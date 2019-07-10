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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3506350735083509> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 183 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 51 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 183 Додано: Чет 11 лип, 2019 15:09 sequence написав: airmax78 написав: ..

Все что делал Порох до стабилизации ситуации на фронте также было направлено на сохранение и рост стоимости украинских активов. .. ..Все что делал Порох до стабилизации ситуации на фронте также было направлено на сохранение и рост стоимости украинских активов. ..

не украинских.

собственных не украинских.собственных

О собственных думал только Беня, когда "спасал Украину". Порох трудился на общее благо. И неплохо трудился. О собственных думал только Беня, когда "спасал Украину". Порох трудился на общее благо. И неплохо трудился. airmax78 Повідомлень: 30751 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:13 airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав: ..

Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.

Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже. ..Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.

И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в быту

Кто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом?? И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в бытуКто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом??

19 улетаю Скай-Апом в Барсу. МАУ ровно в 2 раза дороже.

Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. Значит надо наращивать долю э/э производимой из неископаемых ресурсов. Как это сделать? Если окупаемость проектов будет 30 лет - все вменяемые инвесторы пошлют эту тему нах. Значит окупаемость должна быть 5-7-10 лет максимум. Отсюда и тариф. Вы убьете возобновляемую энергию "ради конкурентных преимуществ бизнеса", а потом ваш "бизнес" умрет сам собой из-за отсутствия электроэнергии как таковой или из-за того что тариф на импртную э/э будет выше, чем сейчас на возобновляемую.

И это я вообще молчу об экологии, выбросах CO2, обязательствах Украины в рамках подписанных международных соглашений. 19 улетаю Скай-Апом в Барсу. МАУ ровно в 2 раза дороже.Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. Значит надо наращивать долю э/э производимой из неископаемых ресурсов. Как это сделать? Если окупаемость проектов будет 30 лет - все вменяемые инвесторы пошлют эту тему нах. Значит окупаемость должна быть 5-7-10 лет максимум. Отсюда и тариф. Вы убьете возобновляемую энергию "ради конкурентных преимуществ бизнеса", а потом ваш "бизнес" умрет сам собой из-за отсутствия электроэнергии как таковой или из-за того что тариф на импртную э/э будет выше, чем сейчас на возобновляемую.И это я вообще молчу об экологии, выбросах CO2, обязательствах Украины в рамках подписанных международных соглашений.

Очень интересная точка зрения. Нелишне правда, вспомнить, ПОЧЕМУ РФ начала строить и планировать строительство СП-1/2/Южного и Турецкого, когда не было ни Крыма ни Донбасса, а взаимная торговля приближалась к 40 млрд. долларов в год? Кто совсем недавно так постарался, что всего за половину 19-го года страна, производившая 30 лет назад почти 190 млн. т угля, ныне импортировала его аж на 1,5 млрд. долларов (из них на 1 млрд. - из РФ, с большой долей вероятности, свой же донецкий, который можно было закупать за гривны)?

Касательно возобновляемой энергетике. Ее эффективность в СРЕДНИХ ШИРОТАХ, удаленных от побережья, такова, что если над солнечными батареями держать постоянно зажженные прожекторы, то производство такой энергии все равно будет дешевле. Помнится, когда Крым аннексировали и стали разбираться с энергетикой, оказалось, что себестоимость эл. энергии, вырабатываемой СЭС, с учетом всех затрат, близка к 18 центам за Квт-ч (нынешние парогазовые ТЭЦ генерируют ее за 3 евроцента).

А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации (которая сама по себе потребует огромных денег). Постройку же новых блоков, стоимость 1 Гвт мощности которых приближается к 6 млрд. ЕВРО, нужно начинать ПРОЕКТИРОВАТЬ, ка минимум уже сегодня. И искать деньги на строительство. НО ТЕМА ЭТА СКУЧНАЯ И НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНАЯ. То ли дело ПуЗе. Очень интересная точка зрения. Нелишне правда, вспомнить, ПОЧЕМУ РФ начала строить и планировать строительство СП-1/2/Южного и Турецкого, когда не было ни Крыма ни Донбасса, а взаимная торговля приближалась к 40 млрд. долларов в год? Кто совсем недавно так постарался, что всего за половину 19-го года страна, производившая 30 лет назад почти 190 млн. т угля, ныне импортировала его аж на 1,5 млрд. долларов (из них на 1 млрд. - из РФ, с большой долей вероятности, свой же донецкий, который можно было закупать за гривны)?Касательно возобновляемой энергетике. Ее эффективность в СРЕДНИХ ШИРОТАХ, удаленных от побережья, такова, что если над солнечными батареями держать постоянно зажженные прожекторы, то производство такой энергии все равно будет дешевле. Помнится, когда Крым аннексировали и стали разбираться с энергетикой, оказалось, что себестоимость эл. энергии, вырабатываемой СЭС, с учетом всех затрат, близка к 18 центам за Квт-ч (нынешние парогазовые ТЭЦ генерируют ее за 3 евроцента).А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации (которая сама по себе потребует огромных денег). Постройку же новых блоков, стоимость 1 Гвт мощности которых приближается к 6 млрд. ЕВРО, нужно начинать ПРОЕКТИРОВАТЬ, ка минимум уже сегодня. И искать деньги на строительство. НО ТЕМА ЭТА СКУЧНАЯ И НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНАЯ. То ли дело ПуЗе. Волгарь Повідомлень: 6782 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:17 sequence написав: просто последнее время все чаще проглядываются речи в стиле: "вот сдались бы немцам, все попивали баварское пиво просто последнее время все чаще проглядываются речи в стиле: "вот сдались бы немцам, все попивали баварское пиво



