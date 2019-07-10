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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3511351235133514 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 183 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 51 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 183 Додано: Чет 11 лип, 2019 17:17 sequence написав: zРадио написав: .. я говорю о перспективе.. . .. я говорю о перспективе.. .

вы говорите о временном диапазоне 10 лет - тут кроме русских тупо никто не успеет построить.

потому что ни одного рабочего проекта нет - а это значит, что и не будет через 10 лет энергии урана 238, тем более массовой. Тем более, нужны центрифури, чтобы из отходов сделать 238 и т.д.

ЗЫ педивикия суть последний из ресурсов, который я читаю. вы говорите о временном диапазоне 10 лет - тут кроме русских тупо никто не успеет построить.потому что ни одного рабочего проекта нет - а это значит, что и не будет через 10 лет энергии урана 238, тем более массовой. Тем более, нужны центрифури, чтобы из отходов сделать 238 и т.д.ЗЫ педивикия суть последний из ресурсов, который я читаю.



10-20 лет (я там в скобочках уточнял). Это как раз пероид массовой остановки реакторов старых типов, которые до 1986-го по всему миру клепали как пирожки, а затем перестали. 10-20 лет (я там в скобочках уточнял). Это как раз пероид массовой остановки реакторов старых типов, которые до 1986-го по всему миру клепали как пирожки, а затем перестали. zРадио

Повідомлень: 2910 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 17:17 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Ни ветровая, ни солнечная энергия неприменимы в просторах космоса Ни ветровая, ни солнечная энергия



(фейспалм)



Блин, понабрали школоты по обьявлениям. Ты хоть раз картинку спутника/МКС видел? Там такие панели с квадратиками наблюдал? Знаешь что это? (фейспалм)Блин, понабрали школоты по обьявлениям. Ты хоть раз картинку спутника/МКС видел? Там такие панели с квадратиками наблюдал? Знаешь что это?



Земная орбита - предел твоих фантазий? Тот еще космос... Земная орбита - предел твоих фантазий? Тот еще космос...



Для тебя орбита МКС - не космос? Ну впрочем, чего же еще ожидать. Для тебя орбита МКС - не космос? Ну впрочем, чего же еще ожидать. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4492 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 17:18 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Что такое "потрібна інсоляція"? Потрібна тебе для левых расчетов?

Ты что не понимаешь, что 1 кВт мощности СЭС в Сахаре и под Киевом - это 2 большие разницы, в то время как для АЭС параллельно?

Ты сначала изучи физику процесса, а затем креативь, ладно? Что такое "потрібна інсоляція"? Потрібна тебе для левых расчетов?Ты что не понимаешь, что 1 кВт мощности СЭС в Сахаре и под Киевом - это 2 большие разницы, в то время как для АЭС параллельно?Ты сначала изучи физику процесса, а затем креативь, ладно? Працюючи по методичкам-людина не в стані вникнути в суть процесу...

Я оперую величиною Потужність...

Так для отримання однієї і тієї ж потужності в Києві і Сахарі - потрібна різна кількість м2 фотопанелей(десь в 1.6-1.9 рази , тобто в Києві 1.8 м2 дасть таку саму потужність як в Сахарі 1 м2).....

Але ще раз

1 Де в мене описано скільки м2 площі буде займати фотопанель?

2 Чи знає наш знавець , що панелі не становлять навіть 50% у вартості всього обладнання?

Працюючи по методичкам-людина не в стані вникнути в суть процесу...Я оперую величиною Потужність...Так для отримання однієї і тієї ж потужності в Києві і Сахарі - потрібна різна кількість м2 фотопанелей(десь в 1.6-1.9 рази , тобто в Києві 1.8 м2 дасть таку саму потужність як в Сахарі 1 м2).....Але ще раз1 Де в мене описано скільки м2 площі буде займати фотопанель?2 Чи знає наш знавець , що панелі не становлять навіть 50% у вартості всього обладнання? Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 лип, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21158 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 17:20 Starikan написав: Волошин : "Зеленский должен посадить преступников из прошлой власти, а не предлагать люстрировать всех так, чтоб страной остались управлять йолопы в шортиках".





Хорошее определение, надо использовать!

Правда хочется уточнить у местных стука... т.е. поборников справедливости - "йолоп в шортиках" это нормальное определение в отличии от "гидранта" и "клоуна"? Хорошее определение, надо использовать!Правда хочется уточнить у местных стука... т.е. поборников справедливости - "йолоп в шортиках" это нормальное определение в отличии от "гидранта" и "клоуна"? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4492 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 17:21 budivelnik написав: Поскалити зуби встигли обоє знавців - а те що

а - я помилився в 1000 разів

б - встиг виправити самостійно свою помилку

знавці науки і енергетики так і не помітили..

Хтось повірить що знавець енергоринку (як позиціонує себе зрадіо) не помітить розходження в 1000 разів?

