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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 35053506350735083509> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 183 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 51 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 183 Додано: Чет 11 лип, 2019 14:22 Cler написав: airmax78 написав: rjkz написав:

Бедный!

Бедный порох!

Как жизнь с ним несправедливо обошлась!

А так - он ангел! Бедный!Бедный порох!Как жизнь с ним несправедливо обошлась!А так - он ангел!

Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу.

Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали. Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу.Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали.

а в чём вы видите принципиальную разницу между порошенко и коломойским?... а в чём вы видите принципиальную разницу между порошенко и коломойским?...

Принципиальная разница между Порохом и Беней в том, что после стабилизации ситуации на фронте, все, что делал Порох, способствовало росту стоимости украинских активов. Беня же сейчас делает все для того, чтобы украинские активы теряли стоимость. Для вас это принципиальная разница или не очень? [url][/url]Принципиальная разница между Порохом и Беней в том, что после стабилизации ситуации на фронте, все, что делал Порох, способствовало росту стоимости украинских активов. Беня же сейчас делает все для того, чтобы украинские активы теряли стоимость. Для вас это принципиальная разница или не очень? airmax78 Повідомлень: 30751 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 14:29 airmax78 написав: ..

Принципиальная разница между Порохом и Беней в том, что после стабилизации ситуации на фронте, все, что делал Порох, способствовало росту стоимости украинских активов. Беня же сейчас делает все для того, чтобы украинские активы теряли стоимость. Для вас это принципиальная разница или не очень? ..Принципиальная разница между Порохом и Беней в том, чтона фронте, все, что делал Порох, способствовало росту стоимости украинских активов. Беня же сейчас делает все для того, чтобы украинские активы теряли стоимость. Для вас это принципиальная разница или не очень?

не вижу никаких противоречий, притом в обоих случаях: поначалу активы резко дешевеют и скупаются по дешевке, затем дорожай и рост капитализации.

ключевое - "после стабилизации"

плохо, что от этого народ страдает "до" не вижу никаких противоречий, притом в обоих случаях: поначалу активы резко дешевеют и скупаются по дешевке, затем дорожай и рост капитализации.ключевое - "после стабилизации"плохо, что от этого народ страдает "до" sequence Повідомлень: 2539 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 14:37 sequence написав: airmax78 написав: ..

Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.

Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже. ..Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.

И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в быту

Кто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом?? И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в бытуКто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом??

19 улетаю Скай-Апом в Барсу. МАУ ровно в 2 раза дороже.

Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. Значит надо наращивать долю э/э производимой из неископаемых ресурсов. Как это сделать? Если окупаемость проектов будет 30 лет - все вменяемые инвесторы пошлют эту тему нах. Значит окупаемость должна быть 5-7-10 лет максимум. Отсюда и тариф. Вы убьете возобновляемую энергию "ради конкурентных преимуществ бизнеса", а потом ваш "бизнес" умрет сам собой из-за отсутствия электроэнергии как таковой или из-за того что тариф на импртную э/э будет выше, чем сейчас на возобновляемую.

И это я вообще молчу об экологии, выбросах CO2, обязательствах Украины в рамках подписанных международных соглашений. 19 улетаю Скай-Апом в Барсу. МАУ ровно в 2 раза дороже.Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. Значит надо наращивать долю э/э производимой из неископаемых ресурсов. Как это сделать? Если окупаемость проектов будет 30 лет - все вменяемые инвесторы пошлют эту тему нах. Значит окупаемость должна быть 5-7-10 лет максимум. Отсюда и тариф. Вы убьете возобновляемую энергию "ради конкурентных преимуществ бизнеса", а потом ваш "бизнес" умрет сам собой из-за отсутствия электроэнергии как таковой или из-за того что тариф на импртную э/э будет выше, чем сейчас на возобновляемую.И это я вообще молчу об экологии, выбросах CO2, обязательствах Украины в рамках подписанных международных соглашений. airmax78 Повідомлень: 30751 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 14:41 sequence написав: airmax78 написав: ..

