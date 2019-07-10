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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3506350735083509 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 183 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 51 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 183 Додано: Чет 11 лип, 2019 15:32 sequence написав: Волгарь написав: ..

А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации .. ..А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации .. а не спешите нас хоронить.

Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.

что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.

Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал. а не спешите нас хоронить.Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал.

Не спешу - 90% блоков (поправьте) запущено еще до Чернобыля. Через 10 лет им будет 45+ лет. Это почти предел. А продлить можно, конечно, все - вопрос только в том, КАК это будет работать. Чтобы генерировать 90 млрд. Квт-ч в год на АЭС (нынешние объемы) нужно иметь минимум 15 Гвт работающих мощностей (в реале больше, с учетом ремонтов и отключений). Это 100 млрд. долларов капвложений - 80% нынешнего ВВП Украины. А вот закупка такого количества энергии обойдется всего в 2,5 млрд. долларов в год. Видимо, по этому пути и будет развиваться энергетика. Осталось найти поставщика поблизости... Не спешу - 90% блоков (поправьте) запущено еще до Чернобыля. Через 10 лет им будет 45+ лет. Это почти предел. А продлить можно, конечно, все - вопрос только в том, КАК это будет работать. Чтобы генерировать 90 млрд. Квт-ч в год на АЭС (нынешние объемы) нужно иметь минимум 15 Гвт работающих мощностей (в реале больше, с учетом ремонтов и отключений). Это 100 млрд. долларов капвложений - 80% нынешнего ВВП Украины. А вот закупка такого количества энергии обойдется всего в 2,5 млрд. долларов в год. Видимо, по этому пути и будет развиваться энергетика. Осталось найти поставщика поблизости... Волгарь Повідомлень: 6782 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:40 sequence написав: АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.

Атом не выделяет СО2, если это аргумент

Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!

Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы" АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.Атом не выделяет СО2, если это аргументНо энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы"

будуємо біля вашого дому могильник?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4700646#p4700646 будуємо біля вашого дому могильник? mephala Повідомлень: 4860 З нами з: 07.04.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:46 mephala написав: sequence написав: АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.

Атом не выделяет СО2, если это аргумент

Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!

Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы" АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.Атом не выделяет СО2, если это аргументНо энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы"

будуємо біля вашого дому могильник?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4700646#p4700646 будуємо біля вашого дому могильник?

вы о чем уважаемый?

у нас есть зона отчуждения, в которой можно этих могильников нагородить столько, что зарабатывать и на французских отходах.

более того, спросите у Волгаря, он вам расскажет о новых технологиях переработки отходов в топливо для нового типа реакторов - на быстрых нейтронах

самое перспективное топливо будущего вы о чем уважаемый?у нас есть зона отчуждения, в которой можно этих могильников нагородить столько, что зарабатывать и на французских отходах.более того, спросите у Волгаря, он вам расскажет о новых технологиях переработки отходов в топливо для нового типа реакторов - на быстрых нейтронахсамое перспективное топливо будущего sequence Повідомлень: 2539 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:47 Волгарь написав: .. Осталось найти поставщика поблизости... .. Осталось найти поставщика поблизости...

ниче, мы у Лукашенка купим - у него мощности как раз избыточные

на Киев хватит ниче, мы у Лукашенка купим - у него мощности как раз избыточныена Киев хватит sequence Повідомлень: 2539 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:50 airmax78 написав: В Германии отлично все работает. В Германии отлично все работает.

в німеччині закладають строк окупності 20 років.

а недавно в сша побудували з строком окупності 30 років. правда там і ціна вийшла 3 центи за кіловат

нам таке не снилося нажаль. в німеччині закладають строк окупності 20 років.а недавно в сша побудували з строком окупності 30 років. правда там і ціна вийшла 3 центи за кіловатнам таке не снилося нажаль. Востаннє редагувалось mephala в Чет 11 лип, 2019 15:52, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 4860 З нами з: 07.04.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:51 budivelnik написав: Мені цікаво

ВР сьогодні відмінила обмеження на використання приватниками СЕС

Що тепер буде робити зрадіо

переживати що населення переплатить цілих півтора копійки на кіловаті іншому населенню яке є власником цих СЕС

чи буде розганяти версію що це Ахметов проплатив...

Мені цікавоВР сьогодні відмінила обмеження на використання приватниками СЕСЩо тепер буде робити зрадіопереживати що населення переплатить цілих півтора копійки на кіловаті іншому населенню яке є власником цих СЕСчи буде розганяти версію що це Ахметов проплатив...



Еще не читал. Как ознакомлюсь с деталями, обязательно напишу. Не тебе мне этим тыкать! Это я регулярно обращаю внимание на существенные изменения в отрасли!



budivelnik написав: І постійно буде замовчувати те , що електоенергія виготовленна на СЕС є дорогою... але в середині Держави залишаться всі 100% коштів оплачених за цю енергію , в той час коли енергія отримана з допомою газу- на 80% ціни піде в росію.... І постійно буде замовчувати те , що електоенергія виготовленна на СЕС є дорогою... але в середині Держави залишаться всі 100% коштів оплачених за цю енергію , в той час коли енергія отримана з допомою газу- на 80% ціни піде в росію....



