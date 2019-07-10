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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 183
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
51
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:19

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Власть имущие конкурируют прежде всего между собой.
І тому в інтересах маленьких буржуа , не залежно від верхівки -думати про нарощування своїх мязів і капіталів...
так це далеко від соціальної рівності....,
так це не більше 20% успішних і 80% найнятих...
Але це краще ніж сьогоднішніх - 95% найнятих і 5% успішних....
Саме тому , тих 15% які можуть піти трошки наперекір системі - і повинні піти..
А вимагати від сьогоднішніх 95% найнятих-щоб вони на 100% щось робили правильно - ідея дурна і бездарна... і приклад срср це наочно довів.

:lol: :lol: :lol:
Так оглянитесь вокруг.
Именно этим большинство народа и занимается ... печется о себе, для себя.
Вплоть до сбегания за бугор.

З.Ы. Вы не желаете признать основного:
как лет 10 назад написал умнейший форумчанин Мыцик - вся Украина в СКМ не поместится.
То есть эти 15% (ахметовы, айтишники, аграрии и т.д., которые есть уже) всю Украину не вытянут...

Нужно чтобы их было больше!
А Вы всё о совке, социальной рiвностi)))
Проблема не в ностальгирующих по совку.
1 СКМ+Ахметови+айтішники= від 1 до 3%
Я пишу про 20%
2 В жодній країні світу не має більше 30% активних,які щось самостійно або з допомогою найнятих створюють
3 Саме Ваша заявка про те що все населення(або більшість тобто більше 50%) буде саме щось робити якщо йому створять умови верхи - і є утопією.
Максимум 10% щось самостійно створять і наймуть(а також проконтролюють виконання) 50% в цьому створеному працювати... інших 40% це ті які можуть тільки споживати(пенсіонери,інваліди,діти,люмпени ....)

Тому
Ніколи ,жодна влада,яка займає від 0.01% (вища влада) до 2%(вища влада+силові структури) - не зможе змусити ефективно працювати впливаючи на населення тільки текстами законів чи судовими рішеннями
В той час коли буржуа зможуть змусити ефективно працювати прошарок населення яке в 5-7 разів більше від кількості цих буржуа.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:20

Очередная громкая победа зекоманды!

https://news.liga.net/politics/news/v-es-sud-otmenil-sanktsii-2018-goda-protiv-yanukovicha-i-ego-komandy
Суд Европейского Союза принял решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.


Вот наверное кем он собирается заменять люстрированных чиновников. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:23

Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников – продленные в 2018 году.

Уточняется, что решение было принято Судом ЕС в четверг по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка, его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.

Решение касается санкций, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе. Источник: https://censor.net.ua/n3137016

Ничего не понял, что отменили, а что не отменили.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 11 лип, 2019 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:23

малацца!
мои предыдущие посты читаете?
что-то про реактор на быстрых нейтронах! :))))))))))))))
но это подсказка, дальше сами
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:29

  sequence написав: малацца!
мои предыдущие посты читаете?
что-то про реактор на быстрых нейтронах! :))))))))))))))
но это подсказка, дальше сами


Прочитал уже после публикации своего поста. И? У науки нет отечества - зачем политизировать?

Да, идея стара, но безопасно воплотить в жизнь удалось недавно.

А первые тачскрин смартфоны, если кто не помнит, были от малоизвестных сегодня производителей htc и palm, но технология выстрелила много позже с выходов iPhone. Таких примеров - десятки
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 лип, 2019 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:29

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва назвал идею Зе о люстрации чиновников времён каденции Порошенко профанацией предвыборных обещаний президента, который обещал посадить "свинарчуков".

"Президент Зеленский решил выступить с идеей люстрации чиновников времен Порошенко. Оценивать ее сейчас бессмысленно. Так как в ближайшее время в жизнь она точно не воплотится. Нынешний парламент, который заканчивает свою работу, такой закон точно не примет. А когда до него дойдут руки у новой Рады одному Бене известно.