Поскалити зуби встигли обоє знавців - а те щоа - я помилився в 1000 разівб - встиг виправити самостійно свою помилкузнавці науки і енергетики так і не помітили..Хтось повірить що знавець енергоринку (як позиціонує себе зрадіо) не помітить розходження в 1000 разів?



Не льсти себе - я не читал дальше бреда про "потрібну інсоляцію". И пока ты не переведешь расчеты с проектных мощностей в объемы генерации, читать и не стану! Не льсти себе - я не читал дальше бреда про "потрібну інсоляцію". И пока ты не переведешь расчеты с проектных мощностей в объемы генерации, читать и не стану! zРадио

Повідомлень: 2910 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 17:25 Sommer написав: Для тебя орбита МКС - не космос? Ну впрочем, чего же еще ожидать. Для тебя орбита МКС - не космос? Ну впрочем, чего же еще ожидать.



Красиво слился

Этот космос еще в 60-х годах прошлого века покорили! Ты прекрасно понимаешь, о каком я космосе говорил. Но зачем-то продолжаешь придуpивaться. Зачем - понять тяжело. Тут же нет предмета для спора! Земные панели СЭС освоению космоса не помогут, в отличие от перспективных малогабаритных ядерных реакторах будущего Красиво слилсяЭтот космос еще в 60-х годах прошлого века покорили! Ты прекрасно понимаешь, о каком я космосе говорил. Но зачем-то продолжаешь придуpивaться. Зачем - понять тяжело. Тут же нет предмета для спора! Земные панели СЭС освоению космоса не помогут, в отличие от перспективных малогабаритных ядерных реакторах будущего zРадио

Повідомлень: 2910 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 17:32 zРадио написав: budivelnik написав: Поскалити зуби встигли обоє знавців - а те що

а - я помилився в 1000 разів

б - встиг виправити самостійно свою помилку

знавці науки і енергетики так і не помітили..

Хтось повірить що знавець енергоринку (як позиціонує себе зрадіо) не помітить розходження в 1000 разів? Поскалити зуби встигли обоє знавців - а те щоа - я помилився в 1000 разівб - встиг виправити самостійно свою помилкузнавці науки і енергетики так і не помітили..Хтось повірить що знавець енергоринку (як позиціонує себе зрадіо) не помітить розходження в 1000 разів? Не льсти себе - я не читал дальше бреда про "потрібну інсоляцію". И пока ты не переведешь расчеты с проектных мощностей в объемы генерации, читать и не стану! Не льсти себе - я не читал дальше бреда про "потрібну інсоляцію". И пока ты не переведешь расчеты с проектных мощностей в объемы генерации, читать и не стану! Вже перевів і малюнок тобі в допомогу

1 Для потужності в 1 Квт потрібно 5 м2 фотопанелей

2 З 5 м2 можна отримати 2 Мвт години в рік

3 Для отримання 8 ТВт годин в рік потрібно

20 000 м2 панелей , потужністю в 4ГВт , вартістю в 2.8 млрд доларів Вже перевів і малюнок тобі в допомогу1 Для потужності в 1 Квт потрібно 5 м2 фотопанелей2 З 5 м2 можна отримати 2 Мвт години в рік3 Для отримання 8 ТВт годин в рік потрібно20 000 м2 панелей , потужністю в 4ГВт , вартістю в 2.8 млрд доларів Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 лип, 2019 17:35, всього редагувалось 2 разів. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21158 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 17:34 pesikot написав: freeze написав: Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен Порошенко



Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен ПорошенкоПрезидент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Люстрировать выборные должности - это уж точно марксизм-ленинизм как ниже написал Starikan



Или взять ОппоПлатформу-За Життя - первые номера в списке, депутаты ВР из этого периода.



Ну и вишенка на тортике

С 17 июля 2014 — постоянный представитель президента Украины в Кабинете Министров Украины.



С 25 сентября 2015 — заместитель главы Администрации президента Украины.



14 апреля 2016 года Верховная рада Украины утвердила новый состав Кабинета Министров Украины (правительство Гройсмана), Александр Данилюк назначен на должность министра финансов Украины[4].





То есть будет "люстрация" по принципу - этого люстрировать, этого не трогать.

Впрочем, Зеленский в юридические тонкости не вникает от слова совсем. Люстрировать выборные должности - это уж точно марксизм-ленинизм как ниже написалИли взять ОппоПлатформу-За Життя - первые номера в списке, депутаты ВР из этого периода.Ну и вишенка на тортикеТо есть будет "люстрация" по принципу - этого люстрировать, этого не трогать.Впрочем, Зеленский в юридические тонкости не вникает от слова совсем.



Зеленський за освітою - юрист?

Чи він закінчував циркове училище? Зеленський за освітою - юрист?Чи він закінчував циркове училище? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20287 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3511351235133514 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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