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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 349935003501350235033504>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 182
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
50
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:10

Коллега Фриз с дал оценку рейтингу Саакашвили ближе всех - 1%

я ожидал 2-4%
Мизантроп 3-4%
З-Радио 4-5%
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 11 лип, 2019 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:10

  zzzzzz написав:П.С. Саакашвили со своим РНС всего 0,6%.....я думал хоть 2-4% будет.

Не успели раскрутиться, их же не пускают на топовые каналы :) Интересно как аутсайдеры себя поведут дальше, Садовой мог бы снова поддержать Гриценка, тогда бы у второго было больше шансов таки пройти.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:28

  Вкладчик1234 написав:Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?

"Теперь об этом можно говорить"? :)

У Порошенко заявили о готовности к коалиции с Оппоблоком и партией Медведчука
https://inforesist.org/u-poroshenko-zayavili-o-gotovnosti-k-koaliczii-s-oppoblokom-i-partiej-medvedchuka/

Они хоть с чертом лысым готовы уже единится, лишь бы от кормушки не оторвали.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:45

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вступаем в фазу грязных технологий, наблюдаем.

А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?


Бедный!
Бедный порох!
Как жизнь с ним несправедливо обошлась!
А так - он ангел!
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:48

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вступаем в фазу грязных технологий, наблюдаем.

А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?


Бедный!
Бедный порох!
Как жизнь с ним несправедливо обошлась!
А так - он ангел!

Зеленський - ще гірший, ніж Порох.
В усіх відношеннях.

Скоро ми це відчуємо.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:54

  Вкладчик1234 написав:Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?

"Теперь об этом можно говорить"? :)

У Порошенко заявили о готовности к коалиции с Оппоблоком и партией Медведчука
https://inforesist.org/u-poroshenko-zayavili-o-gotovnosti-k-koaliczii-s-oppoblokom-i-partiej-medvedchuka/


А что поменяется?
ФАктическая коалиция уже давно бпп+джеппоблок.
Не заметили?
Наши местные порохоботики выдумали себе идеального пороха и верят в то что придумали.
При этом в том-же обвиняют своих оппонентов.
Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:56

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вступаем в фазу грязных технологий, наблюдаем.

А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?


Бедный!
Бедный порох!
Как жизнь с ним несправедливо обошлась!
А так - он ангел!

Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу.
Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:58

  rjkz написав:.. бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.

согласен.
остается вопрос - чего их так много именно на этом форуме?
сие остается для меня неразрешимой загадкой.
как по мне, большинство старожил отлично себя чухали при любой власти
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:00

  rjkz написав:
  Вкладчик1234 написав:Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?

"Теперь об этом можно говорить"? :)

У Порошенко заявили о готовности к коалиции с Оппоблоком и партией Медведчука
https://inforesist.org/u-poroshenko-zayavili-o-gotovnosti-k-koaliczii-s-oppoblokom-i-partiej-medvedchuka/


А что поменяется?
ФАктическая коалиция уже давно бпп+джеппоблок.
Не заметили?
Наши местные порохоботики выдумали себе идеального пороха и верят в то что придумали.
При этом в том-же обвиняют своих оппонентов.
Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.

Вы что, так до сих пор не поняли в чем цель Коломойского? Человек целенаправленно трудится над тем, чтобы снизить, а в идеале - обнулить стоимость интересующих его активов. Сейчас взялся за возобновляемую энергетику. Ждет, когда к нему поползут участники рынка на коленях с предложениями: купите мою СЭС за остаток долга по кредиту с дисконтом в 50% - с банком я уже договорился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:01

  airmax78 написав:..
Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. ..
я бы тоже наехал. Сxера я, как обычный потребитель, должен переплачивать за то, что кто-то себе СЭС или биогазовую поставил? Хай свой дом задорого и запитывают, мне то че?
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