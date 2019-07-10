Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.
сорри за прямоту. то, что вы написали - бред сивой кобылы. система построена давно, очень давно. людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме. подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне.
zРадио написав:Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости: Ринок енергоносіїв в контексті
одні недомовки та маніпуляції. говорити про тариф 0,18 евроцентів який тільки для СЕС а потім непомітно перевести тему і в якості потужності приводити скопом всі у ахметича. говорити про те як наживається ахметич і мовчати про загальний обсяг ВДЕ в Україні та кому вони належать. писати про низький тариф атомних станцій і великий у ВДЕ не надаючи розрахунків яка собівартість отримання цієї енергії. Причому розрахунок саме наших станцій а не десь там. Хоча надалі по темі зрадіо записує 100% вартості ВДЕ у збитки для споживачів. Тобто йому не подобається побудова ВДЕ в Україні в принципі. Висновки робіть самі.
О, а вот и главный распускатель сказок про добрые ВИЭ вылез Не стоит ЗДЕСЬ подводить итоги ТОЙ дискуссии - ведь так? Каждый имеет возможность САМ ее прочитать и сделать СВОИ выводы.
Не навязывайся людям - глупо выглядишь
у цій темі як би не я почав приводити посилання на тему енергоносіїв. так що про свій вигляд для початку потурбуйтеся
zРадио написав:Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости: Ринок енергоносіїв в контексті
одні недомовки та маніпуляції. говорити про тариф 0,18 евроцентів який тільки для СЕС а потім непомітно перевести тему і в якості потужності приводити скопом всі у ахметича. говорити про те як наживається ахметич і мовчати про загальний обсяг ВДЕ в Україні та кому вони належать. писати про низький тариф атомних станцій і великий у ВДЕ не надаючи розрахунків яка собівартість отримання цієї енергії. Причому розрахунок саме наших станцій а не десь там. Хоча надалі по темі зрадіо записує 100% вартості ВДЕ у збитки для споживачів. Тобто йому не подобається побудова ВДЕ в Україні в принципі. Висновки робіть самі.
О, а вот и главный распускатель сказок про добрые ВИЭ вылез Не стоит ЗДЕСЬ подводить итоги ТОЙ дискуссии - ведь так? Каждый имеет возможность САМ ее прочитать и сделать СВОИ выводы. Не навязывайся людям - глупо выглядишь
Мені цікаво ВР сьогодні відмінила обмеження на використання приватниками СЕС Що тепер буде робити зрадіо переживати що населення переплатить цілих півтора копійки на кіловаті іншому населенню яке є власником цих СЕС чи буде розганяти версію що це Ахметов проплатив... І постійно буде замовчувати те , що електоенергія виготовленна на СЕС є дорогою... але в середині Держави залишаться всі 100% коштів оплачених за цю енергію , в той час коли енергія отримана з допомою газу- на 80% ціни піде в росію....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Ничего, Детройтред оправдает: "обыватель как обыватель, пьет пиво и смотрит футбол, что с него взять". А здесь на ветке одна половина уже заявила: "не, я за Зе не голосовал, претензии не ко мне", другая - "меня Порох вынудил, только Зе мог его победить".
Именно так. В строителя что капитализма, что коммунизма с вложенными в башку моральными))) кодексами я не верю .
Власть имущие конкурируют прежде всего между собой. Ну а демократией (голосами обывателей) легитимизируют свою победу (свою успешность манипулирования избирателем). Разумеется в рамках. Выборы в большей степени предохранительный клапан, ограничитель для самих можновладцив. Ими же и введенный в жизнь... Прогресс. От бунтов народных))
detroytred написав:Власть имущие конкурируют прежде всего между собой.
І тому в інтересах маленьких буржуа , не залежно від верхівки -думати про нарощування своїх мязів і капіталів... так це далеко від соціальної рівності...., так це не більше 20% успішних і 80% найнятих... Але це краще ніж сьогоднішніх - 95% найнятих і 5% успішних.... Саме тому , тих 15% які можуть піти трошки наперекір системі - і повинні піти.. А вимагати від сьогоднішніх 95% найнятих-щоб вони на 100% щось робили правильно - ідея дурна і бездарна... і приклад срср це наочно довів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Starikan написав:Он далеко не ангел. Но то, что с началом избирательной кампании он был атакован из орудий всех калибров и предан почти всеми бывшими коллегами - факт. Что, кстати, опровергает глупости о том, что он "договорился со всеми олигархами" и стал их "бизнес-партнером".
Вот. Был атакован кем?))) Явно же не обывателем.
Обыватель был мишенью атак. ПАП проиграл прежде всего ... другим власть имущим. Ключевые слова - прежде всего. Потому что недоработок в отношении пересичного он тоже совершил множество.