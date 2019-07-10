Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
вы говорите о временном диапазоне 10 лет - тут кроме русских тупо никто не успеет построить. потому что ни одного рабочего проекта нет - а это значит, что и не будет через 10 лет энергии урана 238, тем более массовой. Тем более, нужны центрифури, чтобы из отходов сделать 238 и т.д. ЗЫ педивикия суть последний из ресурсов, который я читаю.
10-20 лет (я там в скобочках уточнял). Это как раз пероид массовой остановки реакторов старых типов, которые до 1986-го по всему миру клепали как пирожки, а затем перестали.
что значит "затем перестали" если большинство строящихся и проектируемых реакторов по прежнему на уране-235?...
Frant написав:Турчинов відкрито пише про капітуляцію клоуна перед Московією
"Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014 года, и какой она стала на 19 мая 2019 года. За все свои решения, за все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной. Но мне жаль, что окружение действующего президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну", - резюмировал Александр Турчинов." https://censor.net.ua/news/3137051/spis ... _turchinov
не стоит читать бред который пишет кровавый пастор...
zРадио написав:budivelnik СЭС - это не набор солнечных панелей, а мощность - не равно выработке. Твои расчеты умозрительны.
Капітан очевидність Енергія=потужність * час
zРадио написав:Если мы говорим о промышленных объектах (а домашними энергию АЭС не заменить ни какими усилиями), то подобная математика неприменима. Предлагаю в качестве референса новую Покровскую СЭС - 400ГВт в год за 200 млн долларов инвестиций. Таким образом 1 современный реактор равносилен 20 крупным СЭС мощностью 240х20 МВтч. По деньгам это 4 млрд долларов. И что важно - на Юге. На Севере согласно твоей же карте эту сумму нужно умножать на 1.4-1.5. https://www.obozrevatel.com/economics/e ... blasti.htm
В тому що СЕС на дому відрізняється від АЕС чи СЕС промислової - нічого дивного й не має , але найдивніше для тебе буде те , що домашня СЕС ближча до споживача і не потребує Мегаватних ЛЕП і трансформаторів перетворення... а тому й більш економічна...
Про те-тобі як і твоїм працедавцям це не цікаво ,для них головне впарити а - великий проект АЕС на якому відкати б - велике будівництво на мільярди знову ж з відкатами
а споживачу цікаво інше - гарантоване і своє,де ні відкатів ні погоджень... ПС До речі Хтось там дуже не хотів платити по 10 грн квт як в німеччині , але навіть сьогоднішній зелений тариф=5 грн і не факт що через 5 років він не понизиться до тарифе теплової генерації
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
pesikot написав:Пока вы тут об электроэнергии. Попробую погадать на кофейной гуще или загляну в стеклянный шар. Пованговать будущее.
По соц.опросам, на парламентских выборах уверено лидирует СН. Лично для меня эти соц.опросы вызывают большое сомнение, потому что, сразу за партию готовы голосовать ~48% опрошенных, даже не зная, кто состоит в этой партии. Это либо народ совсем отупел и просто лайкает знакомое название, или попытка, через т.н. соц.опросы, навязать обществу мнение, мол смотрите, сколько за СН готовы проголосовать, голосуй и ты. Я склоняюсь ко второй версии, о чём не однократно и говорил.
Но я отвлёкся, СН лидирует, но большинства у неё нет и мажоритарка может подбросить сюрпризов. Значит, придёться с кем-то объединятся в коалицию и тут варианты:
1) Вдруг такое случается, что по партийным спискам и мажоритарке, если брать количество, то большинство и так набирается. Но по мажоритарке от СН есть такие одиозные личности, что цена вопроса коалиции может быть неприемлемой.
2) СН не набирает больщинство или неприемлема цена п.1. Создают коалицию или с ЕС, или с Голосом, или с Батькивщиной. Зависит от количества голосов в перечисленных партиях.
3) п.2, но создают коалицию с ОппоПлатформа-За життя. Why Not ? Все маски сброшены. Но тогда главную скрипку в коалиции будет играть Медведчук, СН будет на подпевках, подтанцовках, если вообще их возьмут в массовку. Бойко в премьеры. Не зря же Бойко катается в РФ и заключает какие-то договоры по газу, не имея на то никаких официальных полномочий.
4) Официальная коалиция из п.2. Неофициальная, кулуарная и главная коалиция с ОппоПлатформа-За життя.
5) Вообще не работающая ВР, в которой не могут создать коалицию и повторные перевыборы. Или бесконечное создание и распад коалиций, всё для того, что ВР полноценно не работала. В недолгие моменты работы ВР, принимались бы законы для Коломойского, люстраций и что они там придумают ещё.
PS. Сам склоняюсь к п.4. Хотя и п.3, и п.5 вполне возможны. Возможно, что эти пункты будут сменять друг друга.
PPS. freeze, этот текст писал я, не переживайте
Да я сразу понял что это вы написали ибо редкостный бред. Медведчук будет рулить в раде, Бойко в премьеры. Сразу видно, что вы далеки от реальных раскладов. Но в одном правы, самая большая фракция Слуга народа будет такая же ущербная и лоскутная как в уходящей раде фракция БПП, то есть малоконтролируема руководством. Я бы сказал больше фракция СН будет состоять из полувраждебных групп, потому что в список понабирали антагонистов по убеждениям, и эта рада долго не проработает, имхо.
Cler написав:что значит "затем перестали" если большинство строящихся и проектируемых реакторов по прежнему на уране-235?...
Перестали массово строиться новые блоки (всех типов) - радиофобия она такая...
в настоящий момент в мире более 60 энергоблоков находятся на различных стадиях строительства - это не очень похоже на "прекратили массово строиться"...
Ну вы ж смотрите в те же данные, в которые смотрю и я - очевидно, что одновременное строительство 60 блоков не приводит к материальному увеличению их количества в эксплуатации, а лишь замещает старые...