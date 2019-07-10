Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
вы говорите о временном диапазоне 10 лет - тут кроме русских тупо никто не успеет построить. потому что ни одного рабочего проекта нет - а это значит, что и не будет через 10 лет энергии урана 238, тем более массовой. Тем более, нужны центрифури, чтобы из отходов сделать 238 и т.д. ЗЫ педивикия суть последний из ресурсов, который я читаю.
10-20 лет (я там в скобочках уточнял). Это как раз пероид массовой остановки реакторов старых типов, которые до 1986-го по всему миру клепали как пирожки, а затем перестали.
zРадио написав:Что такое "потрібна інсоляція"? Потрібна тебе для левых расчетов? Ты что не понимаешь, что 1 кВт мощности СЭС в Сахаре и под Киевом - это 2 большие разницы, в то время как для АЭС параллельно? Ты сначала изучи физику процесса, а затем креативь, ладно?
Працюючи по методичкам-людина не в стані вникнути в суть процесу... Я оперую величиною Потужність... Так для отримання однієї і тієї ж потужності в Києві і Сахарі - потрібна різна кількість м2 фотопанелей(десь в 1.6-1.9 рази , тобто в Києві 1.8 м2 дасть таку саму потужність як в Сахарі 1 м2)..... Але ще раз 1 Де в мене описано скільки м2 площі буде займати фотопанель? 2 Чи знає наш знавець , що панелі не становлять навіть 50% у вартості всього обладнання?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 лип, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Поскалити зуби встигли обоє знавців - а те що а - я помилився в 1000 разів б - встиг виправити самостійно свою помилку знавці науки і енергетики так і не помітили.. Хтось повірить що знавець енергоринку (як позиціонує себе зрадіо) не помітить розходження в 1000 разів?
Не льсти себе - я не читал дальше бреда про "потрібну інсоляцію". И пока ты не переведешь расчеты с проектных мощностей в объемы генерации, читать и не стану!
Sommer написав:Для тебя орбита МКС - не космос? Ну впрочем, чего же еще ожидать.
Красиво слился Этот космос еще в 60-х годах прошлого века покорили! Ты прекрасно понимаешь, о каком я космосе говорил. Но зачем-то продолжаешь придуpивaться. Зачем - понять тяжело. Тут же нет предмета для спора! Земные панели СЭС освоению космоса не помогут, в отличие от перспективных малогабаритных ядерных реакторах будущего
budivelnik написав:Поскалити зуби встигли обоє знавців - а те що а - я помилився в 1000 разів б - встиг виправити самостійно свою помилку знавці науки і енергетики так і не помітили.. Хтось повірить що знавець енергоринку (як позиціонує себе зрадіо) не помітить розходження в 1000 разів?
Не льсти себе - я не читал дальше бреда про "потрібну інсоляцію". И пока ты не переведешь расчеты с проектных мощностей в объемы генерации, читать и не стану!
Вже перевів і малюнок тобі в допомогу 1 Для потужності в 1 Квт потрібно 5 м2 фотопанелей 2 З 5 м2 можна отримати 2 Мвт години в рік 3 Для отримання 8 ТВт годин в рік потрібно 20 000 м2 панелей , потужністю в 4ГВт , вартістю в 2.8 млрд доларів
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 лип, 2019 17:35, всього редагувалось 2 разів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze написав:Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Люстрировать выборные должности - это уж точно марксизм-ленинизм как ниже написал Starikan
Или взять ОппоПлатформу-За Життя - первые номера в списке, депутаты ВР из этого периода.
Ну и вишенка на тортике
С 17 июля 2014 — постоянный представитель президента Украины в Кабинете Министров Украины.
С 25 сентября 2015 — заместитель главы Администрации президента Украины.
14 апреля 2016 года Верховная рада Украины утвердила новый состав Кабинета Министров Украины (правительство Гройсмана), Александр Данилюк назначен на должность министра финансов Украины[4].
То есть будет "люстрация" по принципу - этого люстрировать, этого не трогать. Впрочем, Зеленский в юридические тонкости не вникает от слова совсем.
Зеленський за освітою - юрист? Чи він закінчував циркове училище?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців