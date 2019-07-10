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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 183
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
51
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:09

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Все что делал Порох до стабилизации ситуации на фронте также было направлено на сохранение и рост стоимости украинских активов. ..

не украинских.
собственных

О собственных думал только Беня, когда "спасал Украину". Порох трудился на общее благо. И неплохо трудился.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:13

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.
Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.

И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в быту
Кто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом??

19 улетаю Скай-Апом в Барсу. МАУ ровно в 2 раза дороже.
Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. Значит надо наращивать долю э/э производимой из неископаемых ресурсов. Как это сделать? Если окупаемость проектов будет 30 лет - все вменяемые инвесторы пошлют эту тему нах. Значит окупаемость должна быть 5-7-10 лет максимум. Отсюда и тариф. Вы убьете возобновляемую энергию "ради конкурентных преимуществ бизнеса", а потом ваш "бизнес" умрет сам собой из-за отсутствия электроэнергии как таковой или из-за того что тариф на импртную э/э будет выше, чем сейчас на возобновляемую.
И это я вообще молчу об экологии, выбросах CO2, обязательствах Украины в рамках подписанных международных соглашений.

Очень интересная точка зрения. Нелишне правда, вспомнить, ПОЧЕМУ РФ начала строить и планировать строительство СП-1/2/Южного и Турецкого, когда не было ни Крыма ни Донбасса, а взаимная торговля приближалась к 40 млрд. долларов в год? Кто совсем недавно так постарался, что всего за половину 19-го года страна, производившая 30 лет назад почти 190 млн. т угля, ныне импортировала его аж на 1,5 млрд. долларов (из них на 1 млрд. - из РФ, с большой долей вероятности, свой же донецкий, который можно было закупать за гривны)?
Касательно возобновляемой энергетике. Ее эффективность в СРЕДНИХ ШИРОТАХ, удаленных от побережья, такова, что если над солнечными батареями держать постоянно зажженные прожекторы, то производство такой энергии все равно будет дешевле. Помнится, когда Крым аннексировали и стали разбираться с энергетикой, оказалось, что себестоимость эл. энергии, вырабатываемой СЭС, с учетом всех затрат, близка к 18 центам за Квт-ч (нынешние парогазовые ТЭЦ генерируют ее за 3 евроцента).
А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации (которая сама по себе потребует огромных денег). Постройку же новых блоков, стоимость 1 Гвт мощности которых приближается к 6 млрд. ЕВРО, нужно начинать ПРОЕКТИРОВАТЬ, ка минимум уже сегодня. И искать деньги на строительство. НО ТЕМА ЭТА СКУЧНАЯ И НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНАЯ. То ли дело ПуЗе.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:17

  sequence написав: просто последнее время все чаще проглядываются речи в стиле: "вот сдались бы немцам, все попивали баварское пиво


Еще один свои кремлеботские страшилки цитирует.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:19

  airmax78 написав:.. А в ветряк и солнечную батарею на каждом углу - верю. ..

завязывайте употреблять всякую дрянь.
почитайте специализированные источники - сколько ветра у нас в стране, чем мы отличаемся от Сахары и т.д.
и что делать зимой, в сильные морозы, когда ветра нет, а солнца тоже почему-то не очень.
энергию кизяков не предлагать
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:19

  freeze написав:Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

"Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти". Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.


Что, неужели в 95-м квартале найдется столько любих друзiв на замену? Или придется из мацквы импортировать, из "Сватов"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:23

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. А в ветряк и солнечную батарею на каждом углу - верю. ..

завязывайте употреблять всякую дрянь.
почитайте специализированные источники - сколько ветра у нас в стране, чем мы отличаемся от Сахары и т.д.
и что делать зимой, в сильные морозы, когда ветра нет, а солнца тоже почему-то не очень.
энергию кизяков не предлагать

Зимой - палить газ и уголь запасенные летом. А сейчас мы палим их круглый год. Цель не заместить полностью - это не получится, но заместить по максимуму - к этому надо стремиться.
И хватит сказок про средние широты. В Германии отлично все работает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:23

  Волгарь написав:..
А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации ..
а не спешите нас хоронить.
Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.
что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.
Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:26

  sequence написав:
  Волгарь написав:..
А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации ..
а не спешите нас хоронить.
Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.
что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.
Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал.

А если бы написали: "за постройку новых блоков +1грн. за 1кВт/ч"? (а меньше там не будет).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:29

  airmax78 написав:..
Зимой - палить газ и уголь запасенные летом. ..
простите, а как же СО2?
если сильно надо, то можно??
Макс, сдавайтесь - это не ваша тема!
А мы не немцы платить по 10 грн/КВТ - я сейчас потребляю в новой хате с новой техникой 500, и это будет только электрика.
Хотя я с вами соглашусь, когда в несколько раз доходы отрастут. Всего населения
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:30

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  Волгарь написав:..
А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации ..
а не спешите нас хоронить.
Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.
что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.
Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал.

А если бы написали: "за постройку новых блоков +1грн. за 1кВт/ч"? (а меньше там не будет).

да - читайте выше.
я не хочу платить 10, как немцы. И точка
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