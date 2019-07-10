так ви вже ознайомилися з яких складових складається вартість електричної енергії для німців?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:42
так ви вже ознайомилися з яких складових складається вартість електричної енергії для німців?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 11 лип, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:42
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:52
Тому що про космос вони теж нічого не знають.
Свого часу вони так само сміялися над багаторазової ракетою Маска ... а тепер хочуть її копіювати.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:56
budivelnik
СЭС - это не набор солнечных панелей, а мощность - не равно выработке. Твои расчеты умозрительны.
Если мы говорим о промышленных объектах (а домашними энергию АЭС не заменить ни какими усилиями), то подобная математика неприменима. Предлагаю в качестве референса новую Покровскую СЭС - 400ГВт в год за 200 млн долларов инвестиций.
Таким образом 1 современный реактор равносилен 20 крупным СЭС мощностью 240х20 МВтч.
По деньгам это 4 млрд долларов. И что важно - на Юге. На Севере согласно твоей же карте эту сумму нужно умножать на 1.4-1.5.
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 лип, 2019 17:58, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:57
ну так і дуст на полях розпиляли завдяки "научной мысли"
і шо?
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:59
Додано: Чет 11 лип, 2019 18:02
Re: Політичні дискусії
Пока вы тут об электроэнергии. Попробую погадать на кофейной гуще или загляну в стеклянный шар. Пованговать будущее.
По соц.опросам, на парламентских выборах уверено лидирует СН. Лично для меня эти соц.опросы вызывают большое сомнение, потому что, сразу за партию готовы голосовать ~48% опрошенных, даже не зная, кто состоит в этой партии. Это либо народ совсем отупел и просто лайкает знакомое название, или попытка, через т.н. соц.опросы, навязать обществу мнение, мол смотрите, сколько за СН готовы проголосовать, голосуй и ты. Я склоняюсь ко второй версии, о чём не однократно и говорил.
Но я отвлёкся, СН лидирует, но большинства у неё нет и мажоритарка может подбросить сюрпризов. Значит, придёться с кем-то объединятся в коалицию и тут варианты:
1) Вдруг такое случается, что по партийным спискам и мажоритарке, если брать количество, то большинство и так набирается. Но по мажоритарке от СН есть такие одиозные личности, что цена вопроса коалиции может быть неприемлемой.
2) СН не набирает больщинство или неприемлема цена п.1. Создают коалицию или с ЕС, или с Голосом, или с Батькивщиной. Зависит от количества голосов в перечисленных партиях.
3) п.2, но создают коалицию с ОппоПлатформа-За життя. Why Not ? Все маски сброшены. Но тогда главную скрипку в коалиции будет играть Медведчук, СН будет на подпевках, подтанцовках, если вообще их возьмут в массовку. Бойко в премьеры. Не зря же Бойко катается в РФ и заключает какие-то договоры по газу, не имея на то никаких официальных полномочий.
4) Официальная коалиция из п.2. Неофициальная, кулуарная и главная коалиция с ОппоПлатформа-За життя.
5) Вообще не работающая ВР, в которой не могут создать коалицию и повторные перевыборы. Или бесконечное создание и распад коалиций, всё для того, что ВР полноценно не работала. В недолгие моменты работы ВР, принимались бы законы для Коломойского, люстраций и что они там придумают ещё.
PS. Сам склоняюсь к п.4. Хотя и п.3, и п.5 вполне возможны. Возможно, что эти пункты будут сменять друг друга.
PPS. freeze, этот текст писал я, не переживайте
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 11 лип, 2019 18:06
ОПы в коалиции не будет, иначе Порох, Вакар и ЮВТ будут блокировать трибуну - ВР вообще будет недееспособна. Уверен, в Слуге это понимают
Додано: Чет 11 лип, 2019 18:07
Турчинов відкрито пише про капітуляцію клоуна перед Московією
"Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014 года, и какой она стала на 19 мая 2019 года. За все свои решения, за все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной. Но мне жаль, что окружение действующего президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну", - резюмировал Александр Турчинов."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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