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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 351335143515351635173518>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 183
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
51
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:42

  sequence написав:
  mephala написав:.. в нас таке ще тільки починають запроваджувати.
и-и-и??? где подвох?
запровадять - и будет па10?

так ви вже ознайомилися з яких складових складається вартість електричної енергії для німців?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 11 лип, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:42

  Sommer написав:Без абсолютно нового типа двигателя бесполезен будет хоть малогабаритный хоть крупногабаритный реактор.


Над этим тоже думают, не волнуйся :mrgreen: Топливо, двигатель и ресурсы человеческого тела - самые краеугольные камни
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:52

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:Для тебя орбита МКС - не космос? Ну впрочем, чего же еще ожидать. :mrgreen:
Красиво слился :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Этот космос еще в 60-х годах прошлого века покорили! Ты прекрасно понимаешь, о каком я космосе говорил. Но зачем-то продолжаешь придуpивaться. Зачем - понять тяжело. Тут же нет предмета для спора! Земные панели СЭС освоению космоса не помогут, в отличие от перспективных малогабаритных ядерных реакторах будущего
Я чогось не доганяю?
1 А чого це розмова плавно перетекла порівняння вартості створення потужностей генерації СЕС і АЕС на території України - в космос?
2 Памятаєте як москалики насміхались над новими способами добування сланцевого газу в США ?
Пройшло пару років- і вони признали що лоханулись..


Тому що про космос вони теж нічого не знають. :mrgreen:
Свого часу вони так само сміялися над багаторазової ракетою Маска ... а тепер хочуть її копіювати.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:53

Порохи хотят жрать и пока не отступают. :?


Libo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:56

budivelnik

СЭС - это не набор солнечных панелей, а мощность - не равно выработке. Твои расчеты умозрительны.

Если мы говорим о промышленных объектах (а домашними энергию АЭС не заменить ни какими усилиями), то подобная математика неприменима. Предлагаю в качестве референса новую Покровскую СЭС - 400ГВт в год за 200 млн долларов инвестиций.

Таким образом 1 современный реактор равносилен 20 крупным СЭС мощностью 240х20 МВтч.

По деньгам это 4 млрд долларов. И что важно - на Юге. На Севере согласно твоей же карте эту сумму нужно умножать на 1.4-1.5.

https://www.obozrevatel.com/economics/e ... blasti.htm
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 лип, 2019 17:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:57

  zРадио написав:В ближайшие 2 десятилетия - это массовый переход на уран один (он же уран-238) в качестве топлива, который во-первых в сотни раз более распространен и доступен в природе, чем уран-235, а во-вторых, является одним из продуктов отходов реакторов прошлого поколения, о которых так беспокоится mephala, не интересуясь развитием научной мысли

ну так і дуст на полях розпиляли завдяки "научной мысли"
і шо?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:59

  Sommer написав:
Тому що про космос вони теж нічого не знають. :mrgreen:
Свого часу вони так само сміялися над багаторазової ракетою Маска ... а тепер хочуть її копіювати.


Я смеялся??? Ну ты и лжец, Зомбер! Слов нет!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:02

Re: Політичні дискусії

Пока вы тут об электроэнергии. Попробую погадать на кофейной гуще или загляну в стеклянный шар. Пованговать будущее.

По соц.опросам, на парламентских выборах уверено лидирует СН. Лично для меня эти соц.опросы вызывают большое сомнение, потому что, сразу за партию готовы голосовать ~48% опрошенных, даже не зная, кто состоит в этой партии. Это либо народ совсем отупел и просто лайкает знакомое название, или попытка, через т.н. соц.опросы, навязать обществу мнение, мол смотрите, сколько за СН готовы проголосовать, голосуй и ты. Я склоняюсь ко второй версии, о чём не однократно и говорил.

Но я отвлёкся, СН лидирует, но большинства у неё нет и мажоритарка может подбросить сюрпризов. Значит, придёться с кем-то объединятся в коалицию и тут варианты:

1) Вдруг такое случается, что по партийным спискам и мажоритарке, если брать количество, то большинство и так набирается. Но по мажоритарке от СН есть такие одиозные личности, что цена вопроса коалиции может быть неприемлемой.

2) СН не набирает больщинство или неприемлема цена п.1. Создают коалицию или с ЕС, или с Голосом, или с Батькивщиной. Зависит от количества голосов в перечисленных партиях.

3) п.2, но создают коалицию с ОппоПлатформа-За життя. Why Not ? Все маски сброшены. Но тогда главную скрипку в коалиции будет играть Медведчук, СН будет на подпевках, подтанцовках, если вообще их возьмут в массовку. Бойко в премьеры. Не зря же Бойко катается в РФ и заключает какие-то договоры по газу, не имея на то никаких официальных полномочий.

4) Официальная коалиция из п.2. Неофициальная, кулуарная и главная коалиция с ОппоПлатформа-За життя.

5) Вообще не работающая ВР, в которой не могут создать коалицию и повторные перевыборы. Или бесконечное создание и распад коалиций, всё для того, что ВР полноценно не работала. В недолгие моменты работы ВР, принимались бы законы для Коломойского, люстраций и что они там придумают ещё.

PS. Сам склоняюсь к п.4. Хотя и п.3, и п.5 вполне возможны. Возможно, что эти пункты будут сменять друг друга.

PPS. freeze, этот текст писал я, не переживайте :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:06

  pesikot написав:3) п.2, но создают коалицию с ОппоПлатформа-За життя. Why Not ? Все маски сброшены. Но тогда главную скрипку в коалиции будет играть Медведчук, СН будет на подпевках, подтанцовках, если вообще их возьмут в массовку. Бойко в премьеры. Не зря же Бойко катается в РФ и заключает какие-то договоры по газу, не имея на то никаких официальных полномочий.


ОПы в коалиции не будет, иначе Порох, Вакар и ЮВТ будут блокировать трибуну - ВР вообще будет недееспособна. Уверен, в Слуге это понимают
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:07

Турчинов відкрито пише про капітуляцію клоуна перед Московією

"Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014 года, и какой она стала на 19 мая 2019 года. За все свои решения, за все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной. Но мне жаль, что окружение действующего президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну", - резюмировал Александр Турчинов."
https://censor.net.ua/news/3137051/spis ... _turchinov
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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