RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3511351235133514

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 183
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
51
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:17

  sequence написав:
  zРадио написав:.. я говорю о перспективе.. .

вы говорите о временном диапазоне 10 лет - тут кроме русских тупо никто не успеет построить.
потому что ни одного рабочего проекта нет - а это значит, что и не будет через 10 лет энергии урана 238, тем более массовой. Тем более, нужны центрифури, чтобы из отходов сделать 238 и т.д.
ЗЫ педивикия суть последний из ресурсов, который я читаю.


10-20 лет (я там в скобочках уточнял). Это как раз пероид массовой остановки реакторов старых типов, которые до 1986-го по всему миру клепали как пирожки, а затем перестали.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:17

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Ни ветровая, ни солнечная энергия неприменимы в просторах космоса


(фейспалм)

Блин, понабрали школоты по обьявлениям. Ты хоть раз картинку спутника/МКС видел? Там такие панели с квадратиками наблюдал? Знаешь что это? :mrgreen:


Земная орбита - предел твоих фантазий? Тот еще космос...


Для тебя орбита МКС - не космос? Ну впрочем, чего же еще ожидать. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4492
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:18

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Что такое "потрібна інсоляція"? Потрібна тебе для левых расчетов? :mrgreen:
Ты что не понимаешь, что 1 кВт мощности СЭС в Сахаре и под Киевом - это 2 большие разницы, в то время как для АЭС параллельно?
Ты сначала изучи физику процесса, а затем креативь, ладно? :lol:
Працюючи по методичкам-людина не в стані вникнути в суть процесу...
Я оперую величиною Потужність...
Так для отримання однієї і тієї ж потужності в Києві і Сахарі - потрібна різна кількість м2 фотопанелей(десь в 1.6-1.9 рази , тобто в Києві 1.8 м2 дасть таку саму потужність як в Сахарі 1 м2).....
Але ще раз
1 Де в мене описано скільки м2 площі буде займати фотопанель?
2 Чи знає наш знавець , що панелі не становлять навіть 50% у вартості всього обладнання?
Зображення
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 лип, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21158
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:20

  Starikan написав:
Волошин : "Зеленский должен посадить преступников из прошлой власти, а не предлагать люстрировать всех так, чтоб страной остались управлять йолопы в шортиках".



Хорошее определение, надо использовать! :mrgreen:
Правда хочется уточнить у местных стука... т.е. поборников справедливости - "йолоп в шортиках" это нормальное определение в отличии от "гидранта" и "клоуна"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4492
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:21

  budivelnik написав:Поскалити зуби встигли обоє знавців - а те що
а - я помилився в 1000 разів
б - встиг виправити самостійно свою помилку
знавці науки і енергетики так і не помітили..
Хтось повірить що знавець енергоринку (як позиціонує себе зрадіо) не помітить розходження в 1000 разів?


Не льсти себе - я не читал дальше бреда про "потрібну інсоляцію". И пока ты не переведешь расчеты с проектных мощностей в объемы генерации, читать и не стану!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:25

  Sommer написав:Для тебя орбита МКС - не космос? Ну впрочем, чего же еще ожидать. :mrgreen:


Красиво слился :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Этот космос еще в 60-х годах прошлого века покорили! Ты прекрасно понимаешь, о каком я космосе говорил. Но зачем-то продолжаешь придуpивaться. Зачем - понять тяжело. Тут же нет предмета для спора! Земные панели СЭС освоению космоса не помогут, в отличие от перспективных малогабаритных ядерных реакторах будущего
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:32

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Поскалити зуби встигли обоє знавців - а те що
а - я помилився в 1000 разів
б - встиг виправити самостійно свою помилку
знавці науки і енергетики так і не помітили..
Хтось повірить що знавець енергоринку (як позиціонує себе зрадіо) не помітить розходження в 1000 разів?
Не льсти себе - я не читал дальше бреда про "потрібну інсоляцію". И пока ты не переведешь расчеты с проектных мощностей в объемы генерации, читать и не стану!
Вже перевів і малюнок тобі в допомогу
1 Для потужності в 1 Квт потрібно 5 м2 фотопанелей
2 З 5 м2 можна отримати 2 Мвт години в рік
3 Для отримання 8 ТВт годин в рік потрібно
20 000 м2 панелей , потужністю в 4ГВт , вартістю в 2.8 млрд доларівЗображення
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 лип, 2019 17:35, всього редагувалось 2 разів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21158
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:34

  pesikot написав:
  freeze написав:Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Люстрировать выборные должности - это уж точно марксизм-ленинизм как ниже написал Starikan

Или взять ОппоПлатформу-За Життя - первые номера в списке, депутаты ВР из этого периода.

Ну и вишенка на тортике
С 17 июля 2014 — постоянный представитель президента Украины в Кабинете Министров Украины.

С 25 сентября 2015 — заместитель главы Администрации президента Украины.

14 апреля 2016 года Верховная рада Украины утвердила новый состав Кабинета Министров Украины (правительство Гройсмана), Александр Данилюк назначен на должность министра финансов Украины[4].


То есть будет "люстрация" по принципу - этого люстрировать, этого не трогать.
Впрочем, Зеленский в юридические тонкости не вникает от слова совсем.


Зеленський за освітою - юрист?
Чи він закінчував циркове училище?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20287
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3511351235133514
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, pesikot, Sommer і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15208)
11.07.2019 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron