Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Власть имущие конкурируют прежде всего между собой.
І тому в інтересах маленьких буржуа , не залежно від верхівки -думати про нарощування своїх мязів і капіталів... так це далеко від соціальної рівності...., так це не більше 20% успішних і 80% найнятих... Але це краще ніж сьогоднішніх - 95% найнятих і 5% успішних.... Саме тому , тих 15% які можуть піти трошки наперекір системі - і повинні піти.. А вимагати від сьогоднішніх 95% найнятих-щоб вони на 100% щось робили правильно - ідея дурна і бездарна... і приклад срср це наочно довів.
Так оглянитесь вокруг. Именно этим большинство народа и занимается ... печется о себе, для себя. Вплоть до сбегания за бугор.
З.Ы. Вы не желаете признать основного: как лет 10 назад написал умнейший форумчанин Мыцик - вся Украина в СКМ не поместится. То есть эти 15% (ахметовы, айтишники, аграрии и т.д., которые есть уже) всю Украину не вытянут...
Нужно чтобы их было больше! А Вы всё о совке, социальной рiвностi))) Проблема не в ностальгирующих по совку.
1 СКМ+Ахметови+айтішники= від 1 до 3% Я пишу про 20% 2 В жодній країні світу не має більше 30% активних,які щось самостійно або з допомогою найнятих створюють 3 Саме Ваша заявка про те що все населення(або більшість тобто більше 50%) буде саме щось робити якщо йому створять умови верхи - і є утопією. Максимум 10% щось самостійно створять і наймуть(а також проконтролюють виконання) 50% в цьому створеному працювати... інших 40% це ті які можуть тільки споживати(пенсіонери,інваліди,діти,люмпени ....)
Тому Ніколи ,жодна влада,яка займає від 0.01% (вища влада) до 2%(вища влада+силові структури) - не зможе змусити ефективно працювати впливаючи на населення тільки текстами законів чи судовими рішеннями В той час коли буржуа зможуть змусити ефективно працювати прошарок населення яке в 5-7 разів більше від кількості цих буржуа.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников – продленные в 2018 году.
Уточняется, что решение было принято Судом ЕС в четверг по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка, его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.
Решение касается санкций, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе. Источник: https://censor.net.ua/n3137016
Ничего не понял, что отменили, а что не отменили.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 11 лип, 2019 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Главный редактор "Страны" Игорь Гужва назвал идею Зе о люстрации чиновников времён каденции Порошенко профанацией предвыборных обещаний президента, который обещал посадить "свинарчуков".
"Президент Зеленский решил выступить с идеей люстрации чиновников времен Порошенко. Оценивать ее сейчас бессмысленно. Так как в ближайшее время в жизнь она точно не воплотится. Нынешний парламент, который заканчивает свою работу, такой закон точно не примет. А когда до него дойдут руки у новой Рады одному Бене известно.
Для чего Зе эту идею выдал на гора именно сейчас, тоже понятно. Некоторые категории избирателей задаются вопросом - а когда, собственно, будут посадки Петра Порошенко и его соратников, обещанные Зеленским?
Вот чтоб их успокоить и побудить еще раз поверить Зе-команде и проголосовать за "Слугу народа" на выборах, и брошен в массы этот симулякр. Посадок нет. Но зато вот будет вам люстрация. Когда-нибудь в будущем, если вы за нас проголосуете. Примите и распишитесь."
airmax78 написав:..Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. ..
ваш, опус, простите, глупый и необоснованный. Вы говорите АЭС строить дорого? а построить соответствующие по генерации "зеленые" мощности дешевле?? Вроде прохладно в Киеве сегодня, а ощущение, что перегрелись. АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле. Атом не выделяет СО2, если это аргумент Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки! Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы"
Росатом пусть строит в нечерноземье и на вечной мерзлоте. Где они: Вестингаус, Китай? Почему не стоят в очереди за право построить в Украине атомную станцию? Может быть у Украины нет денег заплатить за строительство? А почему сами не хотят ей владеть? Может потому что тариф на атомную э/э в Украине вообще микроскопический и строить ради его получения АЭС дураков нет? А вся прелесть ВЭЭ в том, что инвестиции в рост мощностей могут быть лавинообразными, потому что порог входа от нескольких тысяч долларов. Поэтому я не верю в 1-2-3-5 новых АЭС в Украине в ближайшие 10 лет. А в ветряк и солнечную батарею на каждом углу - верю. И да - это выход. И система аукционов очень быстро приведет цены на ВЭЭ к рыночному уровню.
А я додам 1 Крім мізерності суми входу на ринок будівництва СЕС (1000(1.5 квт потужності-35000 доларів(50 квт потужності, максимально на сьогодні дозволений для приватників) Сама вартість 1Квт потужності в 2 рази менша ніж такаж вартість на атомній чи тепловій генерації СЕС=700 доларів -квт ,АЕС,ТЕС=1500 доларів квт 2 СЕС (ВЕС) має як свої плюси так і мінуси Плюси - після спорудження для генерації не потребує закупівлі енергоносіїв - внаслідок малої потужності не потребує будівництва магістральних високовольтних ЛЕП Мінуси серьозний всього один - поганоманеврові..... ,але здорожчення в 1.5 рази дозволяє забезпечити акамуляторами , які будуть в стані акамулювати згенеровану за добу енергію і віддати її в дві-три пікові години споживання
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69