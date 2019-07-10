Додано: Чет 11 лип, 2019 17:10

Sommer написав: zРадио написав: Ни ветровая, ни солнечная энергия неприменимы в просторах космоса Ни ветровая, ни солнечная энергия



(фейспалм)



Блин, понабрали школоты по обьявлениям. Ты хоть раз картинку спутника/МКС видел? Там такие панели с квадратиками наблюдал? Знаешь что это? (фейспалм)Блин, понабрали школоты по обьявлениям. Ты хоть раз картинку спутника/МКС видел? Там такие панели с квадратиками наблюдал? Знаешь что это?

Земная орбита - предел твоих фантазий? Тот еще космос... Хорошо, что визионеры не слушают нашего СоммераХотя его даже на этом форуме никто не слушаетДа будет тебе известно, что уже на Марсе солнечной энергии - в 4 раза меньше, чем на Земле, на Юпитере - в 14 раз меньше, на Сатурне - в 32 раза меньше, и т.д. Ну а на краю Солнечной системы ее практически нет. За пределами - совсем нет.Блин, как школоте неграмотной надо разъяснять