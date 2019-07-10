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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3503350435053506> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 182 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 50 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 182 Додано: Чет 11 лип, 2019 13:01

Що він вміє і знає, крім як бігати по маріупольским фонтанам???



"Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 листопада 2019 року ввести обов'язковий електронний облік деревини, а також розробити і внести до парламенту законопроект про порядок реалізації деревини на конкурсних засадах"



Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3136959 Він актор, юрист чи працівник лісового господарства, цей Зе-?Що він вміє і знає, крім як бігати по маріупольским фонтанам???"Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 листопада 2019 року ввести обов'язковий електронний облік деревини, а також розробити і внести до парламенту законопроект про порядок реалізації деревини на конкурсних засадах"Джерело: Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20286 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 13:02 mephala написав: вы оба сам текст читали ее слов или только заголовки читаете и г***о накидываете? вы оба сам текст читали ее слов или только заголовки читаете и г***о накидываете?

Вкладчик1234 - известный г@вномёт. Причем на всех ветках, безотносительно к теме.

Что-то, видимо, с психикой. Вкладчик1234 - известный г@вномёт. Причем на всех ветках, безотносительно к теме.Что-то, видимо, с психикой. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16060 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1514 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 13:03 sequence написав: airmax78 написав: ..

Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.

Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже. ..Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.

И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в быту

Кто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом?? И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в бытуКто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом??



Какая разница пользовался или нет. Если правда, что иск подан по украденным документам, то барышевские исполнители должны гуськом потянуться в Березань. Какая разница пользовался или нет. Если правда, что иск подан по украденным документам, то барышевские исполнители должны гуськом потянуться в Березань. vano80 Повідомлень: 1270 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 13:04 rjkz написав: Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг). Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг).

Много у вас гордыни, много

Или вы живете не в Украине. Много у вас гордыни, многоИли вы живете не в Украине. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16060 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1514 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 13:06 zРадио написав: Frant написав: zРадио написав: Возвращаясь к желанию Коломойского наживиться на Украине - разумеется, оно есть. Но у Порошенко оно не меньшее! Возвращаясь к- разумеется, оно есть. Но у Порошенко оно не меньшее! у пана зРадіо воно також є.

І більше, ніж у Коломойського з Порошенком, разом взятих.

Проте можливості пана зРадіо - на 5 чи 6 порядків менші, ніж у вищезазначених добродіїв. у пана зРадіо воно також є.Проте можливості пана зРадіо - на 5 чи 6 порядків менші, ніж у вищезазначених добродіїв. Было бы оно таким большим, как ты рассказываешь (не зная при этом меня), я бы думал и делал в этом направлении. Но я строю карьеру в коммерческой компании, где можно поживиться разве что добром европейских инвесторов, и то это чревато мгновенной потерей репутации, нарабатываемой годами, поэтому я этого не делаю даже имея такую возможность Было бы оно таким большим, как ты рассказываешь (не зная при этом меня), я бы думал и делал в этом направлении. Но я строю карьеру в коммерческой компании, где можно поживиться разве что добром европейских инвесторов, и то это чревато мгновенной потерей репутации, нарабатываемой годами, поэтому я этого не делаю даже имея такую возможность А давайте створимо порівняння...

Для Держави і її мешканців

1 Олігарх який платить податки - вигідніший ніж Олігарх який не платить

Чи будуть в когось претензії проти цього постулату, якщо ні - переходимо до наступного

2 Олігарх який не платить податки -вигідніший ніж Державні підприємства які отримують субсидії....



Хтось може звинуватити Порошенка що він платив менше ніж коломойський,ахметов,,фірташ ?

Не може

То якого милого причепились до не найгіршого?



В мене в спілкуванні з податковою завжди одне питання

Я плачу більше чи менше ніж оточуючі мене приблизно такі самі?

Якщо менше - я розумію причину вашого візиту

Якщо більше-ви корупціонери які використовують службове становище для нанесення збитків державію



Тому

Той хто не платить взагалі (або платить менше ніж отримує) - повинен бути в перших рядах для перевірки. А давайте створимо порівняння...Для Держави і її мешканцівЧи будуть в когось претензії проти цього постулату, якщо ні - переходимо до наступного....Хтось може звинуватити Порошенка що він платив менше ніж коломойський,ахметов,,фірташ ?Не можеТо якого милого причепились до не найгіршого?В мене в спілкуванні з податковою завжди одне питанняЯ плачу більше чи менше ніж оточуючі мене приблизно такі самі?Якщо менше - я розумію причину вашого візитуЯкщо більше-ви корупціонери які використовують службове становище для нанесення збитків державіюТомуТой хто не платить взагалі (або платить менше ніж отримує) - повинен бути в перших рядах для перевірки. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21152 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 13:11 Starikan написав: rjkz написав: Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг). Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг).

