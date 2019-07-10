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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 35143515351635173518>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 183
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
51
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:09

  Волгарь написав:А про реакторы на быстрых нейтронах я читал еще лет 40 назад.

про реакторы на быстрых нейтронах не только писали 40 лет назад, но и все эти 40 лет они находились в эксплуатации...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:14

  zРадио написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:.. я говорю о перспективе.. .

вы говорите о временном диапазоне 10 лет - тут кроме русских тупо никто не успеет построить.
потому что ни одного рабочего проекта нет - а это значит, что и не будет через 10 лет энергии урана 238, тем более массовой. Тем более, нужны центрифури, чтобы из отходов сделать 238 и т.д.
ЗЫ педивикия суть последний из ресурсов, который я читаю.


10-20 лет (я там в скобочках уточнял). Это как раз пероид массовой остановки реакторов старых типов, которые до 1986-го по всему миру клепали как пирожки, а затем перестали.

что значит "затем перестали" если большинство строящихся и проектируемых реакторов по прежнему на уране-235?...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:16

  Frant написав:Турчинов відкрито пише про капітуляцію клоуна перед Московією

"Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014 года, и какой она стала на 19 мая 2019 года. За все свои решения, за все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной. Но мне жаль, что окружение действующего президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну", - резюмировал Александр Турчинов."
https://censor.net.ua/news/3137051/spis ... _turchinov

не стоит читать бред который пишет кровавый пастор...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:17

  Cler написав:что значит "затем перестали" если большинство строящихся и проектируемых реакторов по прежнему на уране-235?...


Перестали массово строиться новые блоки (всех типов) - радиофобия она такая...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:19

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Тому що про космос вони теж нічого не знають. :mrgreen:
Свого часу вони так само сміялися над багаторазової ракетою Маска ... а тепер хочуть її копіювати.


Я смеялся??? Ну ты и лжец, Зомбер! Слов нет!


Я про тебя там ни слова не сказал. Шапка загорелась? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:21

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:
Тому що про космос вони теж нічого не знають. :mrgreen:
Свого часу вони так само сміялися над багаторазової ракетою Маска ... а тепер хочуть її копіювати.


Я смеялся??? Ну ты и лжец, Зомбер! Слов нет!


Я про тебя там ни слова не сказал. Шапка загорелась? :mrgreen:


Ты это написал под моей цитатой про космос. Снова шланг изображаешь? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:24

  zРадио написав:
  Cler написав:что значит "затем перестали" если большинство строящихся и проектируемых реакторов по прежнему на уране-235?...


Перестали массово строиться новые блоки (всех типов) - радиофобия она такая...

Зображення

в настоящий момент в мире более 60 энергоблоков находятся на различных стадиях строительства - это не очень похоже на "прекратили массово строиться"...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:28

  zРадио написав:budivelnik
СЭС - это не набор солнечных панелей, а мощность - не равно выработке. Твои расчеты умозрительны.
Капітан очевидність
Енергія=потужність * час
  zРадио написав:Если мы говорим о промышленных объектах (а домашними энергию АЭС не заменить ни какими усилиями), то подобная математика неприменима. Предлагаю в качестве референса новую Покровскую СЭС - 400ГВт в год за 200 млн долларов инвестиций.
Таким образом 1 современный реактор равносилен 20 крупным СЭС мощностью 240х20 МВтч.
По деньгам это 4 млрд долларов. И что важно - на Юге. На Севере согласно твоей же карте эту сумму нужно умножать на 1.4-1.5.
https://www.obozrevatel.com/economics/e ... blasti.htm
В тому що СЕС на дому відрізняється від АЕС чи СЕС промислової - нічого дивного й не має , але найдивніше для тебе буде те , що домашня СЕС ближча до споживача і не потребує Мегаватних ЛЕП і трансформаторів перетворення... а тому й більш економічна...

