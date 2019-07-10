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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 11:46
zzzzzz написав:
Коллега Фриз с дал оценку рейтингу Саакашвили ближе всех - 1%
я ожидал 2-4%
Мизантроп 3-4%
З-Радио 4-5%
ИМХО, в обществе есть инсайт на радикальные изменения системы власти.
Большинству голосовавших за Зе на президентских уже понятно, что он эти изменения проводить не будет (не в состоянии). Но запрос никуда не делся.
Мне кажется, что с Саакашвили будет как со Смешко и как когда-то давно с Ляшко. До выборов каминг аут "я голосую за Саакашвили" сделают немногие, а проголосуют - многие.
Будем посмотреть
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:49
zzzzzz написав: freeze написав:
В Государственном бюро расследований подтвердили факт вызова бывшего президента Петра Порошенко на допрос 17 июля.
Ранее в рамках соответствующих уголовных производств, связанных с возможным отмыванием преступных доходов и легализации средств при оформлении сделок купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой" уже были допрошены прочие статусные фигуранты производств - Сергей Тигипко и Владимир Макеенко.
Труба выпрыгивает из трусов что-бы понравится новой власти. Большинство этих дел после выборов развалятся в судах и не потому что суды продажные, а потому что там квалификация бредовая и с доказухой полный ппц.
В любом деле есть доказательства и есть предположения.
Порошенко - олигарх и его система жизненных ценностей направлена на приумножение своего богатства за счет других при любой должности, которую он занимал или будет занимать. Сначала активы себе в карман, а потом можно будет и про избирателей чуть подумать, жуя шоколадку. Но беда в том, что времени на избирателей у него так и не нашлось, что подтверждает цитату от умницы Clear о поведенческой модели бизнесе в общем в зависимости от ожидаемой прибыли.
Видимо жажда получить сверх доход на посту президента подчинила себе все его время и устремления. Маркетинг - вот чем занимался порох на посту президенства. Но он при этом просто запямятовал, что должность подразумевает не только права и возможности, но и ответственность.
А вред, нанесенный порохом Украине как государству, классифицировать можно как экономический, имиджевый на внешней арене, глобальный с точки зрения всесторонней помощи России легализовать преступный захват Крыма путем неоказания военного сопротивления, пропаганде сепаратизма со стороны созданного министерства Стеця. Может есть что-то другое для главнокомандующего как, например, военные склады. Там столько всего, что суд для него станет скоро каждодневным местом посещения.
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buratinyo
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:52
buratinyo написав:
А вред, нанесенный порохом Украине как государству, классифицировать можно как экономический, имиджевый на внешней арене, глобальный с точки зрения всесторонней помощи России легализовать преступный захват Крыма путем неоказания военного сопротивления, пропаганде сепаратизма со стороны созданного министерства Стеця
Маячня хворої людини.
Крим був анексований московітами до того, як Порошенко став президентом.
Не в курсі?
Про Януковича чомусь забули.
Ще. Порох не здавав українських територій, як це робить зараз Зеленський біля Станиці Луганської.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 11 лип, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:01
airmax78 написав:
Вы что, так до сих пор не поняли в чем цель Коломойского? Человек целенаправленно трудится над тем, чтобы снизить, а в идеале - обнулить стоимость интересующих его активов. Сейчас взялся за возобновляемую энергетику. Ждет, когда к нему поползут участники рынка на коленях с предложениями: купите мою СЭС за остаток долга по кредиту с дисконтом в 50% - с банком я уже договорился.
Ахаха ))) Коломойскому очень нужен колхоз в виде ХХХХ домашних СЭС, построенных в разных уголках страны на частной территории и по технологии "кто как сумел"
Ну и в принципе повесить отстранение частников от зеленой энергетики на Коломойского, притом что решение было принято НКРЭКУ, первую половину из членов которого составляют люди Порошенко, а вторую - люди Ахметова, это надо просто себя не уважать!
Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости:Ринок енергоносіїв в контексті
Возвращаясь к желанию Коломойского наживиться на Украине - разумеется, оно есть. Но у Порошенко оно не меньшее! Я даже не буду про словацкий газ, роттердамский уголь и военные госзаказы на Кузню - что там с добычей сланцевого газа??? Овощ привел американцев на Юзовское месторождение - не подскажешь, как скоро Порошенко их выгнал оттуда и присвоил месторождение себе???
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:05
zРадио написав:
Возвращаясь к желанию Коломойского наживиться на Украине
- разумеется, оно есть. Но у Порошенко оно не меньшее!
у пана зРадіо воно також є.
І більше, ніж у Коломойського з Порошенком, разом взятих.
Проте можливості пана зРадіо - на 5 чи 6 порядків менші, ніж у вищезазначених добродіїв.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 11 лип, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:07
airmax78 написав:
..
Потому что это профильный, финансовый форум. Тут по определению далпайопав должно быть в разы меньше, чем в целом по стране. Отсюда и результаты голосовалок: в свое время за Пороха, сейчас - за ЕС. А вы все зраду ищете: "присосавшихся к кормушке".
деньги любят тишину, вы хотите сказать?
но если вы смогли "приспособиться" к житию с Порошенко, это не значит, что у 73% получилось
тогда уже, "Витя вернись" - мне при нем жилось вполне неплохо
какая разница, кто тащит у тебя из кармана? Лозунги только отличаются. Ну и томос, да
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:10
airmax78 написав:
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Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.
Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.
И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в быту
Кто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом??
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