Много у вас гордыни, много

Или вы живете не в Украине. Много у вас гордыни, многоИли вы живете не в Украине. Тут навіть не в гордині справа...

Доходи 90% населення України більше залежать від їх власних зусиль ніж від того хто Президент...

Як тільки цих 90% це зрозуміють - так відразу зявляться ідеологічні партії які будуть їм допомагати (лобіювати) їх інтереси..

А поки лобіювання на вищих щабелях йде на тему

ахметов вставить коломойського на цінах на електроенергію

чи коломойський вставить ахметова на величині банківських кредитів

до того часу пересічні просто є масою маніпуляція якою допомагає ахметову-фірташу-коломойському більше чи менш ефективно вставляти один одного, при чому від ефективності вставляння не залежить ефективність держкерівництва...



ПС

1 Населення і так платить за електроенергію в 90% випадках від 0.9 до 1.68 грн за квт годину , що є ціною по якій енергоринок купує електроенергію на державних АЕС - тобто не зважаючи на те що населення як споживач є найбільш менінгітним(велика кількість і низькі обєми на одиницю) - населення купую найдешевшу енергію в країні

2 Зелені тарифи впливають на кінцеву ціну електроенергії на копійки , тобто збільшують ціну наприклад 1.68 до максимум 1.7 , в той же час , зелені тарифи зменшують залежність від російських енергоносіїв..

Таким чином покращюють наш зовнішньоекономічний баланс.

За покращення зовнішньоекономічного балансу- наші експортери отримують 20% від ціни продажу у вигляді повернення ПДВ

Для мене не зрозуміло - чому мінус 20% на еспорті це вигілно , а півтора копійки (1%) - це багато. Тут навіть не в гордині справа...Доходи 90% населення України більше залежать від їх власних зусиль ніж від того хто Президент...Як тільки цих 90% це зрозуміють - так відразу зявляться ідеологічні партії які будуть їм допомагати (лобіювати) їх інтереси..А поки лобіювання на вищих щабелях йде на темуахметов вставить коломойського на цінах на електроенергіючи коломойський вставить ахметова на величині банківських кредитівдо того часу пересічні просто є масою маніпуляція якою допомагає ахметову-фірташу-коломойському більше чи менш ефективно вставляти один одного, при чому від ефективності вставляння не залежить ефективність держкерівництва...ПС1 Населення і так платить за електроенергію в 90% випадках від 0.9 до 1.68 грн за квт годину , що є ціною по якій енергоринок купує електроенергію на державних АЕС - тобто не зважаючи на те що населення як споживач є найбільш менінгітним(велика кількість і низькі обєми на одиницю) - населення купую найдешевшу енергію в країні2 Зелені тарифи впливають на кінцеву ціну електроенергії на копійки , тобто збільшують ціну наприклад 1.68 до максимум 1.7 , в той же час , зелені тарифи зменшують залежність від російських енергоносіїв..Таким чином покращюють наш зовнішньоекономічний баланс.За покращення зовнішньоекономічного балансу- наші експортери отримують 20% від ціни продажу у вигляді повернення ПДВДля мене не зрозуміло - чому мінус 20% на еспорті це вигілно , а півтора копійки (1%) - це багато. Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 лип, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21152 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 13:21 zРадио написав: Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости:

Ринок енергоносіїв в контексті Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости:

одні недомовки та маніпуляції.

говорити про тариф 0,18 евроцентів який тільки для СЕС а потім непомітно перевести тему і в якості потужності приводити скопом всі у ахметича.

говорити про те як наживається ахметич і мовчати про загальний обсяг ВДЕ в Україні та кому вони належать.

писати про низький тариф атомних станцій і великий у ВДЕ не надаючи розрахунків яка собівартість отримання цієї енергії. Причому розрахунок саме наших станцій а не десь там. Хоча надалі по темі зрадіо записує 100% вартості ВДЕ у збитки для споживачів. Тобто йому не подобається побудова ВДЕ в Україні в принципі. Висновки робіть самі. одні недомовки та маніпуляції.говорити про тариф 0,18 евроцентів який тільки для СЕС а потім непомітно перевести тему і в якості потужності приводити скопом всі у ахметича.говорити про те як наживається ахметич і мовчати про загальний обсяг ВДЕ в Україні та кому вони належать.писати про низький тариф атомних станцій і великий у ВДЕ не надаючи розрахунків яка собівартість отримання цієї енергії. Причому розрахунок саме наших станцій а не десь там. Хоча надалі по темі зрадіо записує 100% вартості ВДЕ у збитки для споживачів. Тобто йому не подобається побудова ВДЕ в Україні в принципі. Висновки робіть самі. mephala Повідомлень: 4858 З нами з: 07.04.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 13:25 budivelnik написав: А давайте створимо порівняння...

