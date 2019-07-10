Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Він актор, юрист чи працівник лісового господарства, цей Зе-? Що він вміє і знає, крім як бігати по маріупольским фонтанам???
"Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 листопада 2019 року ввести обов'язковий електронний облік деревини, а також розробити і внести до парламенту законопроект про порядок реалізації деревини на конкурсних засадах"
airmax78 написав:.. Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский. Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.
И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в быту Кто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом??
Какая разница пользовался или нет. Если правда, что иск подан по украденным документам, то барышевские исполнители должны гуськом потянуться в Березань.
zРадио написав:Возвращаясь к желанию Коломойского наживиться на Украине - разумеется, оно есть. Но у Порошенко оно не меньшее!
у пана зРадіо воно також є. І більше, ніж у Коломойського з Порошенком, разом взятих. Проте можливості пана зРадіо - на 5 чи 6 порядків менші, ніж у вищезазначених добродіїв.
Было бы оно таким большим, как ты рассказываешь (не зная при этом меня), я бы думал и делал в этом направлении. Но я строю карьеру в коммерческой компании, где можно поживиться разве что добром европейских инвесторов, и то это чревато мгновенной потерей репутации, нарабатываемой годами, поэтому я этого не делаю даже имея такую возможность
А давайте створимо порівняння... Для Держави і її мешканців 1 Олігарх який платить податки - вигідніший ніж Олігарх який не платить Чи будуть в когось претензії проти цього постулату, якщо ні - переходимо до наступного 2 Олігарх який не платить податки -вигідніший ніж Державні підприємства які отримують субсидії....
Хтось може звинуватити Порошенка що він платив менше ніж коломойський,ахметов,,фірташ ? Не може То якого милого причепились до не найгіршого?
В мене в спілкуванні з податковою завжди одне питання Я плачу більше чи менше ніж оточуючі мене приблизно такі самі? Якщо менше - я розумію причину вашого візиту Якщо більше-ви корупціонери які використовують службове становище для нанесення збитків державію
Тому Той хто не платить взагалі (або платить менше ніж отримує) - повинен бути в перших рядах для перевірки.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
rjkz написав: Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг).
Много у вас гордыни, много Или вы живете не в Украине.
Тут навіть не в гордині справа... Доходи 90% населення України більше залежать від їх власних зусиль ніж від того хто Президент... Як тільки цих 90% це зрозуміють - так відразу зявляться ідеологічні партії які будуть їм допомагати (лобіювати) їх інтереси.. А поки лобіювання на вищих щабелях йде на тему ахметов вставить коломойського на цінах на електроенергію чи коломойський вставить ахметова на величині банківських кредитів до того часу пересічні просто є масою маніпуляція якою допомагає ахметову-фірташу-коломойському більше чи менш ефективно вставляти один одного, при чому від ефективності вставляння не залежить ефективність держкерівництва...
ПС 1 Населення і так платить за електроенергію в 90% випадках від 0.9 до 1.68 грн за квт годину , що є ціною по якій енергоринок купує електроенергію на державних АЕС - тобто не зважаючи на те що населення як споживач є найбільш менінгітним(велика кількість і низькі обєми на одиницю) - населення купую найдешевшу енергію в країні 2 Зелені тарифи впливають на кінцеву ціну електроенергії на копійки , тобто збільшують ціну наприклад 1.68 до максимум 1.7 , в той же час , зелені тарифи зменшують залежність від російських енергоносіїв.. Таким чином покращюють наш зовнішньоекономічний баланс. За покращення зовнішньоекономічного балансу- наші експортери отримують 20% від ціни продажу у вигляді повернення ПДВ Для мене не зрозуміло - чому мінус 20% на еспорті це вигілно , а півтора копійки (1%) - це багато.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 лип, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости: Ринок енергоносіїв в контексті
одні недомовки та маніпуляції. говорити про тариф 0,18 евроцентів який тільки для СЕС а потім непомітно перевести тему і в якості потужності приводити скопом всі у ахметича. говорити про те як наживається ахметич і мовчати про загальний обсяг ВДЕ в Україні та кому вони належать. писати про низький тариф атомних станцій і великий у ВДЕ не надаючи розрахунків яка собівартість отримання цієї енергії. Причому розрахунок саме наших станцій а не десь там. Хоча надалі по темі зрадіо записує 100% вартості ВДЕ у збитки для споживачів. Тобто йому не подобається побудова ВДЕ в Україні в принципі. Висновки робіть самі.
budivelnik написав:А давайте створимо порівняння... Для Держави і її мешканців 1 Олігарх який платить податки - вигідніший ніж Олігарх який не платить Чи будуть в когось претензії проти цього постулату, якщо ні - переходимо до наступного 2 Олігарх який не платить податки -вигідніший ніж Державні підприємства які отримують субсидії....
Хтось може звинуватити Порошенка що він платив менше ніж коломойський,ахметов,,фірташ ? Не може То якого милого причепились до не найгіршого?
В мене в спілкуванні з податковою завжди одне питання Я плачу більше чи менше ніж оточуючі мене приблизно такі самі? Якщо менше - я розумію причину вашого візиту Якщо більше-ви корупціонери які використовують службове становище для нанесення збитків державію
Тому Той хто не платить взагалі (або платить менше ніж отримує) - повинен бути в перших рядах для перевірки.
С умозаключениям я согласен. Но уклонение от оплаты налогов - не самый большой грешок наших олигархов. Это цветочек по сравнению с такими ягодками, как: 1) незаконная концентрация рыночной власти; 2) рейдерство 3) силовое подавление конкуренции 4) использование законотворчества в личных корыстных интересах.
И разложив все 5 факторов (1-й твой, остальные 4 мои) по каждой из фамилий олигархов, мы увидим, что Коломойский не будет абсолютным злом (им будет Ахметов), а Порошенко будет где-то через пару фамилий от него
zРадио написав:Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости: Ринок енергоносіїв в контексті
одні недомовки та маніпуляції. говорити про тариф 0,18 евроцентів який тільки для СЕС а потім непомітно перевести тему і в якості потужності приводити скопом всі у ахметича. говорити про те як наживається ахметич і мовчати про загальний обсяг ВДЕ в Україні та кому вони належать. писати про низький тариф атомних станцій і великий у ВДЕ не надаючи розрахунків яка собівартість отримання цієї енергії. Причому розрахунок саме наших станцій а не десь там. Хоча надалі по темі зрадіо записує 100% вартості ВДЕ у збитки для споживачів. Тобто йому не подобається побудова ВДЕ в Україні в принципі. Висновки робіть самі.
О, а вот и главный распускатель сказок про добрые ВИЭ вылез Не стоит ЗДЕСЬ подводить итоги ТОЙ дискуссии - ведь так? Каждый имеет возможность САМ ее прочитать и сделать СВОИ выводы.