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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 11:03
sequence написав: rjkz написав:
.. бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.
согласен.
остается вопрос - чего их так много именно на этом форуме?
сие остается для меня неразрешимой загадкой.
как по мне, большинство старожил отлично себя чухали при любой власти
Потому что это профильный, финансовый форум. Тут по определению далпайопав должно быть в разы меньше, чем в целом по стране. Отсюда и результаты голосовалок: в свое время за Пороха, сейчас - за ЕС. А вы все зраду ищете: "присосавшихся к кормушке".
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:05
а в чём вы видите противоречие? и в одной и в другой политсиле всё решают только деньги...
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Cler
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:07
zzzzzz написав:
Коллега Фриз с дал оценку рейтингу Саакашвили ближе всех - 1%
я ожидал 2-4%
Мизантроп 3-4%
З-Радио 4-5%
для него и 1% это нереально много...
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:07
В Государственном бюро расследований подтвердили факт вызова бывшего президента Петра Порошенко на допрос 17 июля.
Ранее в рамках соответствующих уголовных производств, связанных с возможным отмыванием преступных доходов и легализации средств при оформлении сделок купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой" уже были допрошены прочие статусные фигуранты производств - Сергей Тигипко и Владимир Макеенко.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:08
sequence написав: airmax78 написав:
..
Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. ..
я бы тоже наехал. Сxера я, как обычный потребитель, должен переплачивать за то, что кто-то себе СЭС или биогазовую поставил? Хай свой дом задорого и запитывают, мне то че?
Так это на люмпенов и рассчитано. "А хули мне: пусть хитрожопых пощиплют - мне-то что?" Как в 1917м.
Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.
Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 11 лип, 2019 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:08
Cler написав:
а в чём вы видите противоречие? и в одной и в другой политсиле всё решают только деньги...
Да я и не сомневался, что это всё - регионалы.
Удивило, что не дотерпели до результатов выборов, чтобы "вскрыться"
Это ж вроде как зашквар.
Хотя... Порохоботы щас всем объяснят, что Медведчук и Бойко это "патриоты номер один", после томосоносца
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:10
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?
Бедный!
Бедный порох!
Как жизнь с ним несправедливо обошлась!
А так - он ангел!
Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу.
Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали.
а в чём вы видите принципиальную разницу между порошенко и коломойским?...
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:10
Starikan написав:
Ничего, Детройтред оправдает: "обыватель как обыватель, пьет пиво и смотрит футбол, что с него взять".
А здесь на ветке одна половина уже заявила: "не, я за Зе не голосовал, претензии не ко мне", другая - "меня Порох вынудил, только Зе мог его победить".
Предложите устроить опрос
Если-бы СЕЙЧАС повторить второй тур, Ваш выбор:
- Порошенко
- Зеленский
Сразу говорю, я и сейчас за пороха не проголосую.
Все что пока ему инкриминируют имеет вид "Что он сказал" и "Он ничего не сделал".
Слова - пустое сотрясание воздуха. Дел - немного, но до "радских" выборов он ничего и не может - рада контролируется пока еще порохом.
А это для тех кто ВСЕ валит на Зеленского..."может в консерватории что-то подправить?":
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:13
freeze написав:
В Государственном бюро расследований подтвердили факт вызова бывшего президента Петра Порошенко на допрос 17 июля.
Ранее в рамках соответствующих уголовных производств, связанных с возможным отмыванием преступных доходов и легализации средств при оформлении сделок купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой" уже были допрошены прочие статусные фигуранты производств - Сергей Тигипко и Владимир Макеенко.
Труба выпрыгивает из трусов что-бы понравится новой власти. Большинство этих дел после выборов развалятся в судах и не потому что суды продажные, а потому что там квалификация бредовая и с доказухой полный ппц.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:14
Rainbow написав:
Они хоть с чертом лысым готовы уже единится, лишь бы от кормушки не оторвали.
ЕСЛИ правда то что порох сундучит нал (как он мне офоща напоминает
), то видимо скупает камазы.
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