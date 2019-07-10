1) Для "знатока" истории - Гитлера в 1941г остановил генерал мороз , в 1942г СССР тоже спасло чудо - залили кровью и трупами завалили пока к 1943г не научились воевать на земле и в воздухе. А если бы не было ленд-лиза, война бы закончилась еще в 1942г.
Германия в 1939-1945г воевала фактически со всем миром, только в европе на 2 фронта.
2) Пока не получили стингеры и другое эффективное оружие от амеров своими кремневыми ружьями афганцы очень "много" навоевали.
Тем более, что СССР не ставил задач завоевания Афганистана любой ценой.
Так что и тут мимо
Честно говоря, я думал Вы значительно лучше знаете историю, и не принимаете всерьез исторические мифы, ставшие господствующими на Украине в последние четверть века.
Насчет генерала мороза - 22/6/41 в 3-х ТГ (4-3-2-ой) у немцев было 3100 танков и САУ, 30/9/41 - начало наступления на Москву -1700. Во 2-ой ТГ Гудериана на момент вторжения - почти 1100, в ноябре 41-го, после удара на Каширу с юга -70 боеспособных. Вот во основном и причина, что остановило немцев -НЕЧЕМ БЫЛО НАСТУПАТЬ.
Насчет ленд-лиза. Я не очень верю тому, что его стоимость (11 млрд. тогдашних долларов или 450 млрд. нынешних) составила по стоимости всего 4% от советского военного производства, но основные цифры следующие - производства танков в СССР за годы войны почти 100 тыс., поставки по ленд-лизу -12 тыс, самолетом (боевых и транспортных) -120 и 18 тыс, орудия/миномету и стрелковое оружие - проценты, радиостанции - около половины, автомобили - более 50%.
Насчет завалили трупами. Безвозвратные потери РККА/РККФ/ПВ/НКВД (вопреки мифам, на фронте эти дивизии сражались геройски, в Волгограде есть даже улица имени 10-ой дивизии НКВД, целиком полегшей в уличных боях)-11,5 млн. человек (убитые/пропавшие без вести/умершие от ран и болезней/расстрелянные/небоевые потери). Точную цифру немецких потерь назвать невозможно - данных за январь-май 45-го нет. МИНИМАЛЬНАЯ оценка безвозвратных потерь вермахта и войск СС на советско-германском фронте - 7,2 млн. человек, стран оси -1,5 млн. В это количество не вошли потери гражданских формирований - фольксщтурма (около 300 тыс) и партийных отрядов НСДАП (200 тыс.) + до 150 тыс. венгерских доброовольцев. Также не учтены потери других военных формирований - 30-ти иностранных дивизий СС, численность около 500 тыс. (среди них 110 тыс. латышей, по 50 тыс. эстонцев и украинцев), полицию безопасности/СД/охранные дивизии (до 600 тыс), охрана концлагерей (около 200 тыс.), вооруженные части Тодт (военные-строители) - около 200 тыс., хиви - добровольцы советские военопленные - до 200 тыс.. После 9-го мая РККАК сдались всего 1600 тыс. и до 300 тыс. сбежало к союзником - это все, что осталось от более чем 4,5-х млн. армии на начало 45-го на советско-германском фронте (немцы+венгры)+ минмум 2/3 из мобилизованных в сентябре 44-го марте 45-го 2,2 млн. человек + все вышеперечисленные формирования. Совокупно, потери ТОЙ стороны в вооруженных людях вполне сопоставимы с потерями СССР, включая дивизии народного ополчения, истребительные батальоны, части МПВО, партизаны и военные строители - до 14 млн. человек.
По пововду войны на Западе. На 22/6/41 СССР атаковали 129 немецких дивизий, после подхода в июле 2-ой армии их стало 152. В начале 42-го на Восточном фронте было 160 немецких и до 40-ка союзных дивизий (2 румынские, 2 финские армии, венгерский корпус, 2 словацкии дивизии), на начало 43-го -210 немецких и 60 союзных, на начало 44-го 200 немецких и 35, 45-го 180 немецких и 20 венгерских.
Для сравнения в 41-ом в Африке воевало около...3-х дивизий, в 42-ом - ТА Африка в составе 8-ми дивизий, летом 43-го в Сицилии - 3 дивизии, в сентябре 43-го в Италии - 8-я армия в составе 8-ми дивизий, весной к ней присоединилась 14-я - еще 8. С июня 44-го против союзников в борьбу включилось еще 5 немецких армий - 1, 7-я, 15-я, 19-я и 5-я ТА общим числом в 59 дивизий. В декабре 44-го к ним добавилась 6-я ТА СС.
Как видно цифры просто несопоставимы -фактически 3 года РККА воевала ОДНА.