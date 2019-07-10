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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3501350235033504

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 182
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
50
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:46

  zzzzzz написав:Коллега Фриз с дал оценку рейтингу Саакашвили ближе всех - 1%

я ожидал 2-4%
Мизантроп 3-4%
З-Радио 4-5%


ИМХО, в обществе есть инсайт на радикальные изменения системы власти.

Большинству голосовавших за Зе на президентских уже понятно, что он эти изменения проводить не будет (не в состоянии). Но запрос никуда не делся.

Мне кажется, что с Саакашвили будет как со Смешко и как когда-то давно с Ляшко. До выборов каминг аут "я голосую за Саакашвили" сделают немногие, а проголосуют - многие.

Будем посмотреть
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:49

  zzzzzz написав:
  freeze написав:В Государственном бюро расследований подтвердили факт вызова бывшего президента Петра Порошенко на допрос 17 июля.
Ранее в рамках соответствующих уголовных производств, связанных с возможным отмыванием преступных доходов и легализации средств при оформлении сделок купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой" уже были допрошены прочие статусные фигуранты производств - Сергей Тигипко и Владимир Макеенко.


Труба выпрыгивает из трусов что-бы понравится новой власти. Большинство этих дел после выборов развалятся в судах и не потому что суды продажные, а потому что там квалификация бредовая и с доказухой полный ппц.

В любом деле есть доказательства и есть предположения.

Порошенко - олигарх и его система жизненных ценностей направлена на приумножение своего богатства за счет других при любой должности, которую он занимал или будет занимать. Сначала активы себе в карман, а потом можно будет и про избирателей чуть подумать, жуя шоколадку. Но беда в том, что времени на избирателей у него так и не нашлось, что подтверждает цитату от умницы Clear о поведенческой модели бизнесе в общем в зависимости от ожидаемой прибыли. :) Видимо жажда получить сверх доход на посту президента подчинила себе все его время и устремления. Маркетинг - вот чем занимался порох на посту президенства. Но он при этом просто запямятовал, что должность подразумевает не только права и возможности, но и ответственность.

А вред, нанесенный порохом Украине как государству, классифицировать можно как экономический, имиджевый на внешней арене, глобальный с точки зрения всесторонней помощи России легализовать преступный захват Крыма путем неоказания военного сопротивления, пропаганде сепаратизма со стороны созданного министерства Стеця. Может есть что-то другое для главнокомандующего как, например, военные склады. Там столько всего, что суд для него станет скоро каждодневным местом посещения.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:52

  buratinyo написав:А вред, нанесенный порохом Украине как государству, классифицировать можно как экономический, имиджевый на внешней арене, глобальный с точки зрения всесторонней помощи России легализовать преступный захват Крыма путем неоказания военного сопротивления, пропаганде сепаратизма со стороны созданного министерства Стеця

Маячня хворої людини. :mrgreen:

Крим був анексований московітами до того, як Порошенко став президентом.
Не в курсі?

Про Януковича чомусь забули. :mrgreen:

Ще. Порох не здавав українських територій, як це робить зараз Зеленський біля Станиці Луганської.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 11 лип, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:01

  airmax78 написав:Вы что, так до сих пор не поняли в чем цель Коломойского? Человек целенаправленно трудится над тем, чтобы снизить, а в идеале - обнулить стоимость интересующих его активов. Сейчас взялся за возобновляемую энергетику. Ждет, когда к нему поползут участники рынка на коленях с предложениями: купите мою СЭС за остаток долга по кредиту с дисконтом в 50% - с банком я уже договорился.


Ахаха ))) Коломойскому очень нужен колхоз в виде ХХХХ домашних СЭС, построенных в разных уголках страны на частной территории и по технологии "кто как сумел" :mrgreen:

Ну и в принципе повесить отстранение частников от зеленой энергетики на Коломойского, притом что решение было принято НКРЭКУ, первую половину из членов которого составляют люди Порошенко, а вторую - люди Ахметова, это надо просто себя не уважать!

Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости:
Ринок енергоносіїв в контексті

Возвращаясь к желанию Коломойского наживиться на Украине - разумеется, оно есть. Но у Порошенко оно не меньшее! Я даже не буду про словацкий газ, роттердамский уголь и военные госзаказы на Кузню - что там с добычей сланцевого газа??? Овощ привел американцев на Юзовское месторождение - не подскажешь, как скоро Порошенко их выгнал оттуда и присвоил месторождение себе???
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:05

  zРадио написав:Возвращаясь к желанию Коломойского наживиться на Украине - разумеется, оно есть. Но у Порошенко оно не меньшее!

у пана зРадіо воно також є.
І більше, ніж у Коломойського з Порошенком, разом взятих.

Проте можливості пана зРадіо - на 5 чи 6 порядків менші, ніж у вищезазначених добродіїв.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:07

  airmax78 написав:..
Потому что это профильный, финансовый форум. Тут по определению далпайопав должно быть в разы меньше, чем в целом по стране. Отсюда и результаты голосовалок: в свое время за Пороха, сейчас - за ЕС. А вы все зраду ищете: "присосавшихся к кормушке".

деньги любят тишину, вы хотите сказать?
но если вы смогли "приспособиться" к житию с Порошенко, это не значит, что у 73% получилось
тогда уже, "Витя вернись" - мне при нем жилось вполне неплохо
какая разница, кто тащит у тебя из кармана? Лозунги только отличаются. Ну и томос, да :)
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:10

  airmax78 написав:..
Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.
Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.

И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в быту
Кто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом??
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