Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
а в чём вы видите противоречие? и в одной и в другой политсиле всё решают только деньги...
Да я и не сомневался, что это всё - регионалы. Удивило, что не дотерпели до результатов выборов, чтобы "вскрыться" Это ж вроде как зашквар.
Хотя... Порохоботы щас всем объяснят, что Медведчук и Бойко это "патриоты номер один", после томосоносца
просто между порошенко, медвечуком, коломойским и др. олигархами нет никакой принципиальной разницы...
Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы...
airmax78 написав:А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?
Бедный! Бедный порох! Как жизнь с ним несправедливо обошлась! А так - он ангел!
Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу. Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали.
Прекращайте жить в своем мире иллюзий, это до добра не доведет Недавно суд установил победу Приват Банка над Орланом Коломойского, да, точно в его пользу все решения) Все претензии к судовой системе можете отправлять Порошенку, это он решил оставить лояльных судей-коррупционеров вместо чистки, так что ему и спасибо.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
airmax78 написав:А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?
Бедный! Бедный порох! Как жизнь с ним несправедливо обошлась! А так - он ангел!
Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу. Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали.
Макс, я не знаю как Ваше самочувствие зависит от финансового благополучия рыжего татарина, но мои чувства к нему такие-же как к пороху. Я-бы их хотел увидеть в одной камере. Вменяемым пороха я не назову даже в бреду. Я пока не вижу Коломойского на посту президента. Собственно ПОКА никого не вижу. То что часть судей остались пока под влиянием пороха, а другие "ловят новый ветер" - так к кому вопросы? Зеленский хоть как-то успел тронуть судебную систему? Нет, нет у него пока никаких возможностей. Он пока даже не смог уволить никого из пороховских назначенцев-кумовьев и пр. Судебная система осталась в том виде, в котором порох ее подогнал "под себя". Принимают заангажированные решения? Пусть смотрит в зеркало - там виновник. Пройдут выборы в Раду, создастся коалиция, будут сделаны назначения, которые в ответственности Президента - тогда будете устраивать истерики. Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг).
rjkz написав:.. бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.
согласен. остается вопрос - чего их так много именно на этом форуме? сие остается для меня неразрешимой загадкой. как по мне, большинство старожил отлично себя чухали при любой власти
Если Вы достаточно долго на форуме, то должны помнить их позицию много раньше.
А что поменяется? ФАктическая коалиция уже давно бпп+джеппоблок. Не заметили? Наши местные порохоботики выдумали себе идеального пороха и верят в то что придумали. При этом в том-же обвиняют своих оппонентов. Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.
Вы что, так до сих пор не поняли в чем цель Коломойского? Человек целенаправленно трудится над тем, чтобы снизить, а в идеале - обнулить стоимость интересующих его активов. Сейчас взялся за возобновляемую энергетику. Ждет, когда к нему поползут участники рынка на коленях с предложениями: купите мою СЭС за остаток долга по кредиту с дисконтом в 50% - с банком я уже договорился.
Тем-же занимается постоянно рахметов и порох. Если один ворон другому выклюет глаз...ну будет ворон с одним глазом. И на Коломойского и на пороха и на ахметова - с ефелевай башни. Они грызутся с начала 90-х, каждый из них ухайдокал не одного конкурента, сейчас Шоумастгоуон.
airmax78 написав:.. Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. ..
я бы тоже наехал. Сxера я, как обычный потребитель, должен переплачивать за то, что кто-то себе СЭС или биогазовую поставил? Хай свой дом задорого и запитывают, мне то че?
Так это на люмпенов и рассчитано. "А хули мне: пусть хитрожопых пощиплют - мне-то что?" Как в 1917м. Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский. Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.
Макс, не передергивайте. ахметов уже давно "дрючит" всех по полной на пару с порохом и собирается продолжать дрючить. В худшем случае только сменится фамилиЁ бенефициара. "Хуже уже не будет" (с)
airmax78 написав:.. Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. ..
я бы тоже наехал. Сxера я, как обычный потребитель, должен переплачивать за то, что кто-то себе СЭС или биогазовую поставил? Хай свой дом задорого и запитывают, мне то че?
Так это на люмпенов и рассчитано. "А хули мне: пусть хитрожопых пощиплют - мне-то что?" Как в 1917м. Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский. Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.
А вместо МАУ есть и другие варианты. Меня пока только напрягает монополия МАУ на трансатлантические направления, но ничего страшного слетать с пересадкой в Цюрихе, Амстердаме, Франкфурте или Париже (через Стамбул - стремно). Даже комфортней и бывает быстрей, чем прямой МАУ (как так получается - хз).