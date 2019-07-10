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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:58
zРадио написав:
.. я говорю о перспективе.. .
вы говорите о временном диапазоне 10 лет - тут кроме русских тупо никто не успеет построить.
потому что ни одного рабочего проекта нет - а это значит, что и не будет через 10 лет энергии урана 238, тем более массовой. Тем более, нужны центрифури, чтобы из отходов сделать 238 и т.д.
ЗЫ педивикия суть последний из ресурсов, который я читаю.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:58
sequence написав: zРадио написав: sequence написав:
.. зачем политизировать?
а как тут не политизировать, когда кроме русских, никто не занимается этим типом реакторами сейчас.
Потому что... никому нафиг не надо.
Ты еще здесь настойку на боярышнике пиарь, ей тоже никто кроме лишнехромосомных не увлекается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:59
Уже и Евросуд подмял под себя, нехороший.
Frant написав:
Зеленський - ще гірший, ніж Порох.
В усіх відношеннях.
Скоро ми це відчуємо.
Авжеж!
freeze написав:
Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен Порошенко
А иначе ПАП
илломы из украинского организма не выведешь.
Поэтому не следует распыляться на партии "за мир". Если, конечно, за 5 лет не смирились.
Востаннє редагувалось Аlександр
в Чет 11 лип, 2019 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 17:00
zРадио написав:
..
Ты сначала изучи физику процесса, а затем креативь, ладно?
какая физика, вы на приколе?!
прапорщик внимательно изучил теорию монтажа неодимовых магнитов на счетчики и всюду ее пытается применить!
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Додано: Чет 11 лип, 2019 17:01
zРадио написав:
Ни ветровая, ни солнечная энергия неприменимы в просторах космоса
(фейспалм)
Блин, понабрали школоты по обьявлениям. Ты хоть раз картинку спутника/МКС видел? Там такие панели с квадратиками наблюдал? Знаешь что это?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 17:07
sequence написав: zРадио написав:
.. я говорю о перспективе.. .
вы говорите о временном диапазоне 10 лет - тут кроме русских тупо никто не успеет построить.
Ты забыл аккаунт поменять.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 17:10
Sommer написав: zРадио написав:
Ни ветровая, ни солнечная энергия неприменимы в просторах космоса
(фейспалм)
Блин, понабрали школоты по обьявлениям. Ты хоть раз картинку спутника/МКС видел? Там такие панели с квадратиками наблюдал? Знаешь что это?
Земная орбита - предел твоих фантазий? Тот еще космос... Хорошо, что визионеры не слушают нашего Соммера
Хотя его даже на этом форуме никто не слушает
Да будет тебе известно, что уже на Марсе солнечной энергии - в 4 раза меньше, чем на Земле, на Юпитере - в 14 раз меньше, на Сатурне - в 32 раза меньше, и т.д. Ну а на краю Солнечной системы ее практически нет. За пределами - совсем нет.
Блин, как школоте неграмотной надо разъяснять
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 11 лип, 2019 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 17:10
freeze написав: Frant написав:
"Президент Володимир Зеленський заявив сьогодні, що збирається люструвати всіх керівників України в 2014-2019-му роках - Президента України, Голову Верховної Ради, Генерального прокурора, Голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств, народних депутатів України та членів Кабінету міністрів. Кумедно, але серед тих, кого зібрався люструвати президент, за його логікою, мають бути і три його соратники, яких він щойно призначив - секретар РНБО Данилюк був міністром фінансів, глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус був міністром економіки, глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв був народним депутатом"
"Ну ах*еть теперь", - хором ответили Аваков, Данилюк и Абромавичус"
Зе сходит на популистский трэш.
На выборах президента Голобородько сработало, сработает и на выборах в ВР.
Он же в сериале расстреливал ВР, народ об этом и мечтает.
Эх, жаль, на 2 года опоздали с выборами, отметили бы расстрелами 100-летие Великой Октябрьской
Волошин : "Зеленский должен посадить преступников из прошлой власти, а не предлагать люстрировать всех так, чтоб страной остались управлять йолопы в шортиках".
Вообще-то сажает не президент, а суд, но это так, детали, не интересующие пересичного. Он хочет крови и мести.
И маленький вопрос: преступники были только при Порохе? Видимо, да, ведь суд ЕС освободил от санкций овощное окружение.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
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Додано: Чет 11 лип, 2019 17:10
sequence написав: zРадио написав:
..
Ты сначала изучи физику процесса, а затем креативь, ладно?
какая физика, вы на приколе?!
прапорщик внимательно изучил теорию монтажа неодимовых магнитов на счетчики и всюду ее пытается применить!
Поскалити зуби встигли обоє знавців - а те що
а - я помилився в 1000 разів
б - встиг виправити самостійно свою помилку
знавці науки і енергетики так і не помітили..
Хтось повірить що знавець енергоринку (як позиціонує себе зрадіо) не помітить розходження в 1000 разів?
Тому ось нова версія порівняння спорудження СЕС і АЕСПочинаємо розбиратись
Спочатку СЕС
1 Квт потужності=700 доларів
250 сонячних днів* 8 годин з потрібною інсоляцією=2МВт години
Вартість 1 ТВт години =500000 * 700 =0.35 млрд доларів
Вартість 8 ТВт годин= 2.8 млрд доларів
2 АЕС який генерує 8 ТВт годин =3 млрд доларів разово + постійна закупка твелів+вартість утилізації твелів+вартість ЛЕП потужністю в МегаВати
зрадіо - я користувався виключно вашими цифрами.. в мене вийшло що спорудження СЕС коштує практично стільки ж скільки коштує спорудження такоїж по віддачі АЕС...
Прошу проаналізувати і показати мені і форумчанам хто і де помилився...
А потім по результатам аналізу який врахує що не треба акамулювати мільярди доларів і чекати десятки років на закінчення будівництва + не будувати могильники,не купувати Твели і мати практично таку ж маневреність як і в АЕС
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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