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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 350935103511351235133514> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 183 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 51 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 183 Додано: Чет 11 лип, 2019 16:19 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Власть имущие конкурируют прежде всего между собой. Власть имущие конкурируют прежде всего между собой. І тому в інтересах маленьких буржуа , не залежно від верхівки -думати про нарощування своїх мязів і капіталів...

так це далеко від соціальної рівності....,

так це не більше 20% успішних і 80% найнятих...

Але це краще ніж сьогоднішніх - 95% найнятих і 5% успішних....

Саме тому , тих 15% які можуть піти трошки наперекір системі - і повинні піти..

А вимагати від сьогоднішніх 95% найнятих-щоб вони на 100% щось робили правильно - ідея дурна і бездарна... і приклад срср це наочно довів. І тому в інтересах маленьких буржуа , не залежно від верхівки -думати про нарощування своїх мязів і капіталів...так це далеко від соціальної рівності....,так це не більше 20% успішних і 80% найнятих...Але це краще ніж сьогоднішніх - 95% найнятих і 5% успішних....Саме тому , тих 15% які можуть піти трошки наперекір системі - і повинні піти..А вимагати від сьогоднішніх 95% найнятих-щоб вони на 100% щось робили правильно - ідея дурна і бездарна... і приклад срср це наочно довів.



Так оглянитесь вокруг.

Именно этим большинство народа и занимается ... печется о себе, для себя.

Вплоть до сбегания за бугор.



З.Ы. Вы не желаете признать основного:

как лет 10 назад написал умнейший форумчанин Мыцик - вся Украина в СКМ не поместится.

То есть эти 15% (ахметовы, айтишники, аграрии и т.д., которые есть уже) всю Украину не вытянут...



Нужно чтобы их было больше!

А Вы всё о совке, социальной рiвностi)))

Проблема не в ностальгирующих по совку. Так оглянитесь вокруг.Именно этим большинство народа и занимается ... печется о себе, для себя.Вплоть до сбегания за бугор.З.Ы. Вы не желаете признать основного:как лет 10 назад написал умнейший форумчанин Мыцик - вся Украина в СКМ не поместится.То есть эти 15% (ахметовы, айтишники, аграрии и т.д., которые есть уже) всю Украину не вытянут...Нужно чтобы их было больше!А Вы всё о совке, социальной рiвностi)))Проблема не в ностальгирующих по совку. 1 СКМ+Ахметови+айтішники= від 1 до 3%

Я пишу про 20%

2 В жодній країні світу не має більше 30% активних,які щось самостійно або з допомогою найнятих створюють

3 Саме Ваша заявка про те що все населення(або більшість тобто більше 50%) буде саме щось робити якщо йому створять умови верхи - і є утопією.

Максимум 10% щось самостійно створять і наймуть(а також проконтролюють виконання) 50% в цьому створеному працювати... інших 40% це ті які можуть тільки споживати(пенсіонери,інваліди,діти,люмпени ....)



Тому

Ніколи ,жодна влада,яка займає від 0.01% (вища влада) до 2%(вища влада+силові структури) - не зможе змусити ефективно працювати впливаючи на населення тільки текстами законів чи судовими рішеннями

В той час коли буржуа зможуть змусити ефективно працювати прошарок населення яке в 5-7 разів більше від кількості цих буржуа. 1 СКМ+Ахметови+айтішники= від 1 до 3%Я пишу про 20%2 В жодній країні світу не має більше 30% активних,які щось самостійно або з допомогою найнятих створюють3 Саме Ваша заявка про те що все населення(або більшість тобто більше 50%) буде саме щось робити якщо йому створять умови верхи - і є утопією.Максимум 10% щось самостійно створять і наймуть(а також проконтролюють виконання) 50% в цьому створеному працювати... інших 40% це ті які можуть тільки споживати(пенсіонери,інваліди,діти,люмпени ....)ТомуНіколи ,жодна влада,яка займає від 0.01% (вища влада) до 2%(вища влада+силові структури) - не зможе змусити ефективно працювати впливаючи на населення тільки текстами законів чи судовими рішеннямиВ той час коли буржуа зможуть змусити ефективно працювати прошарок населення яке в 5-7 разів більше від кількості цих буржуа. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21159 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 16:20



https://news.liga.net/politics/news/v-es-sud-otmenil-sanktsii-2018-goda-protiv-yanukovicha-i-ego-komandy

Суд Европейского Союза принял решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.



Вот наверное кем он собирается заменять люстрированных чиновников. Очередная громкая победа зекоманды!Вот наверное кем он собирается заменять люстрированных чиновников. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4493 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 16:23



Уточняется, что решение было принято Судом ЕС в четверг по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка, его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.