Про те-тобі як і твоїм працедавцям це не цікаво ,для них головне впарити
а - великий проект АЕС на якому відкати
б - велике будівництво на мільярди знову ж з відкатами

а споживачу цікаво інше - гарантоване і своє,де ні відкатів ні погоджень...
ПС
До речі
Хтось там дуже не хотів платити по 10 грн квт як в німеччині , але навіть сьогоднішній зелений тариф=5 грн і не факт що через 5 років він не понизиться до тарифе теплової генерації
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:28

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Пока вы тут об электроэнергии. Попробую погадать на кофейной гуще или загляну в стеклянный шар. Пованговать будущее.

По соц.опросам, на парламентских выборах уверено лидирует СН. Лично для меня эти соц.опросы вызывают большое сомнение, потому что, сразу за партию готовы голосовать ~48% опрошенных, даже не зная, кто состоит в этой партии. Это либо народ совсем отупел и просто лайкает знакомое название, или попытка, через т.н. соц.опросы, навязать обществу мнение, мол смотрите, сколько за СН готовы проголосовать, голосуй и ты. Я склоняюсь ко второй версии, о чём не однократно и говорил.

Но я отвлёкся, СН лидирует, но большинства у неё нет и мажоритарка может подбросить сюрпризов. Значит, придёться с кем-то объединятся в коалицию и тут варианты:

1) Вдруг такое случается, что по партийным спискам и мажоритарке, если брать количество, то большинство и так набирается. Но по мажоритарке от СН есть такие одиозные личности, что цена вопроса коалиции может быть неприемлемой.

2) СН не набирает больщинство или неприемлема цена п.1. Создают коалицию или с ЕС, или с Голосом, или с Батькивщиной. Зависит от количества голосов в перечисленных партиях.

3) п.2, но создают коалицию с ОппоПлатформа-За життя. Why Not ? Все маски сброшены. Но тогда главную скрипку в коалиции будет играть Медведчук, СН будет на подпевках, подтанцовках, если вообще их возьмут в массовку. Бойко в премьеры. Не зря же Бойко катается в РФ и заключает какие-то договоры по газу, не имея на то никаких официальных полномочий.

4) Официальная коалиция из п.2. Неофициальная, кулуарная и главная коалиция с ОппоПлатформа-За життя.

5) Вообще не работающая ВР, в которой не могут создать коалицию и повторные перевыборы. Или бесконечное создание и распад коалиций, всё для того, что ВР полноценно не работала. В недолгие моменты работы ВР, принимались бы законы для Коломойского, люстраций и что они там придумают ещё.

PS. Сам склоняюсь к п.4. Хотя и п.3, и п.5 вполне возможны. Возможно, что эти пункты будут сменять друг друга.

PPS. freeze, этот текст писал я, не переживайте :)



Да я сразу понял что это вы написали ибо редкостный бред. Медведчук будет рулить в раде, Бойко в премьеры.
Сразу видно, что вы далеки от реальных раскладов.
Но в одном правы, самая большая фракция Слуга народа будет такая же ущербная и лоскутная как в уходящей раде фракция БПП, то есть малоконтролируема руководством. Я бы сказал больше фракция СН будет состоять из полувраждебных групп, потому что в список понабирали антагонистов по убеждениям, и эта рада долго не проработает, имхо.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:30

  Cler написав:
  zРадио написав:
  Cler написав:что значит "затем перестали" если большинство строящихся и проектируемых реакторов по прежнему на уране-235?...


Перестали массово строиться новые блоки (всех типов) - радиофобия она такая...

Зображення

в настоящий момент в мире более 60 энергоблоков находятся на различных стадиях строительства - это не очень похоже на "прекратили массово строиться"...


Ну вы ж смотрите в те же данные, в которые смотрю и я - очевидно, что одновременное строительство 60 блоков не приводит к материальному увеличению их количества в эксплуатации, а лишь замещает старые...
zРадио
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