Коллега Фриз с дал оценку рейтингу Саакашвили ближе всех - 1%
я ожидал 2-4%
Мизантроп 3-4%
З-Радио 4-5%
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:10
Коллега Фриз с дал оценку рейтингу Саакашвили ближе всех - 1%
я ожидал 2-4%
Мизантроп 3-4%
З-Радио 4-5%
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 11 лип, 2019 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:10
Не успели раскрутиться, их же не пускают на топовые каналы Интересно как аутсайдеры себя поведут дальше, Садовой мог бы снова поддержать Гриценка, тогда бы у второго было больше шансов таки пройти.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:28
Они хоть с чертом лысым готовы уже единится, лишь бы от кормушки не оторвали.
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:45
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:48
Зеленський - ще гірший, ніж Порох.
В усіх відношеннях.
Скоро ми це відчуємо.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:54
А что поменяется?
ФАктическая коалиция уже давно бпп+джеппоблок.
Не заметили?
Наши местные порохоботики выдумали себе идеального пороха и верят в то что придумали.
При этом в том-же обвиняют своих оппонентов.
Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:56
Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу.
Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали.
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:58
согласен.
остается вопрос - чего их так много именно на этом форуме?
сие остается для меня неразрешимой загадкой.
как по мне, большинство старожил отлично себя чухали при любой власти
Додано: Чет 11 лип, 2019 11:00
Вы что, так до сих пор не поняли в чем цель Коломойского? Человек целенаправленно трудится над тем, чтобы снизить, а в идеале - обнулить стоимость интересующих его активов. Сейчас взялся за возобновляемую энергетику. Ждет, когда к нему поползут участники рынка на коленях с предложениями: купите мою СЭС за остаток долга по кредиту с дисконтом в 50% - с банком я уже договорился.
Додано: Чет 11 лип, 2019 11:01
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