Решение касается санкций, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе. Источник: https://censor.net.ua/n3137016



Ничего не понял, что отменили, а что не отменили. Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников – продленные в 2018 году.Уточняется, что решение было принято Судом ЕС в четверг по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка, его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.Решение касается санкций, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе. Источник:Ничего не понял, что отменили, а что не отменили. Востаннє редагувалось freeze в Чет 11 лип, 2019 16:27, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 12196 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5238 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 16:23

мои предыдущие посты читаете?

что-то про реактор на быстрых нейтронах! )))))))))))))

но это подсказка, дальше сами малацца!мои предыдущие посты читаете?что-то про реактор на быстрых нейтронах!)))))))))))))но это подсказка, дальше сами sequence Повідомлень: 2550 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 16:29 sequence написав: малацца!

мои предыдущие посты читаете?

что-то про реактор на быстрых нейтронах! )))))))))))))

но это подсказка, дальше сами малацца!мои предыдущие посты читаете?что-то про реактор на быстрых нейтронах!)))))))))))))но это подсказка, дальше сами



Прочитал уже после публикации своего поста. И? У науки нет отечества - зачем политизировать?



Да, идея стара, но безопасно воплотить в жизнь удалось недавно.



А первые тачскрин смартфоны, если кто не помнит, были от малоизвестных сегодня производителей htc и palm, но технология выстрелила много позже с выходов iPhone. Таких примеров - десятки Прочитал уже после публикации своего поста. И? У науки нет отечества - зачем политизировать?Да, идея стара, но безопасно воплотить в жизнь удалось недавно.А первые тачскрин смартфоны, если кто не помнит, были от малоизвестных сегодня производителей htc и palm, но технология выстрелила много позже с выходов iPhone. Таких примеров - десятки Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 лип, 2019 16:30, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2910 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 16:29 Главный редактор "Страны" Игорь Гужва назвал идею Зе о люстрации чиновников времён каденции Порошенко профанацией предвыборных обещаний президента, который обещал посадить "свинарчуков".



"Президент Зеленский решил выступить с идеей люстрации чиновников времен Порошенко. Оценивать ее сейчас бессмысленно. Так как в ближайшее время в жизнь она точно не воплотится. Нынешний парламент, который заканчивает свою работу, такой закон точно не примет. А когда до него дойдут руки у новой Рады одному Бене известно.



Для чего Зе эту идею выдал на гора именно сейчас, тоже понятно. Некоторые категории избирателей задаются вопросом - а когда, собственно, будут посадки Петра Порошенко и его соратников, обещанные Зеленским?



Вот чтоб их успокоить и побудить еще раз поверить Зе-команде и проголосовать за "Слугу народа" на выборах, и брошен в массы этот симулякр. Посадок нет. Но зато вот будет вам люстрация. Когда-нибудь в будущем, если вы за нас проголосуете. Примите и распишитесь." freeze 4 Повідомлень: 12196 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5238 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 16:30 freeze написав: ..

Ничего не понял, что отменили, а что не отменили. ..Ничего не понял, что отменили, а что не отменили.

та да, какая-то незрадная зрада та да, какая-то незрадная зрада sequence Повідомлень: 2550 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 16:30 airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав: ..Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. .. ..Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. .. ваш, опус, простите, глупый и необоснованный.

Вы говорите АЭС строить дорого? а построить соответствующие по генерации "зеленые" мощности дешевле?? Вроде прохладно в Киеве сегодня, а ощущение, что перегрелись.

АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.

Атом не выделяет СО2, если это аргумент

Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!

Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы" ваш, опус, простите, глупый и необоснованный.Вы говорите АЭС строить дорого? а построить соответствующие по генерации "зеленые" мощности дешевле?? Вроде прохладно в Киеве сегодня, а ощущение, что перегрелись.АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.Атом не выделяет СО2, если это аргументНо энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы" Росатом пусть строит в нечерноземье и на вечной мерзлоте. Где они: Вестингаус, Китай? Почему не стоят в очереди за право построить в Украине атомную станцию? Может быть у Украины нет денег заплатить за строительство? А почему сами не хотят ей владеть? Может потому что тариф на атомную э/э в Украине вообще микроскопический и строить ради его получения АЭС дураков нет?

