Додано: Чет 11 лип, 2019 10:54

Вкладчик1234 написав: Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?



"Теперь об этом можно говорить"?



У Порошенко заявили о готовности к коалиции с Оппоблоком и партией Медведчука

https://inforesist.org/u-poroshenko-zayavili-o-gotovnosti-k-koaliczii-s-oppoblokom-i-partiej-medvedchuka/ Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?"Теперь об этом можно говорить"?

А что поменяется?ФАктическая коалиция уже давно бпп+джеппоблок.Не заметили?Наши местные порохоботики выдумали себе идеального пороха и верят в то что придумали.При этом в том-же обвиняют своих оппонентов.Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.