Принципиальная разница между Порохом и Беней в том, что после стабилизации ситуации на фронте, все, что делал Порох, способствовало росту стоимости украинских активов. Беня же сейчас делает все для того, чтобы украинские активы теряли стоимость. Для вас это принципиальная разница или не очень? ..Принципиальная разница между Порохом и Беней в том, чтона фронте, все, что делал Порох, способствовало росту стоимости украинских активов. Беня же сейчас делает все для того, чтобы украинские активы теряли стоимость. Для вас это принципиальная разница или не очень?

не вижу никаких противоречий, притом в обоих случаях: поначалу активы резко дешевеют и скупаются по дешевке, затем дорожай и рост капитализации.

ключевое - "после стабилизации"

плохо, что от этого народ страдает "до" не вижу никаких противоречий, притом в обоих случаях: поначалу активы резко дешевеют и скупаются по дешевке, затем дорожай и рост капитализации.ключевое - "после стабилизации"плохо, что от этого народ страдает "до"

Все что делал Порох до стабилизации ситуации на фронте также было направлено на сохранение и рост стоимости украинских активов. Он останавливал распад государства. Стоимость активов в государстве, которое распадается на части в результате вооруженного конфликта стремится к 0.

Народ же всегда и везде страдает только по одной единственной причине: из-за собственной коллективной тупости, необразованности и безответственности. Все что делал Порох до стабилизации ситуации на фронте также было направлено на сохранение и рост стоимости украинских активов. Он останавливал распад государства. Стоимость активов в государстве, которое распадается на части в результате вооруженного конфликта стремится к 0. airmax78 Повідомлень: 30751 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 14:46 zРадио написав: .. лично мне идея делить победу на кусочки не нравится, поэтому я в подобных дискуссиях участия не принимаю.

.. .. лично мне идея делить победу на кусочки не нравится, поэтому я в подобных дискуссиях участия не принимаю...

мне тоже не нравится - она "одна на всех".

просто последнее время все чаще проглядываются речи в стиле: "вот сдались бы немцам, все попивали баварское пиво, катались на бмв, и стиралки у всех были сименс и лечились бы байером, носили бы Хьюго Босс"

при том, что БМВ использовал рабский труд в производстве моторов для люфтваффе, сименс делало крематории для Аушвица, Байер туда же поставлял Зарин, а Хьюго Босс - военную форму для армии.

кажется, только баварское пиво оказалось не при чем.

самое худшее, что такие письмена на форум пишут якобы евреи(?), которые больше всего от этого пострадали мне тоже не нравится - она "одна на всех".просто последнее время все чаще проглядываются речи в стиле: "вот сдались бы немцам, все попивали баварское пиво, катались на бмв, и стиралки у всех были сименс и лечились бы байером, носили бы Хьюго Босс"при том, что БМВ использовал рабский труд в производстве моторов для люфтваффе, сименс делало крематории для Аушвица, Байер туда же поставлял Зарин, а Хьюго Босс - военную форму для армии.кажется, только баварское пиво оказалось не при чем.самое худшее, что такие письмена на форум пишут якобы евреи(?), которые больше всего от этого пострадали sequence Повідомлень: 2539 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 14:57 airmax78 написав: ..

..

Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. .. ....Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. ..

ваш, опус, простите, глупый и необоснованный.

Вы говорите АЭС строить дорого? а построить соответствующие по генерации "зеленые" мощности дешевле?? Вроде прохладно в Киеве сегодня, а ощущение, что перегрелись.

АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.

Атом не выделяет СО2, если это аргумент

Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!

Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы" ваш, опус, простите, глупый и необоснованный.Вы говорите АЭС строить дорого? а построить соответствующие по генерации "зеленые" мощности дешевле?? Вроде прохладно в Киеве сегодня, а ощущение, что перегрелись.АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.Атом не выделяет СО2, если это аргументНо энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы" Востаннє редагувалось sequence в Чет 11 лип, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз. sequence Повідомлень: 2539 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 14:58 airmax78 написав: ..

Все что делал Порох до стабилизации ситуации на фронте также было направлено на сохранение и рост стоимости украинских активов. .. ..Все что делал Порох до стабилизации ситуации на фронте также было направлено на сохранение и рост стоимости украинских активов. ..

