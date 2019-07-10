pesikot написав:

Пока вы тут об электроэнергии. Попробую погадать на кофейной гуще или загляну в стеклянный шар. Пованговать будущее.По соц.опросам, на парламентских выборах уверено лидирует СН. Лично для меня эти соц.опросы вызывают большое сомнение, потому что, сразу за партию готовы голосовать ~48% опрошенных, даже не зная, кто состоит в этой партии. Это либо народ совсем отупел и просто лайкает знакомое название, или попытка, через т.н. соц.опросы, навязать обществу мнение, мол смотрите, сколько за СН готовы проголосовать, голосуй и ты. Я склоняюсь ко второй версии, о чём не однократно и говорил.Но я отвлёкся, СН лидирует, но большинства у неё нет и мажоритарка может подбросить сюрпризов. Значит, придёться с кем-то объединятся в коалицию и тут варианты:1) Вдруг такое случается, что по партийным спискам и мажоритарке, если брать количество, то большинство и так набирается. Но по мажоритарке от СН есть такие одиозные личности, что цена вопроса коалиции может быть неприемлемой.2) СН не набирает больщинство или неприемлема цена п.1. Создают коалицию или с ЕС, или с Голосом, или с Батькивщиной. Зависит от количества голосов в перечисленных партиях.3) п.2, но создают коалицию с ОппоПлатформа-За життя. Why Not ? Все маски сброшены. Но тогда главную скрипку в коалиции будет играть Медведчук, СН будет на подпевках, подтанцовках, если вообще их возьмут в массовку. Бойко в премьеры. Не зря же Бойко катается в РФ и заключает какие-то договоры по газу, не имея на то никаких официальных полномочий.4) Официальная коалиция из п.2. Неофициальная, кулуарная и главная коалиция с ОппоПлатформа-За життя.5) Вообще не работающая ВР, в которой не могут создать коалицию и повторные перевыборы. Или бесконечное создание и распад коалиций, всё для того, что ВР полноценно не работала. В недолгие моменты работы ВР, принимались бы законы для Коломойского, люстраций и что они там придумают ещё.PS. Сам склоняюсь к п.4. Хотя и п.3, и п.5 вполне возможны. Возможно, что эти пункты будут сменять друг друга.PPS., этот текст писал я, не переживайте