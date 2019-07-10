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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3501350235033504> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 182 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 50 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 182 Додано: Чет 11 лип, 2019 11:16 Frant написав: rjkz написав: airmax78 написав: А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий? А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?



Бедный!

Бедный порох!

Как жизнь с ним несправедливо обошлась!

А так - он ангел! Бедный!Бедный порох!Как жизнь с ним несправедливо обошлась!А так - он ангел!

Зеленський - ще гірший, ніж Порох.

В усіх відношеннях.



Скоро ми це відчуємо. Зеленський - ще гірший, ніж Порох.В усіх відношеннях.Скоро ми це відчуємо.



Какое приложение Вы используете для предсказания будущего?

Оно под Окнами 7.0 работает? Какое приложение Вы используете для предсказания будущего?Оно под Окнами 7.0 работает? rjkz

Повідомлень: 9669 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 11:16 Вкладчик1234 написав: Cler написав: Вкладчик1234 написав: Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?



"Теперь об этом можно говорить"?



У Порошенко заявили о готовности к коалиции с Оппоблоком и партией Медведчука

https://inforesist.org/u-poroshenko-zayavili-o-gotovnosti-k-koaliczii-s-oppoblokom-i-partiej-medvedchuka/ Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?"Теперь об этом можно говорить"?

а в чём вы видите противоречие? и в одной и в другой политсиле всё решают только деньги... а в чём вы видите противоречие? и в одной и в другой политсиле всё решают только деньги...

Да я и не сомневался, что это всё - регионалы.

Удивило, что не дотерпели до результатов выборов, чтобы "вскрыться"

Это ж вроде как зашквар.



Хотя... Порохоботы щас всем объяснят, что Медведчук и Бойко это "патриоты номер один", после томосоносца Да я и не сомневался, что это всё - регионалы.Удивило, что не дотерпели до результатов выборов, чтобы "вскрыться"Это ж вроде как зашквар.Хотя... Порохоботы щас всем объяснят, что Медведчук и Бойко это "патриоты номер один", после томосоносца

просто между порошенко, медвечуком, коломойским и др. олигархами нет никакой принципиальной разницы...



Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы... просто между порошенко, медвечуком, коломойским и др. олигархами нет никакой принципиальной разницы... Cler

Повідомлень: 2798 З нами з: 15.07.14 Подякував: 188 раз. Подякували: 742 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 11:16 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий? А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?



Бедный!

Бедный порох!

Как жизнь с ним несправедливо обошлась!

А так - он ангел! Бедный!Бедный порох!Как жизнь с ним несправедливо обошлась!А так - он ангел!

Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу.

Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали. Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу.Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали.

Прекращайте жить в своем мире иллюзий, это до добра не доведет Недавно суд установил победу Приват Банка над Орланом Коломойского, да, точно в его пользу все решения) Все претензии к судовой системе можете отправлять Порошенку, это он решил оставить лояльных судей-коррупционеров вместо чистки, так что ему и спасибо. Прекращайте жить в своем мире иллюзий, это до добра не доведетНедавно суд установил победу Приват Банка над Орланом Коломойского, да, точно в его пользу все решения) Все претензии к судовой системе можете отправлять Порошенку, это он решил оставить лояльных судей-коррупционеров вместо чистки, так что ему и спасибо. Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с) Alex2006 Повідомлень: 3941 З нами з: 13.06.15 Подякував: 189 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 11:26 Вкладчик1234 написав: Cler написав: Вкладчик1234 написав: Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?



"Теперь об этом можно говорить"?



У Порошенко заявили о готовности к коалиции с Оппоблоком и партией Медведчука

https://inforesist.org/u-poroshenko-zayavili-o-gotovnosti-k-koaliczii-s-oppoblokom-i-partiej-medvedchuka/ Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?"Теперь об этом можно говорить"?

а в чём вы видите противоречие? и в одной и в другой политсиле всё решают только деньги... а в чём вы видите противоречие? и в одной и в другой политсиле всё решают только деньги...

Да я и не сомневался, что это всё - регионалы.

Удивило, что не дотерпели до результатов выборов, чтобы "вскрыться"

Это ж вроде как зашквар.



Хотя... Порохоботы щас всем объяснят, что Медведчук и Бойко это "патриоты номер один", после томосоносца Да я и не сомневался, что это всё - регионалы.Удивило, что не дотерпели до результатов выборов, чтобы "вскрыться"Это ж вроде как зашквар.Хотя... Порохоботы щас всем объяснят, что Медведчук и Бойко это "патриоты номер один", после томосоносца

вы оба сам текст читали ее слов или только заголовки читаете и г***о накидываете? вы оба сам текст читали ее слов или только заголовки читаете и г***о накидываете? mephala Повідомлень: 4853 З нами з: 07.04.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 11:27 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий? А Пороха, значит, убрали, с помощью чистых технологий?