Для чего Зе эту идею выдал на гора именно сейчас, тоже понятно. Некоторые категории избирателей задаются вопросом - а когда, собственно, будут посадки Петра Порошенко и его соратников, обещанные Зеленским?

Вот чтоб их успокоить и побудить еще раз поверить Зе-команде и проголосовать за "Слугу народа" на выборах, и брошен в массы этот симулякр. Посадок нет. Но зато вот будет вам люстрация. Когда-нибудь в будущем, если вы за нас проголосуете. Примите и распишитесь."
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:30

  freeze написав:..
Ничего не понял, что отменили, а что не отменили.

та да, какая-то незрадная зрада
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:30

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. ..
ваш, опус, простите, глупый и необоснованный.
Вы говорите АЭС строить дорого? а построить соответствующие по генерации "зеленые" мощности дешевле?? Вроде прохладно в Киеве сегодня, а ощущение, что перегрелись.
АЭС строят Вестингаус, Росатом и Китай - пригласите китайцев, там дешевле.
Атом не выделяет СО2, если это аргумент
Но энергия должна быть дешевой - иначе швах, сворачиваемся и превращаемся в "аграрную сверхдержаву". Проклятый совок приучил к дешевой энергии, проклятые сцуки!
Даже айтишники уедут с "зелеными счетами". И никто не пересядет на "Теслы"
Росатом пусть строит в нечерноземье и на вечной мерзлоте. Где они: Вестингаус, Китай? Почему не стоят в очереди за право построить в Украине атомную станцию? Может быть у Украины нет денег заплатить за строительство? А почему сами не хотят ей владеть? Может потому что тариф на атомную э/э в Украине вообще микроскопический и строить ради его получения АЭС дураков нет?
А вся прелесть ВЭЭ в том, что инвестиции в рост мощностей могут быть лавинообразными, потому что порог входа от нескольких тысяч долларов. Поэтому я не верю в 1-2-3-5 новых АЭС в Украине в ближайшие 10 лет. А в ветряк и солнечную батарею на каждом углу - верю. И да - это выход. И система аукционов очень быстро приведет цены на ВЭЭ к рыночному уровню.
А я додам
1 Крім мізерності суми входу на ринок будівництва СЕС (1000(1.5 квт потужності-35000 доларів(50 квт потужності, максимально на сьогодні дозволений для приватників)
Сама вартість 1Квт потужності в 2 рази менша ніж такаж вартість на атомній чи тепловій генерації
СЕС=700 доларів -квт ,АЕС,ТЕС=1500 доларів квт
2 СЕС (ВЕС) має як свої плюси так і мінуси
Плюси
- після спорудження для генерації не потребує закупівлі енергоносіїв
- внаслідок малої потужності не потребує будівництва магістральних високовольтних ЛЕП
Мінуси
серьозний всього один - поганоманеврові..... ,але здорожчення в 1.5 рази дозволяє забезпечити акамуляторами , які будуть в стані акамулювати згенеровану за добу енергію і віддати її в дві-три пікові години споживання
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:31

  airmax78 написав:
  mephala написав:
  airmax78 написав:В Германии отлично все работает.

в німеччині закладають строк окупності 20 років.
а недавно в сша побудували з строком окупності 30 років. правда там і ціна вийшла 3 центи за кіловат
нам таке не снилося нажаль.

В Германии сейчас цена капитала - 0%. У нас - ОВГЗ правительство под 6,75% выпускает и это грейт сакцесс после 10+%.

Одно небольшое различие - в Германии гособлигации под 0+ процентов выпускаются в СОБСТВЕННОЙ валюте. На Украине - В ЧУЖОЙ. А в собственной - под 17,5% годовых на срок от 13-ти недель
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:33

  zРадио написав:
  sequence написав:.. зачем политизировать?
а как тут не политизировать, когда кроме русских, никто не занимается этим типом реакторами сейчас.
потому у Волгаря и спрашиваю, и тут, неожиданно, он (они) не знают! :))
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