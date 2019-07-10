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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3498349935003501>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 181
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
50
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 02:09

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вступаем в фазу грязных технологий, наблюдаем.

А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?


Порох сам по себе одна грязная технология , пришедшая к власти на грязном популизме и крови, именно поэтому голосовали за кого угодно , лишь бы эту гадость убрать. И кстати говоря на президентских выборах именно порох и его команда - чемпион по грязным технологиям, так что не надо ляля. Во многом благодаря своим грязным технологиям они сами себя закопали, но как видно до сих пор этого так и не поняли. Жто ж, туда им и дорога.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 06:56

  Surfer написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вступаем в фазу грязных технологий, наблюдаем.

А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?


Порох сам по себе одна грязная технология , пришедшая к власти на грязном популизме и крови, именно поэтому голосовали за кого угодно , лишь бы эту гадость убрать. И кстати говоря на президентских выборах именно порох и его команда - чемпион по грязным технологиям, так что не надо ляля. Во многом благодаря своим грязным технологиям они сами себя закопали, но как видно до сих пор этого так и не поняли. Жто ж, туда им и дорога.


Зеленський - набагато гірший президент, ніж Порошенко.
Зе- взагалі не президент.
Я йому не довірив би навіть поганий колгосп.
Капітулянт хрєнов.

https://petrimazepa.com/konec_parada


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Востаннє редагувалось Frant в Чет 11 лип, 2019 08:48, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 06:58

  Surfer написав:
"
Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко.
"


"Царь хороший, обойма плохая." А "я вам ничего не должен", хамство и истеричность во время предвыборной кампании ? И совершенно верно - он входит в канву порошенка , власть проявляет нутро человеческое. Не в подпевке дело - просто понимногу вылазит натура, за которую такой же хамовитый плебс вознес себе подобного героя , за которую скоро начнет и топтать.

Вся проблемма в избирателе - который выбирает себе подобных - Януковичи, Порошенки, Зе. Во всех вариантах жлобство, хамство и истеричность в разных пропорциях. Это к сожалению и переполняет обратной связью окуружающую действительность - хамство , агрессия быкование на каждом углу. Подобное выбирает подобное. Пока не осознаем это так и будем бегать по заклятому кругу.

Ну а по Зе можно сказать - что если и дальше так продолжит - до конца срока не досидит. Ляшку такое прощалось - потому что роль у него придворного шута. Шуту на посту президента такое уже не простят.

Вже розчарувався в клоуні та зекоманді? Швиденько)))

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Востаннє редагувалось Frant в Чет 11 лип, 2019 08:07, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 07:58

  Surfer написав:
"
Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко.
"


"Царь хороший, обойма плохая." А "я вам ничего не должен", хамство и истеричность во время предвыборной кампании ? И совершенно верно - он входит в канву порошенка , власть проявляет нутро человеческое. Не в подпевке дело - просто понимногу вылазит натура, за которую такой же хамовитый плебс вознес себе подобного героя , за которую скоро начнет и топтать.

Вся проблемма в избирателе - который выбирает себе подобных - Януковичи, Порошенки, Зе. Во всех вариантах жлобство, хамство и истеричность в разных пропорциях. Это к сожалению и переполняет обратной связью окуружающую действительность - хамство , агрессия быкование на каждом углу. Подобное выбирает подобное. Пока не осознаем это так и будем бегать по заклятому кругу.

Ну а по Зе можно сказать - что если и дальше так продолжит - до конца срока не досидит. Ляшку такое прощалось - потому что роль у него придворного шута. Шуту на посту президента такое уже не простят.

У меня в таком случае постоянно возникает вопрос: неужто избиратель так поменялся?

Нормальные у нас люди ... обыватели, как обыватели)))
Проблема в интересах манипуляторов этими обывателями.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:25

  Frant написав:
  Surfer написав:
  airmax78 написав:А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?