Бедный!

Бедный порох!

Как жизнь с ним несправедливо обошлась!

А так - он ангел! Бедный!Бедный порох!Как жизнь с ним несправедливо обошлась!А так - он ангел!

Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу.

Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали. Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу.Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали.



Макс, я не знаю как Ваше самочувствие зависит от финансового благополучия рыжего татарина, но мои чувства к нему такие-же как к пороху. Я-бы их хотел увидеть в одной камере.

Вменяемым пороха я не назову даже в бреду.

Я пока не вижу Коломойского на посту президента. Собственно ПОКА никого не вижу. То что часть судей остались пока под влиянием пороха, а другие "ловят новый ветер" - так к кому вопросы? Зеленский хоть как-то успел тронуть судебную систему? Нет, нет у него пока никаких возможностей. Он пока даже не смог уволить никого из пороховских назначенцев-кумовьев и пр. Судебная система осталась в том виде, в котором порох ее подогнал "под себя". Принимают заангажированные решения? Пусть смотрит в зеркало - там виновник.

Пройдут выборы в Раду, создастся коалиция, будут сделаны назначения, которые в ответственности Президента - тогда будете устраивать истерики.

Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг). Макс, я не знаю как Ваше самочувствие зависит от финансового благополучия рыжего татарина, но мои чувства к нему такие-же как к пороху. Я-бы их хотел увидеть в одной камере.Вменяемым пороха я не назову даже в бреду.Я пока не вижу Коломойского на посту президента. Собственно ПОКА никого не вижу. То что часть судей остались пока под влиянием пороха, а другие "ловят новый ветер" - так к кому вопросы? Зеленский хоть как-то успел тронуть судебную систему? Нет, нет у него пока никаких возможностей. Он пока даже не смог уволить никого из пороховских назначенцев-кумовьев и пр. Судебная система осталась в том виде, в котором порох ее подогнал "под себя". Принимают заангажированные решения? Пусть смотрит в зеркало - там виновник.Пройдут выборы в Раду, создастся коалиция, будут сделаны назначения, которые в ответственности Президента - тогда будете устраивать истерики.Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг). rjkz

Повідомлень: 9669 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 11:27 Вкладчик1234 написав: Cler написав: Вкладчик1234 написав: Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?



"Теперь об этом можно говорить"?



У Порошенко заявили о готовности к коалиции с Оппоблоком и партией Медведчука

https://inforesist.org/u-poroshenko-zayavili-o-gotovnosti-k-koaliczii-s-oppoblokom-i-partiej-medvedchuka/ Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?"Теперь об этом можно говорить"?

а в чём вы видите противоречие? и в одной и в другой политсиле всё решают только деньги... а в чём вы видите противоречие? и в одной и в другой политсиле всё решают только деньги...

Да я и не сомневался, что это всё - регионалы.

Удивило, что не дотерпели до результатов выборов, чтобы "вскрыться"

Это ж вроде как зашквар.



Хотя... Порохоботы щас всем объяснят, что Медведчук и Бойко это "патриоты номер один", после томосоносца Да я и не сомневался, что это всё - регионалы.Удивило, что не дотерпели до результатов выборов, чтобы "вскрыться"Это ж вроде как зашквар.Хотя... Порохоботы щас всем объяснят, что Медведчук и Бойко это "патриоты номер один", после томосоносца

Брехня.

Вот первоисточник на который ссылаеться inforesist.org , можно услышать её ответ с 20 минуты.

https://www.youtube.com/watch?app=deskt ... -4yiOjjVgw Брехня.Вот первоисточник на который ссылаеться inforesist.org , можно услышать её ответ с 20 минуты. Vadim V

Повідомлень: 1822 З нами з: 23.05.14 Подякував: 426 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 11:28 sequence написав: rjkz написав: .. бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел. .. бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.

согласен.

остается вопрос - чего их так много именно на этом форуме?

сие остается для меня неразрешимой загадкой.

как по мне, большинство старожил отлично себя чухали при любой власти согласен.остается вопрос - чего их так много именно на этом форуме?сие остается для меня неразрешимой загадкой.как по мне, большинство старожил отлично себя чухали при любой власти



Если Вы достаточно долго на форуме, то должны помнить их позицию много раньше. Если Вы достаточно долго на форуме, то должны помнить их позицию много раньше. rjkz

Повідомлень: 9669 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 11:33 airmax78 написав: rjkz написав: Вкладчик1234 написав: Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?



"Теперь об этом можно говорить"?



У Порошенко заявили о готовности к коалиции с Оппоблоком и партией Медведчука

https://inforesist.org/u-poroshenko-zayavili-o-gotovnosti-k-koaliczii-s-oppoblokom-i-partiej-medvedchuka/ Я не понял, это правда что БПП собирается объединяться с Оппоблоком в новой Раде?"Теперь об этом можно говорить"?