Электроэнергия на газу? И какова ее доля от общей генерации (включая домохозяйства)? Хоть один процент то будет, неук? Причем, речь ведь вообще не шла о генерации для личного использования - частников дискриминируют именно в праве реализации государству по зеленому тарифу!



Что касается атомной, которой отдаю предпочтение лично я, то ее операционная себестоимость составляет 1.5-2 цента за кВтч (из которых плата за топливо - не более трети), с учетом ночных потерь - 2.5-3 цента. С учетом ночных потерь и инвестиций в модернизацию/строительство новых блоков - 5 центов.



При любых сценариях много раз выгоднее, чем платить Ахметову до 20 центов по зеленому тарифу. Но важнее даже не это - важнее всего объемы. Без атомной энергетики, генерирующей 55% общей мощности и сидящей на голодном пайке, чтобы было из чего отстегивать Ахметову, Украина погрузится во тьму, и никакие ВИЭ не помогут! Самому новому блоку АЭС - 15 лет, а самому старому - больше 30! Они невечны - туда тоже скоро придет "декоммунизация", если немедленно не начать модернизацию!



Чтобы с помощью СЭС сгенерировать 1 ТВтч э/э в год при нашем уровне инсоляции (сгенерировать там, где они нужны, в том числе в районе Киева, а не там где больше всего можно набарыжить), необходимо инвестировать порядка 2 млрд долларов. А АЭС генерируют 80 ТВтч в год!



При этом 1 блок АЭС, построенный с нуля, стоит порядка 3 млрд долларов и генерирует 7-8 ТВтч в год. А глубоко-модернизированный - до 1 млрд долларов. Еще не читал. Как ознакомлюсь с деталями, обязательно напишу. Не тебе мне этим тыкать! Это я регулярно обращаю внимание на существенные изменения в отрасли!Электроэнергия на газу?И какова ее доля от общей генерации (включая домохозяйства)? Хоть один процент то будет, неук?Причем, речь ведь вообще не шла о генерации для личного использования - частников дискриминируют именно в праве реализации государству по зеленому тарифу!Что касается атомной, которой отдаю предпочтение лично я, то ее операционная себестоимость составляет 1.5-2 цента за кВтч (из которых плата за топливо - не более трети), с учетом ночных потерь - 2.5-3 цента. С учетом ночных потерь и инвестиций в модернизацию/строительство новых блоков - 5 центов.При любых сценариях много раз выгоднее, чем платить Ахметову до 20 центов по зеленому тарифу. Но важнее даже не это - важнее всего объемы. Без атомной энергетики, генерирующей 55% общей мощности и сидящей на голодном пайке, чтобы было из чего отстегивать Ахметову, Украина погрузится во тьму, и никакие ВИЭ не помогут! Самому новому блоку АЭС - 15 лет, а самому старому - больше 30! Они невечны - туда тоже скоро придет "декоммунизация", если немедленно не начать модернизацию!Чтобы с помощью СЭС сгенерировать 1 ТВтч э/э в год при нашем уровне инсоляции (сгенерировать там, где они нужны, в том числе в районе Киева, а не там где больше всего можно набарыжить), необходимо инвестировать порядка 2 млрд долларов. А АЭС генерируют 80 ТВтч в год!При этом 1 блок АЭС, построенный с нуля, стоит порядка 3 млрд долларов и генерирует 7-8 ТВтч в год. А глубоко-модернизированный - до 1 млрд долларов. zРадио

Повідомлень: 2901 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 15:52 Волгарь написав: А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации (которая сама по себе потребует огромных денег). Постройку же новых блоков, стоимость 1 Гвт мощности которых приближается к 6 млрд. ЕВРО, нужно начинать ПРОЕКТИРОВАТЬ, ка минимум уже сегодня. И искать деньги на строительство. НО ТЕМА ЭТА СКУЧНАЯ И НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНАЯ. То ли дело ПуЗе. А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации (которая сама по себе потребует огромных денег). Постройку же новых блоков, стоимость 1 Гвт мощности которых приближается к 6 млрд. ЕВРО, нужно начинать ПРОЕКТИРОВАТЬ, ка минимум уже сегодня. И искать деньги на строительство. НО ТЕМА ЭТА СКУЧНАЯ И НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНАЯ. То ли дело ПуЗе.



Через 10 лет человечество сделает такой шаг вперед, что проблема обеспечения енергией будет закрыта.

И не смей мне возражать.

Помнишь, как 10 лет назад, ты, русский недоумок, мне возражал относительно электромобилей, сланцевого газа и сланцевой нефти? А сегодня выгляни в окно, одноклеточное!

Вы русские отсталые, примитивные и тупые, неспособны видеть прспективу.



Через 10 лет человечество сделает такой шаг вперед, что проблема обеспечения енергией будет закрыта.И не смей мне возражать.Помнишь, как 10 лет назад, ты, русский недоумок, мне возражал относительно электромобилей, сланцевого газа и сланцевой нефти? А сегодня выгляни в окно, одноклеточное!Вы русские отсталые, примитивные и тупые, неспособны видеть прспективу. Libo 2

Повідомлень: 7184 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3506350735083509 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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