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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3501350235033504 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 182 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 50 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 182 Додано: Чет 11 лип, 2019 11:46 zzzzzz написав: Коллега Фриз с дал оценку рейтингу Саакашвили ближе всех - 1%



я ожидал 2-4%

Мизантроп 3-4%

З-Радио 4-5% Коллега Фриз с дал оценку рейтингу Саакашвили ближе всех - 1%я ожидал 2-4%Мизантроп 3-4%З-Радио 4-5%



ИМХО, в обществе есть инсайт на радикальные изменения системы власти.



Большинству голосовавших за Зе на президентских уже понятно, что он эти изменения проводить не будет (не в состоянии). Но запрос никуда не делся.



Мне кажется, что с Саакашвили будет как со Смешко и как когда-то давно с Ляшко. До выборов каминг аут "я голосую за Саакашвили" сделают немногие, а проголосуют - многие.



Будем посмотреть ИМХО, в обществе есть инсайт на радикальные изменения системы власти.Большинству голосовавших за Зе на президентских уже понятно, что он эти изменения проводить не будет (не в состоянии). Но запрос никуда не делся.Мне кажется, что с Саакашвили будет как со Смешко и как когда-то давно с Ляшко. До выборов каминг аут "я голосую за Саакашвили" сделают немногие, а проголосуют - многие.Будем посмотреть zРадио

Повідомлень: 2896 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 11:49 zzzzzz написав: freeze написав: В Государственном бюро расследований подтвердили факт вызова бывшего президента Петра Порошенко на допрос 17 июля.

Ранее в рамках соответствующих уголовных производств, связанных с возможным отмыванием преступных доходов и легализации средств при оформлении сделок купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой" уже были допрошены прочие статусные фигуранты производств - Сергей Тигипко и Владимир Макеенко. В Государственном бюро расследований подтвердили факт вызова бывшего президента Петра Порошенко на допрос 17 июля.Ранее в рамках соответствующих уголовных производств, связанных с возможным отмыванием преступных доходов и легализации средств при оформлении сделок купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой" уже были допрошены прочие статусные фигуранты производств - Сергей Тигипко и Владимир Макеенко.



Труба выпрыгивает из трусов что-бы понравится новой власти. Большинство этих дел после выборов развалятся в судах и не потому что суды продажные, а потому что там квалификация бредовая и с доказухой полный ппц. Труба выпрыгивает из трусов что-бы понравится новой власти. Большинство этих дел после выборов развалятся в судах и не потому что суды продажные, а потому что там квалификация бредовая и с доказухой полный ппц.

В любом деле есть доказательства и есть предположения.



Порошенко - олигарх и его система жизненных ценностей направлена на приумножение своего богатства за счет других при любой должности, которую он занимал или будет занимать. Сначала активы себе в карман, а потом можно будет и про избирателей чуть подумать, жуя шоколадку. Но беда в том, что времени на избирателей у него так и не нашлось, что подтверждает цитату от умницы Clear о поведенческой модели бизнесе в общем в зависимости от ожидаемой прибыли. Видимо жажда получить сверх доход на посту президента подчинила себе все его время и устремления. Маркетинг - вот чем занимался порох на посту президенства. Но он при этом просто запямятовал, что должность подразумевает не только права и возможности, но и ответственность.



А вред, нанесенный порохом Украине как государству, классифицировать можно как экономический, имиджевый на внешней арене, глобальный с точки зрения всесторонней помощи России легализовать преступный захват Крыма путем неоказания военного сопротивления, пропаганде сепаратизма со стороны созданного министерства Стеця. Может есть что-то другое для главнокомандующего как, например, военные склады. Там столько всего, что суд для него станет скоро каждодневным местом посещения. В любом деле есть доказательства и есть предположения.Порошенко - олигарх и его система жизненных ценностей направлена на приумножение своего богатства за счет других при любой должности, которую он занимал или будет занимать. Сначала активы себе в карман, а потом можно будет и про избирателей чуть подумать, жуя шоколадку. Но беда в том, что времени на избирателей у него так и не нашлось, что подтверждает цитату от умницы Clear о поведенческой модели бизнесе в общем в зависимости от ожидаемой прибыли.Видимо жажда получить сверх доход на посту президента подчинила себе все его время и устремления. Маркетинг - вот чем занимался порох на посту президенства. Но он при этом просто запямятовал, что должность подразумевает не только права и возможности, но и ответственность.А вред, нанесенный порохом Украине как государству, классифицировать можно как экономический, имиджевый на внешней арене, глобальный с точки зрения всесторонней помощи России легализовать преступный захват Крыма путем неоказания военного сопротивления, пропаганде сепаратизма со стороны созданного министерства Стеця. Может есть что-то другое для главнокомандующего как, например, военные склады. Там столько всего, что суд для него станет скоро каждодневным местом посещения. buratinyo

Повідомлень: 1094 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2036 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 11:52 buratinyo написав: А вред, нанесенный порохом Украине как государству, классифицировать можно как экономический, имиджевый на внешней арене, глобальный с точки зрения всесторонней помощи России легализовать преступный захват Крыма путем неоказания военного сопротивления, пропаганде сепаратизма со стороны созданного министерства Стеця А вред, нанесенный порохом Украине как государству, классифицировать можно как экономический, имиджевый на внешней арене, глобальный с точки зрения всесторонней помощи России легализовать преступный захват Крыма путем неоказания военного сопротивления, пропаганде сепаратизма со стороны созданного министерства Стеця

Маячня хворої людини.