А что поменяется?

ФАктическая коалиция уже давно бпп+джеппоблок.

Не заметили?

Наши местные порохоботики выдумали себе идеального пороха и верят в то что придумали.

При этом в том-же обвиняют своих оппонентов.

Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел. А что поменяется?ФАктическая коалиция уже давно бпп+джеппоблок.Не заметили?Наши местные порохоботики выдумали себе идеального пороха и верят в то что придумали.При этом в том-же обвиняют своих оппонентов.Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.

Вы что, так до сих пор не поняли в чем цель Коломойского? Человек целенаправленно трудится над тем, чтобы снизить, а в идеале - обнулить стоимость интересующих его активов. Сейчас взялся за возобновляемую энергетику. Ждет, когда к нему поползут участники рынка на коленях с предложениями: купите мою СЭС за остаток долга по кредиту с дисконтом в 50% - с банком я уже договорился. Вы что, так до сих пор не поняли в чем цель Коломойского? Человек целенаправленно трудится над тем, чтобы снизить, а в идеале - обнулить стоимость интересующих его активов. Сейчас взялся за возобновляемую энергетику. Ждет, когда к нему поползут участники рынка на коленях с предложениями: купите мою СЭС за остаток долга по кредиту с дисконтом в 50% - с банком я уже договорился.



Тем-же занимается постоянно рахметов и порох.

Если один ворон другому выклюет глаз...ну будет ворон с одним глазом.

И на Коломойского и на пороха и на ахметова - с ефелевай башни. Они грызутся с начала 90-х, каждый из них ухайдокал не одного конкурента, сейчас Шоумастгоуон. Тем-же занимается постоянно рахметов и порох.Если один ворон другому выклюет глаз...ну будет ворон с одним глазом.И на Коломойского и на пороха и на ахметова - с ефелевай башни. Они грызутся с начала 90-х, каждый из них ухайдокал не одного конкурента, сейчас Шоумастгоуон. rjkz

Повідомлень: 9669 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 11:38 airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав: ..

Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. .. ..Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. .. я бы тоже наехал. Сxера я, как обычный потребитель, должен переплачивать за то, что кто-то себе СЭС или биогазовую поставил? Хай свой дом задорого и запитывают, мне то че? я бы тоже наехал. Сxера я, как обычный потребитель, должен переплачивать за то, что кто-то себе СЭС или биогазовую поставил? Хай свой дом задорого и запитывают, мне то че?

Так это на люмпенов и рассчитано. "А хули мне: пусть хитрожопых пощиплют - мне-то что?" Как в 1917м.

Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.

Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже. Так это на люмпенов и рассчитано. "А хули мне: пусть хитрожопых пощиплют - мне-то что?" Как в 1917м.Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.



Макс, не передергивайте.

ахметов уже давно "дрючит" всех по полной на пару с порохом и собирается продолжать дрючить. В худшем случае только сменится фамилиЁ бенефициара.

"Хуже уже не будет" (с) Макс, не передергивайте.ахметов уже давно "дрючит" всех по полной на пару с порохом и собирается продолжать дрючить. В худшем случае только сменится фамилиЁ бенефициара."Хуже уже не будет" (с) rjkz

Повідомлень: 9669 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 11:42 airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав: ..

Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. .. ..Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. .. я бы тоже наехал. Сxера я, как обычный потребитель, должен переплачивать за то, что кто-то себе СЭС или биогазовую поставил? Хай свой дом задорого и запитывают, мне то че? я бы тоже наехал. Сxера я, как обычный потребитель, должен переплачивать за то, что кто-то себе СЭС или биогазовую поставил? Хай свой дом задорого и запитывают, мне то че?

Так это на люмпенов и рассчитано. "А хули мне: пусть хитрожопых пощиплют - мне-то что?" Как в 1917м.

Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.

Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже. Так это на люмпенов и рассчитано. "А хули мне: пусть хитрожопых пощиплют - мне-то что?" Как в 1917м.Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.



А вместо МАУ есть и другие варианты. Меня пока только напрягает монополия МАУ на трансатлантические направления, но ничего страшного слетать с пересадкой в Цюрихе, Амстердаме, Франкфурте или Париже (через Стамбул - стремно). Даже комфортней и бывает быстрей, чем прямой МАУ (как так получается - хз). А вместо МАУ есть и другие варианты. Меня пока только напрягает монополия МАУ на трансатлантические направления, но ничего страшного слетать с пересадкой в Цюрихе, Амстердаме, Франкфурте или Париже (через Стамбул - стремно). Даже комфортней и бывает быстрей, чем прямой МАУ (как так получается - хз). rjkz

Повідомлень: 9669 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3501350235033504> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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