Еще один свои кремлеботские страшилки цитирует. Еще один свои кремлеботские страшилки цитирует. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4483 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:19 airmax78 написав: .. А в ветряк и солнечную батарею на каждом углу - верю. .. .. А в ветряк и солнечную батарею на каждом углу - верю. ..

завязывайте употреблять всякую дрянь.

почитайте специализированные источники - сколько ветра у нас в стране, чем мы отличаемся от Сахары и т.д.

и что делать зимой, в сильные морозы, когда ветра нет, а солнца тоже почему-то не очень.

энергию кизяков не предлагать завязывайте употреблять всякую дрянь.почитайте специализированные источники - сколько ветра у нас в стране, чем мы отличаемся от Сахары и т.д.и что делать зимой, в сильные морозы, когда ветра нет, а солнца тоже почему-то не очень.энергию кизяков не предлагать sequence Повідомлень: 2539 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:19 freeze написав: Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен Порошенко



Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.



"Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти". Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook. Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен ПорошенкоПрезидент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года."Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти". Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.



Что, неужели в 95-м квартале найдется столько любих друзiв на замену? Или придется из мацквы импортировать, из "Сватов"? Что, неужели в 95-м квартале найдется столько любих друзiв на замену? Или придется из мацквы импортировать, из "Сватов"? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4483 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:23 sequence написав: airmax78 написав: .. А в ветряк и солнечную батарею на каждом углу - верю. .. .. А в ветряк и солнечную батарею на каждом углу - верю. ..

завязывайте употреблять всякую дрянь.

почитайте специализированные источники - сколько ветра у нас в стране, чем мы отличаемся от Сахары и т.д.

и что делать зимой, в сильные морозы, когда ветра нет, а солнца тоже почему-то не очень.

энергию кизяков не предлагать завязывайте употреблять всякую дрянь.почитайте специализированные источники - сколько ветра у нас в стране, чем мы отличаемся от Сахары и т.д.и что делать зимой, в сильные морозы, когда ветра нет, а солнца тоже почему-то не очень.энергию кизяков не предлагать

Зимой - палить газ и уголь запасенные летом. А сейчас мы палим их круглый год. Цель не заместить полностью - это не получится, но заместить по максимуму - к этому надо стремиться.

И хватит сказок про средние широты. В Германии отлично все работает. Зимой - палить газ и уголь запасенные летом. А сейчас мы палим их круглый год. Цель не заместить полностью - это не получится, но заместить по максимуму - к этому надо стремиться.И хватит сказок про средние широты. В Германии отлично все работает. airmax78 Повідомлень: 30751 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:23 Волгарь написав: ..

А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации .. ..А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации .. а не спешите нас хоронить.

Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.

что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.

Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал. а не спешите нас хоронить.Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал. sequence Повідомлень: 2539 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:26 sequence написав: Волгарь написав: ..

А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации .. ..А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации .. а не спешите нас хоронить.

Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.

что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.

Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал. а не спешите нас хоронить.Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал.

А если бы написали: "за постройку новых блоков +1грн. за 1кВт/ч"? (а меньше там не будет). А если бы написали: "за постройку новых блоков +1грн. за 1кВт/ч"? (а меньше там не будет). airmax78 Повідомлень: 30751 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:29 airmax78 написав: ..

Зимой - палить газ и уголь запасенные летом. .. ..Зимой - палить газ и уголь запасенные летом. .. простите, а как же СО2?

если сильно надо, то можно??

Макс, сдавайтесь - это не ваша тема!

А мы не немцы платить по 10 грн/КВТ - я сейчас потребляю в новой хате с новой техникой 500, и это будет только электрика.

Хотя я с вами соглашусь, когда в несколько раз доходы отрастут. Всего населения простите, а как же СО2?если сильно надо, то можно??Макс, сдавайтесь - это не ваша тема!А мы не немцы платить по 10 грн/КВТ - я сейчас потребляю в новой хате с новой техникой 500, и это будет только электрика.Хотя я с вами соглашусь, когда в несколько раз доходы отрастут. Всего населения sequence Повідомлень: 2539 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:30 airmax78 написав: sequence написав: Волгарь написав: ..

А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации .. ..А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации .. а не спешите нас хоронить.

Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.

что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.

Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал. а не спешите нас хоронить.Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал.

А если бы написали: "за постройку новых блоков +1грн. за 1кВт/ч"? (а меньше там не будет). А если бы написали: "за постройку новых блоков +1грн. за 1кВт/ч"? (а меньше там не будет).

да - читайте выше.

я не хочу платить 10, как немцы. И точка да - читайте выше.я не хочу платить 10, как немцы. И точка sequence Повідомлень: 2539 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3506350735083509> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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