлобство, хамство и истеричность в разных пропорциях. Это к сожалению и переполняет обратной связью окуружающую действительность - хамство , агрессия быкование на каждом углу. Подобное выбирает подобное. Пока не осознаем это так и будем бегать по заклятому кругу.
Ну а по Зе можно сказать - что если и дальше так продолжит - до конца срока не досидит. Ляшку такое прощалось - потому что роль у него придворного шута. Шуту на посту президента такое уже не простят.
Вже розчарувався в клоуні та зекоманді? Швиденько)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 11 лип, 2019 08:07, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
" Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко. "
"Царь хороший, обойма плохая." А "я вам ничего не должен", хамство и истеричность во время предвыборной кампании ? И совершенно верно - он входит в канву порошенка , власть проявляет нутро человеческое. Не в подпевке дело - просто понимногу вылазит натура, за которую такой же хамовитый плебс вознес себе подобного героя , за которую скоро начнет и топтать.
Вся проблемма в избирателе - который выбирает себе подобных - Януковичи, Порошенки, Зе. Во всех вариантах жлобство, хамство и истеричность в разных пропорциях. Это к сожалению и переполняет обратной связью окуружающую действительность - хамство , агрессия быкование на каждом углу. Подобное выбирает подобное. Пока не осознаем это так и будем бегать по заклятому кругу.
Ну а по Зе можно сказать - что если и дальше так продолжит - до конца срока не досидит. Ляшку такое прощалось - потому что роль у него придворного шута. Шуту на посту президента такое уже не простят.
У меня в таком случае постоянно возникает вопрос: неужто избиратель так поменялся?
Нормальные у нас люди ... обыватели, как обыватели))) Проблема в интересах манипуляторов этими обывателями.
airmax78 написав:А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?
Порох сам по себе одна грязная технология , пришедшая к власти на грязном популизме и крови, именно поэтому голосовали за кого угодно , лишь бы эту гадость убрать. И кстати говоря на президентских выборах именно порох и его команда - чемпион по грязным технологиям, так что не надо ляля. Во многом благодаря своим грязным технологиям они сами себя закопали, но как видно до сих пор этого так и не поняли. Жто ж, туда им и дорога.
Я йому не довірив би навіть поганий колгосп.
Хорошо, что вы ничего не решаете Сурфер за БЮТ всегда был если что, а не за Зе. А вашим шефам все тот же совет Садового - ремонтуйте тюрьми (с), депутатский мандат не спасет.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)