Порох сам по себе одна грязная технология , пришедшая к власти на грязном популизме и крови, именно поэтому голосовали за кого угодно , лишь бы эту гадость убрать. И кстати говоря на президентских выборах именно порох и его команда - чемпион по грязным технологиям, так что не надо ляля. Во многом благодаря своим грязным технологиям они сами себя закопали, но как видно до сих пор этого так и не поняли. Жто ж, туда им и дорога.


Я йому не довірив би навіть поганий колгосп.

Хорошо, что вы ничего не решаете :) Сурфер за БЮТ всегда был если что, а не за Зе. А вашим шефам все тот же совет Садового - ремонтуйте тюрьми (с), депутатский мандат не спасет.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:26

Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?

"Теперь об этом можно говорить"? :)

У Порошенко заявили о готовности к коалиции с Оппоблоком и партией Медведчука
https://inforesist.org/u-poroshenko-zayavili-o-gotovnosti-k-koaliczii-s-oppoblokom-i-partiej-medvedchuka/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:37

  shapo написав:..
1) Для "знатока" истории - Гитлера в 1941г остановил генерал мороз , в 1942г СССР тоже спасло чудо - залили кровью и трупами завалили пока к 1943г не научились воевать на земле и в воздухе. А если бы не было ленд-лиза, война бы закончилась еще в 1942г.
Германия в 1939-1945г воевала фактически со всем миром, только в европе на 2 фронта.
..
не мороз остановил, а длинная логистика, нехватка топлива, вкупе с осенней распутицей (планировали Москву в начале осени брать! или что вы думаете по поводу Барбароссы?), активными действиями партизанов, подрывающими эшелоны, отвагой обороняющихся и нехваткой техники из-за растянутости фронтов.
Далее, поздней осенью, благодаря разведке (Зорге), Сталин переместил с Дальнего Востока несколько дивизий, которые значительно отодвинули фронт на Запад, далее пошли преимущественно позиционные боя до весны.
Ленд-лиз очень помог СССР, особенно топливом, мототехникой и цветметом, но это было позже, 42-43 г/г - читайте источники.
Второй фронт и прочая лабуда значение не имеют: 90% потерь стран Оси пришлись на Восточный фронт!!
аналитика здесь - наслаждайтесь! http://ruskline.ru/analitika/2010/10/05 ... m_frontah/
не получится у вас приуменьшить значение Победы в том понимании, в котором понимаю это я и некоторые.
Лучше расскажите про победы израильской армии над арабами, это лучше получается
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:56

  airmax78 написав:Фуууубля: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 6981015136
UA прав, очень скоро признаться в том что голосовал за Зе будет равносильно признаться в идиотизме.

Ничего, Детройтред оправдает: "обыватель как обыватель, пьет пиво и смотрит футбол, что с него взять".
А здесь на ветке одна половина уже заявила: "не, я за Зе не голосовал, претензии не ко мне", другая - "меня Порох вынудил, только Зе мог его победить".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Вступаем в фазу грязных технологий, наблюдаем.

Совершенно верно:
  Вкладчик1234 написав: У Порошенко заявили о готовности к коалиции с Оппоблоком и партией Медведчукаhttps://inforesist.org/u-poroshenko-zayavili-o-gotovnosti-k-koaliczii-s-oppoblokom-i-partiej-medvedchuka/

На самом деле дословно
Вакарчук заявляет правильные вещи. Конечно, тогда мы обязаны с ним идти в коалицию. Если даже Оппоблок или «За життя» начнут заявлять и демонстрировать правильные вещи — даже с ними можно
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:03

Вышли свежие данные электоральных настроений.

Рейтинг СН опять взлетел.
22 мая - 43,8%
5 июня - 48,2%
12 июня - 47,5%
19 июня - 47,1%
26 июня - 45,3%
4 июля - 42,3%
11 июля - 47%

А вот рейтинг остальных партий.

П.С. Саакашвили со своим РНС всего 0,6%.....я думал хоть 2-4% будет.

Зображення
Живите своим умом!
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