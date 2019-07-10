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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3503350435053506>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 182
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
50
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:01

Він актор, юрист чи працівник лісового господарства, цей Зе-?
Що він вміє і знає, крім як бігати по маріупольским фонтанам???

"Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 листопада 2019 року ввести обов'язковий електронний облік деревини, а також розробити і внести до парламенту законопроект про порядок реалізації деревини на конкурсних засадах"

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3136959
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:02

  mephala написав: вы оба сам текст читали ее слов или только заголовки читаете и г***о накидываете?

Вкладчик1234 - известный г@вномёт. Причем на всех ветках, безотносительно к теме.
Что-то, видимо, с психикой.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:03

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.
Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.

И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в быту
Кто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом??


Какая разница пользовался или нет. Если правда, что иск подан по украденным документам, то барышевские исполнители должны гуськом потянуться в Березань.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:04

  rjkz написав: Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг).

Много у вас гордыни, много 8)
Или вы живете не в Украине.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:06

  zРадио написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:Возвращаясь к желанию Коломойского наживиться на Украине - разумеется, оно есть. Но у Порошенко оно не меньшее!
у пана зРадіо воно також є.
І більше, ніж у Коломойського з Порошенком, разом взятих.
Проте можливості пана зРадіо - на 5 чи 6 порядків менші, ніж у вищезазначених добродіїв.
Было бы оно таким большим, как ты рассказываешь (не зная при этом меня), я бы думал и делал в этом направлении. Но я строю карьеру в коммерческой компании, где можно поживиться разве что добром европейских инвесторов, и то это чревато мгновенной потерей репутации, нарабатываемой годами, поэтому я этого не делаю даже имея такую возможность 8)
А давайте створимо порівняння...
Для Держави і її мешканців
1 Олігарх який платить податки - вигідніший ніж Олігарх який не платить
Чи будуть в когось претензії проти цього постулату, якщо ні - переходимо до наступного
2 Олігарх який не платить податки -вигідніший ніж Державні підприємства які отримують субсидії....

Хтось може звинуватити Порошенка що він платив менше ніж коломойський,ахметов,,фірташ ?
Не може
То якого милого причепились до не найгіршого?

В мене в спілкуванні з податковою завжди одне питання
Я плачу більше чи менше ніж оточуючі мене приблизно такі самі?
Якщо менше - я розумію причину вашого візиту
Якщо більше-ви корупціонери які використовують службове становище для нанесення збитків державію

Тому
Той хто не платить взагалі (або платить менше ніж отримує) - повинен бути в перших рядах для перевірки.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:11

  Starikan написав:
  rjkz написав: Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг).

Много у вас гордыни, много 8)
Или вы живете не в Украине.
Тут навіть не в гордині справа...
Доходи 90% населення України більше залежать від їх власних зусиль ніж від того хто Президент...
Як тільки цих 90% це зрозуміють - так відразу зявляться ідеологічні партії які будуть їм допомагати (лобіювати) їх інтереси..
А поки лобіювання на вищих щабелях йде на тему
ахметов вставить коломойського на цінах на електроенергію
чи коломойський вставить ахметова на величині банківських кредитів
до того часу пересічні просто є масою маніпуляція якою допомагає ахметову-фірташу-коломойському більше чи менш ефективно вставляти один одного, при чому від ефективності вставляння не залежить ефективність держкерівництва...

ПС
1 Населення і так платить за електроенергію в 90% випадках від 0.9 до 1.68 грн за квт годину , що є ціною по якій енергоринок купує електроенергію на державних АЕС - тобто не зважаючи на те що населення як споживач є найбільш менінгітним(велика кількість і низькі обєми на одиницю) - населення купую найдешевшу енергію в країні
2 Зелені тарифи впливають на кінцеву ціну електроенергії на копійки , тобто збільшують ціну наприклад 1.68 до максимум 1.7 , в той же час , зелені тарифи зменшують залежність від російських енергоносіїв..
Таким чином покращюють наш зовнішньоекономічний баланс.
За покращення зовнішньоекономічного балансу- наші експортери отримують 20% від ціни продажу у вигляді повернення ПДВ
Для мене не зрозуміло - чому мінус 20% на еспорті це вигілно , а півтора копійки (1%) - це багато.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 лип, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:21

  zРадио написав:Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости:
Ринок енергоносіїв в контексті

одні недомовки та маніпуляції.
говорити про тариф 0,18 евроцентів який тільки для СЕС а потім непомітно перевести тему і в якості потужності приводити скопом всі у ахметича.
говорити про те як наживається ахметич і мовчати про загальний обсяг ВДЕ в Україні та кому вони належать.
писати про низький тариф атомних станцій і великий у ВДЕ не надаючи розрахунків яка собівартість отримання цієї енергії. Причому розрахунок саме наших станцій а не десь там. Хоча надалі по темі зрадіо записує 100% вартості ВДЕ у збитки для споживачів. Тобто йому не подобається побудова ВДЕ в Україні в принципі. Висновки робіть самі.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:25

  budivelnik написав:А давайте створимо порівняння...
Для Держави і її мешканців
1 Олігарх який платить податки - вигідніший ніж Олігарх який не платить
Чи будуть в когось претензії проти цього постулату, якщо ні - переходимо до наступного
2 Олігарх який не платить податки -вигідніший ніж Державні підприємства які отримують субсидії....

Хтось може звинуватити Порошенка що він платив менше ніж коломойський,ахметов,,фірташ ?
Не може
То якого милого причепились до не найгіршого?

В мене в спілкуванні з податковою завжди одне питання
Я плачу більше чи менше ніж оточуючі мене приблизно такі самі?
Якщо менше - я розумію причину вашого візиту
Якщо більше-ви корупціонери які використовують службове становище для нанесення збитків державію

Тому
Той хто не платить взагалі (або платить менше ніж отримує) - повинен бути в перших рядах для перевірки.


С умозаключениям я согласен. Но уклонение от оплаты налогов - не самый большой грешок наших олигархов. Это цветочек по сравнению с такими ягодками, как:
1) незаконная концентрация рыночной власти;
2) рейдерство
3) силовое подавление конкуренции
4) использование законотворчества в личных корыстных интересах.

И разложив все 5 факторов (1-й твой, остальные 4 мои) по каждой из фамилий олигархов, мы увидим, что Коломойский не будет абсолютным злом (им будет Ахметов), а Порошенко будет где-то через пару фамилий от него
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:27

zРадио политическая коррупция умножает на ноль рыночную экономику.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:29

  mephala написав:
  zРадио написав:Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости:
Ринок енергоносіїв в контексті

одні недомовки та маніпуляції.
говорити про тариф 0,18 евроцентів який тільки для СЕС а потім непомітно перевести тему і в якості потужності приводити скопом всі у ахметича.
говорити про те як наживається ахметич і мовчати про загальний обсяг ВДЕ в Україні та кому вони належать.
писати про низький тариф атомних станцій і великий у ВДЕ не надаючи розрахунків яка собівартість отримання цієї енергії. Причому розрахунок саме наших станцій а не десь там. Хоча надалі по темі зрадіо записує 100% вартості ВДЕ у збитки для споживачів. Тобто йому не подобається побудова ВДЕ в Україні в принципі. Висновки робіть самі.


О, а вот и главный распускатель сказок про добрые ВИЭ вылез :mrgreen: Не стоит ЗДЕСЬ подводить итоги ТОЙ дискуссии - ведь так? Каждый имеет возможность САМ ее прочитать и сделать СВОИ выводы.

Не навязывайся людям - глупо выглядишь :D
zРадио
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