Surfer написав:

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Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую «оперативку» на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко.

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"Царь хороший, обойма плохая." А "я вам ничего не должен", хамство и истеричность во время предвыборной кампании ? И совершенно верно - он входит в канву порошенка , власть проявляет нутро человеческое. Не в подпевке дело - просто понимногу вылазит натура, за которую такой же хамовитый плебс вознес себе подобного героя , за которую скоро начнет и топтать.Вся проблемма в избирателе - который выбирает себе подобных - Януковичи, Порошенки, Зе. Во всех вариантах жлобство, хамство и истеричность в разных пропорциях. Это к сожалению и переполняет обратной связью окуружающую действительность - хамство , агрессия быкование на каждом углу. Подобное выбирает подобное. Пока не осознаем это так и будем бегать по заклятому кругу.Ну а по Зе можно сказать - что если и дальше так продолжит - до конца срока не досидит. Ляшку такое прощалось - потому что роль у него придворного шута. Шуту на посту президента такое уже не простят.