не украинских.

собственных не украинских.собственных sequence Повідомлень: 2539 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:01 detroytred написав: Starikan написав: Ничего, Детройтред оправдает: "обыватель как обыватель, пьет пиво и смотрит футбол, что с него взять".

А здесь на ветке одна половина уже заявила: "не, я за Зе не голосовал, претензии не ко мне", другая - "меня Порох вынудил, только Зе мог его победить". Ничего, Детройтред оправдает: "обыватель как обыватель, пьет пиво и смотрит футбол, что с него взять".А здесь на ветке одна половина уже заявила: "не, я за Зе не голосовал, претензии не ко мне", другая - "меня Порох вынудил, только Зе мог его победить".

Именно так.

В строителя что капитализма, что коммунизма с вложенными в башку моральными))) кодексами я не верю . Именно так.В строителя что капитализма, что коммунизма с вложенными в башку моральными))) кодексами я не верю

Не верите - и не надо. У каждого своя вера.

О протестантской трудовой этике что-нибудь слышали? Не верите - и не надо. У каждого своя вера.О протестантской трудовой этике что-нибудь слышали? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16062 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1514 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:07 freeze написав: Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

"Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти". Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook. Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен ПорошенкоПрезидент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года."Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти". Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

Люстрирование выборных должностей - напоминает ленинско-сталинские времена Лише́нец — неофициальное название гражданина РСФСР, Союзе ССР, лишённого избирательных прав в 1918—1936 годы согласно Конституциям РСФСР 1918 и 1925 годов. Коломойша предсказывал 1917 год - получИте. Люстрирование выборных должностей - напоминает ленинско-сталинские временаКоломойша предсказывал 1917 год - получИте. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16062 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1514 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:08 sequence написав: airmax78 написав: ..

..

Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. .. ....Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. ..

ваш, опус, простите, глупый и необоснованный.

Вы говорите АЭС строить дорого? а построить соответствующие по генерации "зеленые" мощности дешевле?? Вроде прохладно в Киеве сегодня, а ощущение, что перегрелись.

АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.

Атом не выделяет СО2, если это аргумент

Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!

Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы" ваш, опус, простите, глупый и необоснованный.Вы говорите АЭС строить дорого? а построить соответствующие по генерации "зеленые" мощности дешевле?? Вроде прохладно в Киеве сегодня, а ощущение, что перегрелись.АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.Атом не выделяет СО2, если это аргументНо энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы"

Росатом пусть строит в нечерноземье и на вечной мерзлоте. Где они: Вестингаус, Китай? Почему не стоят в очереди за право построить в Украине атомную станцию? Может быть у Украины нет денег заплатить за строительство? А почему сами не хотят ей владеть? Может потому что тариф на атомную э/э в Украине вообще микроскопический и строить ради его получения АЭС дураков нет?

А вся прелесть ВЭЭ в том, что инвестиции в рост мощностей могут быть лавинообразными, потому что порог входа от нескольких тысяч долларов. Поэтому я не верю в 1-2-3-5 новых АЭС в Украине в ближайшие 10 лет. А в ветряк и солнечную батарею на каждом углу - верю. И да - это выход. И система аукционов очень быстро приведет цены на ВЭЭ к рыночному уровню. Росатом пусть строит в нечерноземье и на вечной мерзлоте. Где они: Вестингаус, Китай? Почему не стоят в очереди за право построить в Украине атомную станцию? Может быть у Украины нет денег заплатить за строительство? А почему сами не хотят ей владеть? Может потому что тариф на атомную э/э в Украине вообще микроскопический и строить ради его получения АЭС дураков нет?А вся прелесть ВЭЭ в том, что инвестиции в рост мощностей могут быть лавинообразными, потому что порог входа от нескольких тысяч долларов. Поэтому я не верю в 1-2-3-5 новых АЭС в Украине в ближайшие 10 лет. А в ветряк и солнечную батарею на каждом углу - верю. И да - это выход. И система аукционов очень быстро приведет цены на ВЭЭ к рыночному уровню. airmax78 Повідомлень: 30751 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 35053506350735083509> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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