Для Держави і її мешканців

1 Олігарх який платить податки - вигідніший ніж Олігарх який не платить

Чи будуть в когось претензії проти цього постулату, якщо ні - переходимо до наступного

2 Олігарх який не платить податки -вигідніший ніж Державні підприємства які отримують субсидії....



Хтось може звинуватити Порошенка що він платив менше ніж коломойський,ахметов,,фірташ ?

Не може

То якого милого причепились до не найгіршого?



В мене в спілкуванні з податковою завжди одне питання

Я плачу більше чи менше ніж оточуючі мене приблизно такі самі?

Якщо менше - я розумію причину вашого візиту

Якщо більше-ви корупціонери які використовують службове становище для нанесення збитків державію



Тому

Той хто не платить взагалі (або платить менше ніж отримує) - повинен бути в перших рядах для перевірки. А давайте створимо порівняння...Для Держави і її мешканцівЧи будуть в когось претензії проти цього постулату, якщо ні - переходимо до наступного....Хтось може звинуватити Порошенка що він платив менше ніж коломойський,ахметов,,фірташ ?Не можеТо якого милого причепились до не найгіршого?В мене в спілкуванні з податковою завжди одне питанняЯ плачу більше чи менше ніж оточуючі мене приблизно такі самі?Якщо менше - я розумію причину вашого візитуЯкщо більше-ви корупціонери які використовують службове становище для нанесення збитків державіюТомуТой хто не платить взагалі (або платить менше ніж отримує) - повинен бути в перших рядах для перевірки.



С умозаключениям я согласен. Но уклонение от оплаты налогов - не самый большой грешок наших олигархов. Это цветочек по сравнению с такими ягодками, как:

1) незаконная концентрация рыночной власти;

2) рейдерство

3) силовое подавление конкуренции

4) использование законотворчества в личных корыстных интересах.



И разложив все 5 факторов (1-й твой, остальные 4 мои) по каждой из фамилий олигархов, мы увидим, что Коломойский не будет абсолютным злом (им будет Ахметов), а Порошенко будет где-то через пару фамилий от него С умозаключениям я согласен. Но уклонение от оплаты налогов - не самый большой грешок наших олигархов. Это цветочек по сравнению с такими ягодками, как:1) незаконная концентрация рыночной власти;2) рейдерство3) силовое подавление конкуренции4) использование законотворчества в личных корыстных интересах.И разложив все 5 факторов (1-й твой, остальные 4 мои) по каждой из фамилий олигархов, мы увидим, что Коломойский не будет абсолютным злом (им будет Ахметов), а Порошенко будет где-то через пару фамилий от него zРадио

Повідомлень: 2900 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 13:27 zРадио политическая коррупция умножает на ноль рыночную экономику. vitaliian

Повідомлень: 2768 З нами з: 06.04.16 Подякував: 694 раз. Подякували: 790 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 13:29 mephala написав: zРадио написав: Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости:

Ринок енергоносіїв в контексті Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости:

одні недомовки та маніпуляції.

говорити про тариф 0,18 евроцентів який тільки для СЕС а потім непомітно перевести тему і в якості потужності приводити скопом всі у ахметича.

говорити про те як наживається ахметич і мовчати про загальний обсяг ВДЕ в Україні та кому вони належать.

писати про низький тариф атомних станцій і великий у ВДЕ не надаючи розрахунків яка собівартість отримання цієї енергії. Причому розрахунок саме наших станцій а не десь там. Хоча надалі по темі зрадіо записує 100% вартості ВДЕ у збитки для споживачів. Тобто йому не подобається побудова ВДЕ в Україні в принципі. Висновки робіть самі. одні недомовки та маніпуляції.говорити про тариф 0,18 евроцентів який тільки для СЕС а потім непомітно перевести тему і в якості потужності приводити скопом всі у ахметича.говорити про те як наживається ахметич і мовчати про загальний обсяг ВДЕ в Україні та кому вони належать.писати про низький тариф атомних станцій і великий у ВДЕ не надаючи розрахунків яка собівартість отримання цієї енергії. Причому розрахунок саме наших станцій а не десь там. Хоча надалі по темі зрадіо записує 100% вартості ВДЕ у збитки для споживачів. Тобто йому не подобається побудова ВДЕ в Україні в принципі. Висновки робіть самі.



О, а вот и главный распускатель сказок про добрые ВИЭ вылез Не стоит ЗДЕСЬ подводить итоги ТОЙ дискуссии - ведь так? Каждый имеет возможность САМ ее прочитать и сделать СВОИ выводы.



Не навязывайся людям - глупо выглядишь О, а вот и главный распускатель сказок про добрые ВИЭ вылезНе стоит ЗДЕСЬ подводить итоги ТОЙ дискуссии - ведь так? Каждый имеет возможность САМ ее прочитать и сделать СВОИ выводы.Не навязывайся людям - глупо выглядишь zРадио

Повідомлень: 2900 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3503350435053506> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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