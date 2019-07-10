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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 183
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
51
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
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9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:32

  sequence написав:
  Волгарь написав:..
А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации ..
а не спешите нас хоронить.
Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.
что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.
Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал.

Не спешу - 90% блоков (поправьте) запущено еще до Чернобыля. Через 10 лет им будет 45+ лет. Это почти предел. А продлить можно, конечно, все - вопрос только в том, КАК это будет работать. Чтобы генерировать 90 млрд. Квт-ч в год на АЭС (нынешние объемы) нужно иметь минимум 15 Гвт работающих мощностей (в реале больше, с учетом ремонтов и отключений). Это 100 млрд. долларов капвложений - 80% нынешнего ВВП Украины. А вот закупка такого количества энергии обойдется всего в 2,5 млрд. долларов в год. Видимо, по этому пути и будет развиваться энергетика. Осталось найти поставщика поблизости...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:40

  sequence написав: АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.
Атом не выделяет СО2, если это аргумент
Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!
Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы"

будуємо біля вашого дому могильник?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4700646#p4700646
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:46

  mephala написав:
  sequence написав: АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.
Атом не выделяет СО2, если это аргумент
Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!
Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы"

будуємо біля вашого дому могильник?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4700646#p4700646

вы о чем уважаемый?
у нас есть зона отчуждения, в которой можно этих могильников нагородить столько, что зарабатывать и на французских отходах.
более того, спросите у Волгаря, он вам расскажет о новых технологиях переработки отходов в топливо для нового типа реакторов - на быстрых нейтронах
самое перспективное топливо будущего
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:47

  Волгарь написав:.. Осталось найти поставщика поблизости...

ниче, мы у Лукашенка купим - у него мощности как раз избыточные
на Киев хватит :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:50

  airmax78 написав:В Германии отлично все работает.

в німеччині закладають строк окупності 20 років.
а недавно в сша побудували з строком окупності 30 років. правда там і ціна вийшла 3 центи за кіловат
mephala
 
Повідомлень: 4860
З нами з: 07.04.14
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