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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3503350435053506

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 182
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
50
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:32

  rjkz написав:Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.

сорри за прямоту.
то, что вы написали - бред сивой кобылы.
система построена давно, очень давно.
людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.
подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:36

Re: Політичні дискусії

  Vadim V написав:Вот первоисточник на который ссылаеться inforesist.org , можно услышать её ответ с 20 минуты.
https://www.youtube.com/watch?app=deskt ... -4yiOjjVgw

Из видео:
19:10 - "Пашинський з пістолетом організовував відбиття атак української армії"
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:37

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости:
Ринок енергоносіїв в контексті

одні недомовки та маніпуляції.
говорити про тариф 0,18 евроцентів який тільки для СЕС а потім непомітно перевести тему і в якості потужності приводити скопом всі у ахметича.
говорити про те як наживається ахметич і мовчати про загальний обсяг ВДЕ в Україні та кому вони належать.
писати про низький тариф атомних станцій і великий у ВДЕ не надаючи розрахунків яка собівартість отримання цієї енергії. Причому розрахунок саме наших станцій а не десь там. Хоча надалі по темі зрадіо записує 100% вартості ВДЕ у збитки для споживачів. Тобто йому не подобається побудова ВДЕ в Україні в принципі. Висновки робіть самі.

О, а вот и главный распускатель сказок про добрые ВИЭ вылез :mrgreen: Не стоит ЗДЕСЬ подводить итоги ТОЙ дискуссии - ведь так? Каждый имеет возможность САМ ее прочитать и сделать СВОИ выводы.

Не навязывайся людям - глупо выглядишь :D

у цій темі як би не я почав приводити посилання на тему енергоносіїв. так що про свій вигляд для початку потурбуйтеся :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:38

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:Я подробно разбирал и это решение, и все его порохоботские трактовки здесь. Не сочти за труд прочитать прежде, чем писать глупости:
Ринок енергоносіїв в контексті
одні недомовки та маніпуляції.
говорити про тариф 0,18 евроцентів який тільки для СЕС а потім непомітно перевести тему і в якості потужності приводити скопом всі у ахметича.
говорити про те як наживається ахметич і мовчати про загальний обсяг ВДЕ в Україні та кому вони належать.
писати про низький тариф атомних станцій і великий у ВДЕ не надаючи розрахунків яка собівартість отримання цієї енергії. Причому розрахунок саме наших станцій а не десь там. Хоча надалі по темі зрадіо записує 100% вартості ВДЕ у збитки для споживачів. Тобто йому не подобається побудова ВДЕ в Україні в принципі. Висновки робіть самі.
О, а вот и главный распускатель сказок про добрые ВИЭ вылез :mrgreen: Не стоит ЗДЕСЬ подводить итоги ТОЙ дискуссии - ведь так? Каждый имеет возможность САМ ее прочитать и сделать СВОИ выводы.
Не навязывайся людям - глупо выглядишь :D
Мені цікаво
ВР сьогодні відмінила обмеження на використання приватниками СЕС
Що тепер буде робити зрадіо
переживати що населення переплатить цілих півтора копійки на кіловаті іншому населенню яке є власником цих СЕС
чи буде розганяти версію що це Ахметов проплатив...
І постійно буде замовчувати те , що електоенергія виготовленна на СЕС є дорогою... але в середині Держави залишаться всі 100% коштів оплачених за цю енергію , в той час коли енергія отримана з допомою газу- на 80% ціни піде в росію....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:49

  mephala написав:...так що про свій вигляд для початку потурбуйтеся :mrgreen:

их там десяток.
и жирные, и старые, - какие угодно.
потому им пофиг.
другое дело, что все тупые, но это неизлечимо даже в ольгино.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:52

  Starikan написав:
  airmax78 написав:Фуууубля: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 6981015136
UA прав, очень скоро признаться в том что голосовал за Зе будет равносильно признаться в идиотизме.

Ничего, Детройтред оправдает: "обыватель как обыватель, пьет пиво и смотрит футбол, что с него взять".
А здесь на ветке одна половина уже заявила: "не, я за Зе не голосовал, претензии не ко мне", другая - "меня Порох вынудил, только Зе мог его победить".

Именно так.
В строителя что капитализма, что коммунизма с вложенными в башку моральными))) кодексами я не верю :D .

Власть имущие конкурируют прежде всего между собой.
Ну а демократией (голосами обывателей) легитимизируют свою победу (свою успешность манипулирования избирателем).
Разумеется в рамках.
Выборы в большей степени предохранительный клапан, ограничитель для самих можновладцив.
Ими же и введенный в жизнь...
Прогресс. От бунтов народных))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:54

  zРадио написав:Мне кажется, что с Саакашвили будет как со Смешко и как когда-то давно с Ляшко. До выборов каминг аут "я голосую за Саакашвили" сделают немногие, а проголосуют - многие.

Гвоздь программы этого сезона - Партия Шария
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:58

  detroytred написав:Власть имущие конкурируют прежде всего между собой.
І тому в інтересах маленьких буржуа , не залежно від верхівки -думати про нарощування своїх мязів і капіталів...
так це далеко від соціальної рівності....,
так це не більше 20% успішних і 80% найнятих...
Але це краще ніж сьогоднішніх - 95% найнятих і 5% успішних....
Саме тому , тих 15% які можуть піти трошки наперекір системі - і повинні піти..
А вимагати від сьогоднішніх 95% найнятих-щоб вони на 100% щось робили правильно - ідея дурна і бездарна... і приклад срср це наочно довів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:08

  Starikan написав:Он далеко не ангел.
Но то, что с началом избирательной кампании он был атакован из орудий всех калибров и предан почти всеми бывшими коллегами - факт.
Что, кстати, опровергает глупости о том, что он "договорился со всеми олигархами" и стал их "бизнес-партнером".

Вот.
Был атакован кем?)))
Явно же не обывателем.

Обыватель был мишенью атак.
ПАП проиграл прежде всего ... другим власть имущим.
Ключевые слова - прежде всего.
Потому что недоработок в отношении пересичного он тоже совершил множество.
detroytred
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