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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3498349935003501 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 181 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 50 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 181 Додано: Чет 11 лип, 2019 10:03 1) Для "знатока" истории - Гитлера в 1941г остановил генерал мороз , в 1942г СССР тоже спасло чудо - залили кровью и трупами завалили пока к 1943г не научились воевать на земле и в воздухе. А если бы не было ленд-лиза, война бы закончилась еще в 1942г.

Германия в 1939-1945г воевала фактически со всем миром, только в европе на 2 фронта.

2) Пока не получили стингеры и другое эффективное оружие от амеров своими кремневыми ружьями афганцы очень "много" навоевали.

Тем более, что СССР не ставил задач завоевания Афганистана любой ценой.

Так что и тут мимо

Честно говоря, я думал Вы значительно лучше знаете историю, и не принимаете всерьез исторические мифы, ставшие господствующими на Украине в последние четверть века.

Насчет генерала мороза - 22/6/41 в 3-х ТГ (4-3-2-ой) у немцев было 3100 танков и САУ, 30/9/41 - начало наступления на Москву -1700. Во 2-ой ТГ Гудериана на момент вторжения - почти 1100, в ноябре 41-го, после удара на Каширу с юга -70 боеспособных. Вот во основном и причина, что остановило немцев -НЕЧЕМ БЫЛО НАСТУПАТЬ.

Насчет ленд-лиза. Я не очень верю тому, что его стоимость (11 млрд. тогдашних долларов или 450 млрд. нынешних) составила по стоимости всего 4% от советского военного производства, но основные цифры следующие - производства танков в СССР за годы войны почти 100 тыс., поставки по ленд-лизу -12 тыс, самолетом (боевых и транспортных) -120 и 18 тыс, орудия/миномету и стрелковое оружие - проценты, радиостанции - около половины, автомобили - более 50%.

Насчет завалили трупами. Безвозвратные потери РККА/РККФ/ПВ/НКВД (вопреки мифам, на фронте эти дивизии сражались геройски, в Волгограде есть даже улица имени 10-ой дивизии НКВД, целиком полегшей в уличных боях)-11,5 млн. человек (убитые/пропавшие без вести/умершие от ран и болезней/расстрелянные/небоевые потери). Точную цифру немецких потерь назвать невозможно - данных за январь-май 45-го нет. МИНИМАЛЬНАЯ оценка безвозвратных потерь вермахта и войск СС на советско-германском фронте - 7,2 млн. человек, стран оси -1,5 млн. В это количество не вошли потери гражданских формирований - фольксщтурма (около 300 тыс) и партийных отрядов НСДАП (200 тыс.) + до 150 тыс. венгерских доброовольцев. Также не учтены потери других военных формирований - 30-ти иностранных дивизий СС, численность около 500 тыс. (среди них 110 тыс. латышей, по 50 тыс. эстонцев и украинцев), полицию безопасности/СД/охранные дивизии (до 600 тыс), охрана концлагерей (около 200 тыс.), вооруженные части Тодт (военные-строители) - около 200 тыс., хиви - добровольцы советские военопленные - до 200 тыс.. После 9-го мая РККАК сдались всего 1600 тыс. и до 300 тыс. сбежало к союзником - это все, что осталось от более чем 4,5-х млн. армии на начало 45-го на советско-германском фронте (немцы+венгры)+ минмум 2/3 из мобилизованных в сентябре 44-го марте 45-го 2,2 млн. человек + все вышеперечисленные формирования. Совокупно, потери ТОЙ стороны в вооруженных людях вполне сопоставимы с потерями СССР, включая дивизии народного ополчения, истребительные батальоны, части МПВО, партизаны и военные строители - до 14 млн. человек.

По пововду войны на Западе. На 22/6/41 СССР атаковали 129 немецких дивизий, после подхода в июле 2-ой армии их стало 152. В начале 42-го на Восточном фронте было 160 немецких и до 40-ка союзных дивизий (2 румынские, 2 финские армии, венгерский корпус, 2 словацкии дивизии), на начало 43-го -210 немецких и 60 союзных, на начало 44-го 200 немецких и 35, 45-го 180 немецких и 20 венгерских.

Для сравнения в 41-ом в Африке воевало около...3-х дивизий, в 42-ом - ТА Африка в составе 8-ми дивизий, летом 43-го в Сицилии - 3 дивизии, в сентябре 43-го в Италии - 8-я армия в составе 8-ми дивизий, весной к ней присоединилась 14-я - еще 8. С июня 44-го против союзников в борьбу включилось еще 5 немецких армий - 1, 7-я, 15-я, 19-я и 5-я ТА общим числом в 59 дивизий. В декабре 44-го к ним добавилась 6-я ТА СС.

