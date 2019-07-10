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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:32
sequence написав: Волгарь написав:
..
А насчет АЭС Вы абсолютно правы - они дают 55% генерации страны, и максимум через 10 лет все работающие блоки подлежат консервации ..
а не спешите нас хоронить.
Ресурс половины блоков можно будет продлить еще лет на 10-20 минимум.
что, впрочем, не отменяет необходимость договариваться о замещении выбывших прямо щас.
Если бы мне в платежке написали - "за постройку новых блоков", я бы не возражал.
Не спешу - 90% блоков (поправьте) запущено еще до Чернобыля. Через 10 лет им будет 45+ лет. Это почти предел. А продлить можно, конечно, все - вопрос только в том, КАК это будет работать. Чтобы генерировать 90 млрд. Квт-ч в год на АЭС (нынешние объемы) нужно иметь минимум 15 Гвт работающих мощностей (в реале больше, с учетом ремонтов и отключений). Это 100 млрд. долларов капвложений - 80% нынешнего ВВП Украины. А вот закупка такого количества энергии обойдется всего в 2,5 млрд. долларов в год. Видимо, по этому пути и будет развиваться энергетика. Осталось найти поставщика поблизости...
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Волгарь
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:40
sequence написав:
АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.
Атом не выделяет СО2, если это аргумент
Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!
Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы"
будуємо біля вашого дому могильник?https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4700646#p4700646
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mephala
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:46
mephala написав: sequence написав:
АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.
Атом не выделяет СО2, если это аргумент
Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!
Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы"
будуємо біля вашого дому могильник?https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4700646#p4700646
вы о чем уважаемый?
у нас есть зона отчуждения, в которой можно этих могильников нагородить столько, что зарабатывать и на французских отходах.
более того, спросите у Волгаря, он вам расскажет о новых технологиях переработки отходов в топливо для нового типа реакторов - на быстрых нейтронах
самое перспективное топливо будущего
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sequence
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:47
Волгарь написав:
.. Осталось найти поставщика поблизости...
ниче, мы у Лукашенка купим - у него мощности как раз избыточные
на Киев хватит
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sequence
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:50
airmax78 написав:
В Германии отлично все работает.
в німеччині закладають строк окупності 20 років.
а недавно в сша побудували з строком окупності 30 років. правда там і ціна вийшла 3 центи за кіловат
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mephala
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