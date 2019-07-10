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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:32
sequence написав: Волгарь написав:
..
А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации ..
а не спешите нас хоронить.
Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.
что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.
Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал.
Не спешу - 90% блоков (поправьте) запущено еще до Чернобыля. Через 10 лет им будет 45+ лет. Это почти предел. А продлить можно, конечно, все - вопрос только в том, КАК это будет работать. Чтобы генерировать 90 млрд. Квт-ч в год на АЭС (нынешние объемы) нужно иметь минимум 15 Гвт работающих мощностей (в реале больше, с учетом ремонтов и отключений). Это 100 млрд. долларов капвложений - 80% нынешнего ВВП Украины. А вот закупка такого количества энергии обойдется всего в 2,5 млрд. долларов в год. Видимо, по этому пути и будет развиваться энергетика. Осталось найти поставщика поблизости...
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Волгарь
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:40
sequence написав:
АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.
Атом не выделяет СО2, если это аргумент
Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!
Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы"
будуємо біля вашого дому могильник?https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4700646#p4700646
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mephala
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:46
mephala написав: sequence написав:
АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.
Атом не выделяет СО2, если это аргумент
Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!
Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы"
будуємо біля вашого дому могильник?https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4700646#p4700646
вы о чем уважаемый?
у нас есть зона отчуждения, в которой можно этих могильников нагородить столько, что зарабатывать и на французских отходах.
более того, спросите у Волгаря, он вам расскажет о новых технологиях переработки отходов в топливо для нового типа реакторов - на быстрых нейтронах
самое перспективное топливо будущего
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sequence
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:47
Волгарь написав:
.. Осталось найти поставщика поблизости...
ниче, мы у Лукашенка купим - у него мощности как раз избыточные
на Киев хватит
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sequence
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:50
airmax78 написав:
В Германии отлично все работает.
в німеччині закладають строк окупності 20 років.
а недавно в сша побудували з строком окупності 30 років. правда там і ціна вийшла 3 центи за кіловат
нам таке не снилося нажаль.
Востаннє редагувалось mephala
в Чет 11 лип, 2019 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:51
budivelnik написав:
Мені цікаво
ВР сьогодні відмінила обмеження на використання приватниками СЕС
Що тепер буде робити зрадіо
переживати що населення переплатить цілих півтора копійки на кіловаті іншому населенню яке є власником цих СЕС
чи буде розганяти версію що це Ахметов проплатив...
Еще не читал. Как ознакомлюсь с деталями, обязательно напишу. Не тебе мне этим тыкать! Это я регулярно обращаю внимание на существенные изменения в отрасли!
budivelnik написав:
І постійно буде замовчувати те , що електоенергія виготовленна на СЕС є дорогою... але в середині Держави залишаться всі 100% коштів оплачених за цю енергію , в той час коли енергія отримана з допомою газу- на 80% ціни піде в росію....
Электроэнергия на газу?
И какова ее доля от общей генерации (включая домохозяйства)? Хоть один процент то будет, неук?
Причем, речь ведь вообще не шла о генерации для личного использования - частников дискриминируют именно в праве реализации государству по зеленому тарифу!
Что касается атомной, которой отдаю предпочтение лично я, то ее операционная себестоимость составляет 1.5-2 цента за кВтч (из которых плата за топливо - не более трети), с учетом ночных потерь - 2.5-3 цента. С учетом ночных потерь и инвестиций в модернизацию/строительство новых блоков - 5 центов.
При любых сценариях много раз выгоднее, чем платить Ахметову до 20 центов по зеленому тарифу. Но важнее даже не это - важнее всего объемы. Без атомной энергетики, генерирующей 55% общей мощности и сидящей на голодном пайке, чтобы было из чего отстегивать Ахметову, Украина погрузится во тьму, и никакие ВИЭ не помогут! Самому новому блоку АЭС - 15 лет, а самому старому - больше 30! Они невечны - туда тоже скоро придет "декоммунизация", если немедленно не начать модернизацию!
Чтобы с помощью СЭС сгенерировать 1 ТВтч э/э в год при нашем уровне инсоляции (сгенерировать там, где они нужны, в том числе в районе Киева, а не там где больше всего можно набарыжить), необходимо инвестировать порядка 2 млрд долларов. А АЭС генерируют 80 ТВтч в год!
При этом 1 блок АЭС, построенный с нуля, стоит порядка 3 млрд долларов и генерирует 7-8 ТВтч в год. А глубоко-модернизированный - до 1 млрд долларов.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:52
Волгарь написав:
А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации (которая сама по себе потребует огромных денег). Постройку же новых блоков, стоимость 1 Гвт мощности которых приближается к 6 млрд. ЕВРО, нужно начинать ПРОЕКТИРОВАТЬ, ка минимум уже сегодня. И искать деньги на строительство. НО ТЕМА ЭТА СКУЧНАЯ И НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНАЯ. То ли дело ПуЗе.
Через 10 лет человечество сделает такой шаг вперед, что проблема обеспечения енергией будет закрыта.
И не смей мне возражать.
Помнишь, как 10 лет назад, ты, русский недоумок, мне возражал относительно электромобилей, сланцевого газа и сланцевой нефти? А сегодня выгляни в окно, одноклеточное!
Вы русские отсталые, примитивные и тупые, неспособны видеть прспективу.
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