Как видно цифры просто несопоставимы -фактически 3 года РККА воевала ОДНА. Честно говоря, я думал Вы значительно лучше знаете историю, и не принимаете всерьез исторические мифы, ставшие господствующими на Украине в последние четверть века.Насчет- 22/6/41 в 3-х ТГ (4-3-2-ой) у немцев было 3100 танков и САУ, 30/9/41 - начало наступления на Москву -1700. Во 2-ой ТГ Гудериана на момент вторжения - почти 1100, в ноябре 41-го, после удара на Каширу с юга -70 боеспособных. Вот во основном и причина, что остановило немцев -НЕЧЕМ БЫЛО НАСТУПАТЬ.Насчет ленд-лиза. Я не очень верю тому, что его стоимость (11 млрд. тогдашних долларов или 450 млрд. нынешних) составила по стоимости всего 4% от советского военного производства, но основные цифры следующие - производства танков в СССР за годы войны почти 100 тыс., поставки по ленд-лизу -12 тыс, самолетом (боевых и транспортных) -120 и 18 тыс, орудия/миномету и стрелковое оружие - проценты, радиостанции - около половины, автомобили - более 50%.Насчет завалили трупами. Безвозвратные потери РККА/РККФ/ПВ/НКВД (вопреки мифам, на фронте эти дивизии сражались геройски, в Волгограде есть даже улица имени 10-ой дивизии НКВД, целиком полегшей в уличных боях)-11,5 млн. человек (убитые/пропавшие без вести/умершие от ран и болезней/расстрелянные/небоевые потери). Точную цифру немецких потерь назвать невозможно - данных за январь-май 45-го нет. МИНИМАЛЬНАЯ оценка безвозвратных потерь вермахта и войск СС на советско-германском фронте - 7,2 млн. человек, стран оси -1,5 млн. В это количество не вошли потери гражданских формирований - фольксщтурма (около 300 тыс) и партийных отрядов НСДАП (200 тыс.) + до 150 тыс. венгерских доброовольцев. Также не учтены потери других военных формирований - 30-ти иностранных дивизий СС, численность около 500 тыс. (среди них 110 тыс. латышей, по 50 тыс. эстонцев и украинцев), полицию безопасности/СД/охранные дивизии (до 600 тыс), охрана концлагерей (около 200 тыс.), вооруженные части Тодт (военные-строители) - около 200 тыс., хиви - добровольцы советские военопленные - до 200 тыс.. После 9-го мая РККАК сдались всего 1600 тыс. и до 300 тыс. сбежало к союзником - это все, что осталось от более чем 4,5-х млн. армии на начало 45-го на советско-германском фронте (немцы+венгры)+ минмум 2/3 из мобилизованных в сентябре 44-го марте 45-го 2,2 млн. человек + все вышеперечисленные формирования. Совокупно, потери ТОЙ стороны в вооруженных людях вполне сопоставимы с потерями СССР, включая дивизии народного ополчения, истребительные батальоны, части МПВО, партизаны и военные строители - до 14 млн. человек.По пововду войны на Западе. На 22/6/41 СССР атаковали 129 немецких дивизий, после подхода в июле 2-ой армии их стало 152. В начале 42-го на Восточном фронте было 160 немецких и до 40-ка союзных дивизий (2 румынские, 2 финские армии, венгерский корпус, 2 словацкии дивизии), на начало 43-го -210 немецких и 60 союзных, на начало 44-го 200 немецких и 35, 45-го 180 немецких и 20 венгерских.Для сравнения в 41-ом в Африке воевало около...3-х дивизий, в 42-ом - ТА Африка в составе 8-ми дивизий, летом 43-го в Сицилии - 3 дивизии, в сентябре 43-го в Италии - 8-я армия в составе 8-ми дивизий, весной к ней присоединилась 14-я - еще 8. С июня 44-го против союзников в борьбу включилось еще 5 немецких армий - 1, 7-я, 15-я, 19-я и 5-я ТА общим числом в 59 дивизий. В декабре 44-го к ним добавилась 6-я ТА СС.Как видно цифры просто несопоставимы -фактически 3 года РККА воевала ОДНА. Волгарь Повідомлень: 6777 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 10:10 Коллега Фриз с дал оценку рейтингу Саакашвили ближе всех - 1%



я ожидал 2-4%

Мизантроп 3-4%

З-Радио 4-5% Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 11 лип, 2019 10:11, всього редагувалось 1 раз. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 34052 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3333 раз. Подякували: 6869 раз. Профіль 23 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 10:10 zzzzzz написав: П.С. Саакашвили со своим РНС всего 0,6%.....я думал хоть 2-4% будет.

П.С. Саакашвили со своим РНС всего 0,6%.....я думал хоть 2-4% будет.

Не успели раскрутиться, их же не пускают на топовые каналы Интересно как аутсайдеры себя поведут дальше, Садовой мог бы снова поддержать Гриценка, тогда бы у второго было больше шансов таки пройти. Не успели раскрутиться, их же не пускают на топовые каналыИнтересно как аутсайдеры себя поведут дальше, Садовой мог бы снова поддержать Гриценка, тогда бы у второго было больше шансов таки пройти. Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с) Alex2006 Повідомлень: 3940 З нами з: 13.06.15 Подякував: 189 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3498349935003501 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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