Крим був анексований московітами до того, як Порошенко став президентом.

Не в курсі?



Про Януковича чомусь забули.



Ще. Порох не здавав українських територій, як це робить зараз Зеленський біля Станиці Луганської. Маячня хворої людини.Крим був анексований московітами до того, як Порошенко став президентом.Не в курсі?Про Януковича чомусь забули.Ще. Порох не здавав українських територій, як це робить зараз Зеленський біля Станиці Луганської. Востаннє редагувалось Frant в Чет 11 лип, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20284 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 12:01 airmax78 написав: Вы что, так до сих пор не поняли в чем цель Коломойского? Человек целенаправленно трудится над тем, чтобы снизить, а в идеале - обнулить стоимость интересующих его активов. Сейчас взялся за возобновляемую энергетику. Ждет, когда к нему поползут участники рынка на коленях с предложениями: купите мою СЭС за остаток долга по кредиту с дисконтом в 50% - с банком я уже договорился. Вы что, так до сих пор не поняли в чем цель Коломойского? Человек целенаправленно трудится над тем, чтобы снизить, а в идеале - обнулить стоимость интересующих его активов. Сейчас взялся за возобновляемую энергетику. Ждет, когда к нему поползут участники рынка на коленях с предложениями: купите мою СЭС за остаток долга по кредиту с дисконтом в 50% - с банком я уже договорился.



Ахаха ))) Коломойскому очень нужен колхоз в виде ХХХХ домашних СЭС, построенных в разных уголках страны на частной территории и по технологии "кто как сумел"



Ну и в принципе повесить отстранение частников от зеленой энергетики на Коломойского, притом что решение было принято НКРЭКУ, первую половину из членов которого составляют люди Порошенко, а вторую - люди Ахметова, это надо просто себя не уважать!



Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости:

Ринок енергоносіїв в контексті



Возвращаясь к желанию Коломойского наживиться на Украине - разумеется, оно есть. Но у Порошенко оно не меньшее! Я даже не буду про словацкий газ, роттердамский уголь и военные госзаказы на Кузню - что там с добычей сланцевого газа??? Овощ привел американцев на Юзовское месторождение - не подскажешь, как скоро Порошенко их выгнал оттуда и присвоил месторождение себе??? Ахаха ))) Коломойскому очень нужен колхоз в виде ХХХХ домашних СЭС, построенных в разных уголках страны на частной территории и по технологии "кто как сумел"Ну и в принципе повесить отстранение частников от зеленой энергетики на Коломойского, притом что решение было принято НКРЭКУ, первую половину из членов которого составляют люди Порошенко, а вторую - люди Ахметова, это надо просто себя не уважать!Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости:Возвращаясь к желанию Коломойского наживиться на Украине - разумеется, оно есть. Но у Порошенко оно не меньшее! Я даже не буду про словацкий газ, роттердамский уголь и военные госзаказы на Кузню - что там с добычей сланцевого газа??? Овощ привел американцев на Юзовское месторождение - не подскажешь, как скоро Порошенко их выгнал оттуда и присвоил месторождение себе??? zРадио

Повідомлень: 2896 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 12:05 zРадио написав: Возвращаясь к желанию Коломойского наживиться на Украине - разумеется, оно есть. Но у Порошенко оно не меньшее! Возвращаясь к- разумеется, оно есть. Но у Порошенко оно не меньшее!

у пана зРадіо воно також є.

І більше, ніж у Коломойського з Порошенком, разом взятих.



Проте можливості пана зРадіо - на 5 чи 6 порядків менші, ніж у вищезазначених добродіїв. у пана зРадіо воно також є.І більше, ніж у Коломойського з Порошенком, разом взятих.Проте можливості пана зРадіо - на 5 чи 6 порядків менші, ніж у вищезазначених добродіїв. Востаннє редагувалось Frant в Чет 11 лип, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20284 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 12:07 airmax78 написав: ..

Потому что это профильный, финансовый форум. Тут по определению далпайопав должно быть в разы меньше, чем в целом по стране. Отсюда и результаты голосовалок: в свое время за Пороха, сейчас - за ЕС. А вы все зраду ищете: "присосавшихся к кормушке". ..Потому что это профильный, финансовый форум. Тут по определению далпайопав должно быть в разы меньше, чем в целом по стране. Отсюда и результаты голосовалок: в свое время за Пороха, сейчас - за ЕС. А вы все зраду ищете: "присосавшихся к кормушке".

деньги любят тишину, вы хотите сказать?

но если вы смогли "приспособиться" к житию с Порошенко, это не значит, что у 73% получилось

тогда уже, "Витя вернись" - мне при нем жилось вполне неплохо

какая разница, кто тащит у тебя из кармана? Лозунги только отличаются. Ну и томос, да деньги любят тишину, вы хотите сказать?но если вы смогли "приспособиться" к житию с Порошенко, это не значит, что у 73% получилосьтогда уже, "Витя вернись" - мне при нем жилось вполне неплохокакая разница, кто тащит у тебя из кармана? Лозунги только отличаются. Ну и томос, да sequence Повідомлень: 2527 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 12:10 airmax78 написав: ..

Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.

Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже. ..Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.

И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в быту

Кто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом?? И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в бытуКто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом?? sequence Повідомлень: 2527 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3501350235033504 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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