Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Клоун хоче влаштувати грандіозний переділ держмайна? Причому - однобоко!!!
"Президент Володимир Зеленський заявив сьогодні, що збирається люструвати всіх керівників України в 2014-2019-му роках - Президента України, Голову Верховної Ради, Генерального прокурора, Голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств, народних депутатів України та членів Кабінету міністрів. Кумедно, але серед тих, кого зібрався люструвати президент, за його логікою, мають бути і три його соратники, яких він щойно призначив - секретар РНБО Данилюк був міністром фінансів, глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус був міністром економіки, глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв був народним депутатом"
Frant написав:Клоун хоче влаштувати грандіозний переділ держмайна? Причому - однобоко!!!
"Президент Володимир Зеленський заявив сьогодні, що збирається люструвати всіх керівників України в 2014-2019-му роках - Президента України, Голову Верховної Ради, Генерального прокурора, Голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств, народних депутатів України та членів Кабінету міністрів. Кумедно, але серед тих, кого зібрався люструвати президент, за його логікою, мають бути і три його соратники, яких він щойно призначив - секретар РНБО Данилюк був міністром фінансів, глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус був міністром економіки, глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв був народним депутатом"
rjkz написав:.. бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.
согласен. остается вопрос - чего их так много именно на этом форуме? сие остается для меня неразрешимой загадкой. как по мне, большинство старожил отлично себя чухали при любой власти
Видимо, политика хозяев сайта.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Люстрировать выборные должности - это уж точно марксизм-ленинизм как ниже написал Starikan
Или взять ОппоПлатформу-За Життя - первые номера в списке, депутаты ВР из этого периода.
Ну и вишенка на тортике
С 17 июля 2014 — постоянный представитель президента Украины в Кабинете Министров Украины.
С 25 сентября 2015 — заместитель главы Администрации президента Украины.
14 апреля 2016 года Верховная рада Украины утвердила новый состав Кабинета Министров Украины (правительство Гройсмана), Александр Данилюк назначен на должность министра финансов Украины[4].
То есть будет "люстрация" по принципу - этого люстрировать, этого не трогать. Впрочем, Зеленский в юридические тонкости не вникает от слова совсем.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
а как тут не политизировать, когда кроме русских, никто не занимается этим типом реакторами сейчас. потому у Волгаря и спрашиваю, и тут, неожиданно, он (они) не знают! )
Не знаю. У меня племянник работает в АтомПроекте, они как раз проектируют Островецкую АЭС в РБ. А про реакторы на быстрых нейтронах я читал еще лет 40 назад. Был такой журнал - Техника - молодежи, там с упоением описывалось как атом (а главное, чистый термояд) уже лет через 10 в корне изменят жизнь на Земле. С первым продолжают экспериментировать. Со вторым....
А вот чудесное За год состояние Порошенко увеличилось в 80 раз и много других о том, как состояние Порошенко увеличилось в 80 раз. Но речь идёт о его доходах, а не состоянии(стоимости активов) Но мы же на финансовом форуме, для вас ведь, что доходы, что активы, что состояние - один чёрт (с) Зеленский.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Чтобы с помощью СЭС сгенерировать 1 ТВтч э/э в год при нашем уровне инсоляции (сгенерировать там, где они нужны, в том числе в районе Киева, а не там где больше всего можно набарыжить), необходимо инвестировать порядка 2 млрд долларов. А АЭС генерируют 80 ТВтч в год!
При этом 1 блок АЭС, построенный с нуля, стоит порядка 3 млрд долларов и генерирует 7-8 ТВтч в год. А глубоко-модернизированный - до 1 млрд долларов.
Починаємо розбиратись Спочатку СЕС 1 Квт потужності=700 доларів 250 сонячних днів* 8 годин з потрібною інсоляцією=2МВт години Вартість 1 ТВт години =500000 * 700 =0.35 млрд доларів Вартість 8 ТВт годин= 2.8 млрд доларів 2 АЕС який генерує 8 ТВт годин =3 млрд доларів разово + постійна закупка твелів+вартість утилізації твелів+вартість ЛЕП потужністю в МегаВати
зрадіо - я користувався виключно вашими цифрами.. в мене вийшло що спорудження СЕС коштує практично стільки ж скільки коштує спорудження такоїж по віддачі АЕС... Прошу проаналізувати і показати мені і форумчанам хто і де помилився... А потім по результатам аналізу який врахує що не треба акамулювати мільярди доларів і чекати десятки років на закінчення будівництва + не будувати могильники,не купувати Твели і мати практично таку ж маневреність як і в АЕС
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 лип, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
а как тут не политизировать, когда кроме русских, никто не занимается этим типом реакторами сейчас. потому у Волгаря и спрашиваю, и тут, неожиданно, он (они) не знают! )
Это неправда! Я же говорю - вы политизируете, прочитав в Википедии список действующих реакторов! Я о научных разработках, которые ведутся Японией, Южной Кореей, Китаем и Индией, помимо РФ. Это половина государств мира, умеющих управляться с атомом. И, обратите внимание, я говорю о перспективе, а не ретроспективе.
Здесь "знатоки" разглагольствуют о солнечней энергии, забывая и о ее ядерной природе! Альтернатив ядерной энергии у человечества нет (по крайней мере на данном этапе развития теоретической физики). Ни ветровая, ни солнечная энергия неприменимы в просторах космоса, и являются "переходной" прокладкой на пару десятилетий
budivelnik написав:Починаємо розбиратись Спочатку СЕС 1 Квт потужності=700 доларів 250 сонячних днів* 8 годин з потрібною інсоляцією=2МВт години=0.002ТВт годин Вартість 1 ТВт години =500 * 700 =0.00035 млрд доларів Вартість 8 ТВт годин= 0.0028 млрд доларів 2 АЕС який генерує 8 ТВт годин =3 млрд доларів разово + постійна закупка твелів+вартість утилізації твелів+вартість ЛЕП потужністю в МегаВати
зрадіо - я користувався виключно вашими цифрами.. в мене вийшло що спорудження СЕС в 1000 разів дешевше від спорудження такоїж по віддачі АЕС... Прошу проаналізувати і показати мені і форумчанам хто і де помилився... А потім по результатам аналізу покинути ряди зрадофілів і відправитись в третій клас вивчати математику спочатку.
Что такое "потрібна інсоляція"? Потрібна тебе для левых расчетов?
Ты что не понимаешь, что 1 кВт мощности СЭС в Сахаре и под Киевом - это 2 большие разницы, в то время как для АЭС параллельно?
Ты сначала изучи физику процесса, а затем креативь, ладно?