А вся прелесть ВЭЭ в том, что инвестиции в рост мощностей могут быть лавинообразными, потому что порог входа от нескольких тысяч долларов. Поэтому я не верю в 1-2-3-5 новых АЭС в Украине в ближайшие 10 лет. А в ветряк и солнечную батарею на каждом углу - верю. И да - это выход. И система аукционов очень быстро приведет цены на ВЭЭ к рыночному уровню. Росатом пусть строит в нечерноземье и на вечной мерзлоте. Где они: Вестингаус, Китай? Почему не стоят в очереди за право построить в Украине атомную станцию? Может быть у Украины нет денег заплатить за строительство? А почему сами не хотят ей владеть? Может потому что тариф на атомную э/э в Украине вообще микроскопический и строить ради его получения АЭС дураков нет?А вся прелесть ВЭЭ в том, что инвестиции в рост мощностей могут быть лавинообразными, потому что порог входа от нескольких тысяч долларов. Поэтому я не верю в 1-2-3-5 новых АЭС в Украине в ближайшие 10 лет. А в ветряк и солнечную батарею на каждом углу - верю. И да - это выход. И система аукционов очень быстро приведет цены на ВЭЭ к рыночному уровню. А я додам

1 Крім мізерності суми входу на ринок будівництва СЕС (1000(1.5 квт потужності-35000 доларів(50 квт потужності, максимально на сьогодні дозволений для приватників)

Сама вартість 1Квт потужності в 2 рази менша ніж такаж вартість на атомній чи тепловій генерації

СЕС=700 доларів -квт ,АЕС,ТЕС=1500 доларів квт

2 СЕС (ВЕС) має як свої плюси так і мінуси

Плюси

- після спорудження для генерації не потребує закупівлі енергоносіїв

- внаслідок малої потужності не потребує будівництва магістральних високовольтних ЛЕП

Мінуси

серьозний всього один - поганоманеврові..... ,але здорожчення в 1.5 рази дозволяє забезпечити акамуляторами , які будуть в стані акамулювати згенеровану за добу енергію і віддати її в дві-три пікові години споживання А я додам1 Крім мізерності суми входу на ринок будівництва СЕС (1000(1.5 квт потужності-35000 доларів(50 квт потужності, максимально на сьогодні дозволений для приватників)Сама вартість 1Квт потужності в 2 рази менша ніж такаж вартість на атомній чи тепловій генераціїСЕС=700 доларів -квт ,АЕС,ТЕС=1500 доларів квт2 СЕС (ВЕС) має як свої плюси так і мінусиПлюси- після спорудження для генерації не потребує закупівлі енергоносіїв- внаслідок малої потужності не потребує будівництва магістральних високовольтних ЛЕПМінусисерьозний всього один - поганоманеврові..... ,але здорожчення в 1.5 рази дозволяє забезпечити акамуляторами , які будуть в стані акамулювати згенеровану за добу енергію і віддати її в дві-три пікові години споживання в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21159 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 16:31 airmax78 написав: mephala написав: airmax78 написав: В Германии отлично все работает. В Германии отлично все работает.

в німеччині закладають строк окупності 20 років.

а недавно в сша побудували з строком окупності 30 років. правда там і ціна вийшла 3 центи за кіловат

нам таке не снилося нажаль. в німеччині закладають строк окупності 20 років.а недавно в сша побудували з строком окупності 30 років. правда там і ціна вийшла 3 центи за кіловатнам таке не снилося нажаль.

В Германии сейчас цена капитала - 0%. У нас - ОВГЗ правительство под 6,75% выпускает и это грейт сакцесс после 10+%. В Германии сейчас цена капитала - 0%. У нас - ОВГЗ правительство под 6,75% выпускает и это грейт сакцесс после 10+%.

Одно небольшое различие - в Германии гособлигации под 0+ процентов выпускаются в СОБСТВЕННОЙ валюте. На Украине - В ЧУЖОЙ. А в собственной - под 17,5% годовых на срок от 13-ти недель Одно небольшое различие - в Германии гособлигации под 0+ процентов выпускаются в СОБСТВЕННОЙ валюте. На Украине - В ЧУЖОЙ. А в собственной - под 17,5% годовых на срок от 13-ти недель Волгарь Повідомлень: 6785 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 16:33 zРадио написав: sequence написав: .. зачем политизировать?

.. зачем политизировать? а как тут не политизировать, когда кроме русских, никто не занимается этим типом реакторами сейчас.

потому у Волгаря и спрашиваю, и тут, неожиданно, он (они) не знают! ) а как тут не политизировать, когда кроме русских, никто не занимается этим типом реакторами сейчас.потому у Волгаря и спрашиваю, и тут, неожиданно, он (они) не знают! sequence Повідомлень: 2550 З нами з: 29.12.15 Подякував: 303 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 350935103511351235133514> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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